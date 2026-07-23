Facturile la apă și canalizare ar putea crește de la 1 august. Locuitorii din acest oraș ar urma să plătească tarife mai mari

Locuitorii din Popești-Leordeni ar putea plăti mai mult pentru serviciile de apă și canalizare începând cu 1 august 2026. Un proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi a Consiliului Local propune majorarea tarifelor practicate de operatorul Veolia România Soluții Integrate, pe fondul ajustării cu inflația și al creșterii costurilor de operare. Chiar și după această modificare, administrația locală susține că tarifele vor rămâne printre cele mai mici din România.

O nouă ajustare a tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare este pregătită în Popești-Leordeni. Proiectul de hotărâre urmează să fie dezbătut în următoarea ședință a Consiliului Local și prevede actualizarea prețurilor practicate de Veolia România Soluții Integrate, operatorul care asigură aceste servicii în oraș.

Potrivit documentației, modificarea tarifelor are la bază metodologia stabilită de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC), instituție care a emis deja aviz favorabil pentru aplicarea noilor valori.

Raportul de specialitate arată că este vorba despre o ajustare realizată în funcție de rata inflației și de evoluția costurilor de funcționare înregistrate în ultimii doi ani.

Conform proiectului, prețul apei potabile ar urma să ajungă la 7,47 lei pentru un metru cub, fără TVA, în timp ce tariful pentru serviciul de canalizare ar urma să fie de 5,19 lei pentru un metru cub, fără TVA.

Noile valori includ atât tarifele practicate de operator, cât și costurile aferente serviciilor furnizate de Apa Nova București.

Comparativ cu tarifele aplicate în prezent, apa potabilă s-ar scumpi de la 6,59 lei/mc la 7,47 lei/mc, ceea ce înseamnă o majorare de 0,88 lei pentru fiecare metru cub consumat.

În cazul serviciului de canalizare, tariful ar urma să crească de la 4,63 lei/mc la 5,19 lei/mc, respectiv cu 0,56 lei pentru fiecare metru cub evacuat în sistemul public.

Ultima actualizare a tarifelor a fost aprobată de ANRSC în luna iunie 2024 și a intrat efectiv în vigoare în martie 2025. Actuala propunere are la bază actualizarea costurilor operaționale cu rata inflației de 16,61%, aferentă perioadei iunie 2024 – mai 2026.

Potrivit raportului de specialitate care însoțește proiectul de hotărâre, ajustarea este justificată de creșterea semnificativă a costurilor suportate de operator în ultimii doi ani.

Printre principalele motive invocate se numără majorarea prețului energiei electrice după liberalizarea pieței, creșterea costurilor cu combustibilul, materialele, piesele și echipamentele, precum și majorarea salariului minim brut pe economie.

„În toată această perioadă au avut loc creşteri ale prețurilor la energie electrică- pe fondul liberalizării pieței de energie electrică începând cu 1 iulie 2025, la combustibil, materiale, piese, echipamentecreşteri generate și de criza războiului din Orientul Mijlociu; creşteri ale salariului minim brut pe economie de la 3700 lei (iulie 2024) la 4325 (iulie 2026).”, se arată în proiect.

Documentul precizează că, în urma acestei ajustări, tarifele pentru apă și canalizare vor crește cu aproximativ 12,8%.

Autoritățile estimează că impactul asupra consumatorilor va fi relativ redus. Potrivit calculelor prezentate în raport, costul suplimentar este de aproximativ 0,14 bani pentru fiecare litru de apă consumată și evacuată în sistemul public de canalizare.

Administrația locală susține că, în ciuda majorării propuse, locuitorii din Popești-Leordeni vor continua să beneficieze de unele dintre cele mai mici tarife din țară.

Conform clasamentului ANRSC din 1 iulie 2026, anexat proiectului de hotărâre, tariful cumulat pentru serviciile de apă și canalizare este de 12,66 lei pe metru cub, ceea ce plasează orașul pe locul 48 din totalul celor 53 de operatori analizați la nivel național.

Raportul mai arată că nivelul actual al tarifelor este cu aproape 45% mai redus decât cel mai ridicat tarif practicat în România și cu aproximativ 22% sub media națională, estimată la 16,8 lei pe metru cub, fără TVA.

Proiectul urmează să fie analizat și supus votului consilierilor locali. Dacă va fi aprobat, noile tarife pentru apă și canalizare vor intra în vigoare începând cu data de 1 august 2026.