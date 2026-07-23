Noua monedă lansată de BNR ar putea deveni o piesă de colecție. Tiraj extrem de limitat. Cât valorează

Banca Națională a României introduce în circuitul numismatic, începând cu 27 iulie 2026, o nouă monedă din argint dedicată împlinirii a 150 de ani de la nașterea scriitoarei Hortensia Papadat-Bengescu. Emisiunea este una limitată, cu un tiraj de doar 300 de exemplare, iar piesele vor putea fi achiziționate atât prin rezervare online, cât și direct de la sucursalele regionale ale BNR.

Banca Națională a României continuă seria emisiunilor numismatice dedicate personalităților marcante din cultura română și anunță lansarea unei monede din argint care marchează împlinirea a 150 de ani de la nașterea scriitoarei Hortensia Papadat-Bengescu.

Noua emisiune va fi disponibilă începând cu 27 iulie 2026, dată la care moneda va intra în circuitul numismatic și va putea fi achiziționată de colecționari și pasionații de numismatică.

Pentru cei care doresc să își asigure din timp un exemplar, BNR pune la dispoziție un sistem de rezervare online. Formularul dedicat va deveni activ începând cu 27 iulie 2026, ora 09:00, iar rezervările vor putea fi efectuate în limita stocului alocat acestei modalități de vânzare.

Banca Națională precizează că epuizarea stocului destinat rezervărilor online nu înseamnă automat că monedele nu mai pot fi cumpărate.

Instituția informează că piesele numismatice vor putea fi achiziționate și direct de la ghișeele sucursalelor regionale ale BNR, fără a fi necesară o rezervare prealabilă, începând chiar din ziua lansării emisiunii.

Monedele vor fi disponibile prin sucursalele regionale ale Băncii Naționale din București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș.

Noua piesă numismatică este realizată din argint cu titlul de 999‰, are o valoare nominală de 10 lei, un diametru de 37 de milimetri, o greutate de 31,103 grame, formă rotundă și cant zimțat. Moneda este realizată la calitate proof, destinată în special colecționarilor.

Pe avers este reprezentată o compoziție grafică inspirată din romanul „Concert din muzică de Bach”, una dintre cele mai cunoscute opere ale Hortensiei Papadat-Bengescu. Tot pe această față se regăsesc inscripția „ROMANIA”, stema României, anul emisiunii „2026” și valoarea nominală „10 LEI”.

Reversul monedei este dedicat scriitoarei și include portretul acesteia, numele complet și anii între care a trăit, 1876–1955.

Fiecare monedă este livrată într-o capsulă din metacrilat transparent, fiind însoțită de o broșură de prezentare și de un certificat de autenticitate redactat în limbile română, engleză și franceză.

Certificatele poartă semnăturile guvernatorului Băncii Naționale a României și ale casierului central, elemente care atestă autenticitatea piesei.

Prețul de vânzare este de 1.050 de lei, TVA inclus, sumă care include atât moneda, cât și broșura de prezentare și certificatul de autenticitate.

Emisiunea dedicată Hortensiei Papadat-Bengescu va avea un tiraj de doar 300 de piese, ceea ce o transformă într-o apariție exclusivistă pentru colecționari.

Deși este destinată în principal circuitului numismatic, BNR precizează că moneda are putere circulatorie pe teritoriul României, având valoarea nominală de 10 lei.

Informațiile complete privind modalitatea de rezervare și achiziționare a monedelor sunt disponibile în secțiunea Numismatică de pe site-ul Băncii Naționale a României.