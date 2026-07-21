Curs valutar marți, 21 iulie. BNR a publicat noile cotații valutare. Cât valorează euro și dolarul

Curs valutar marți, 21 iulie. Banca Națională a României (BNR) a publicat marți, 21 iulie, cursul valutar oficial, care include cotațiile principalelor valute internaționale, precum și prețul gramului de aur și valoarea Drepturilor Speciale de Tragere (DST).

Potrivit datelor publicate de BNR, un euro este cotat la 5,2384 lei, în timp ce dolarul american valorează 4,5850 lei. Lira sterlină a fost stabilită la 6,1574 lei, iar francul elvețian la 5,6619 lei.

În ceea ce privește celelalte monede importante, dolarul australian este cotat la 3,2207 lei, dolarul canadian la 3,2616 lei, iar dolarul neo-zeelandez la 2,6873 lei. Renminbi-ul chinezesc are o valoare de 0,6776 lei, iar dolarul din Singapore este cotat la 3,5550 lei.

Cursul valutar publicat de BNR mai arată că zlotul polonez valorează 1,2103 lei, coroana cehă 0,2166 lei, coroana daneză 0,7007 lei, coroana norvegiană 0,4769 lei și coroana suedeză 0,4744 lei. Totodată, 100 de forinți maghiari sunt cotați la 1,4545 lei, iar 100 de yeni japonezi la 2,8185 lei.

Leul moldovenesc are un curs de 0,2606 lei, rubla rusească este cotată la 0,0584 lei, iar dinarul sârbesc la 0,0446 lei. Hryvna ucraineană valorează 0,1024 lei, iar lira turcească este cotată la 0,0971 lei.

Potrivit BNR, lira egipteană este cotată la 0,0900 lei, randul sud-african la 0,2791 lei, realul brazilian la 0,9003 lei, rupia indiană la 0,0476 lei, peso-ul mexican la 0,2638 lei și peso-ul filipinez la 0,0742 lei.

În același timp, dirhamul Emiratelor Arabe Unite are un curs de 1,2484 lei, bahtul thailandez este cotat la 0,1363 lei, dolarul din Hong Kong la 0,5847 lei, shekelul israelian la 1,5043 lei, ringgitul malaysian la 1,1213 lei, iar 100 de rupii indoneziene valorează 0,0256 lei. De asemenea, 100 de coroane islandeze sunt cotate la 3,6632 lei.

BNR a anunțat și cotația gramului de aur, care a ajuns la 599,6219 lei. Totodată, valoarea unui DST (Drept Special de Tragere) este de 6,2309 lei.

Monedă / Indicator Simbol Curs BNR (21 iulie) Dolar australian AUD 3,2207 Dolar canadian CAD 3,2616 Franc elvețian CHF 5,6619 Coroană cehă CZK 0,2166 Coroană daneză DKK 0,7007 Liră egipteană EGP 0,0900 Euro EUR 5,2384 Liră sterlină GBP 6,1574 100 Forinți maghiari HUF 1,4545 100 Yeni japonezi JPY 2,8185 Leu moldovenesc MDL 0,2606 Coroană norvegiană NOK 0,4769 Zlot polonez PLN 1,2103 Rublă rusească RUB 0,0584 Coroană suedeză SEK 0,4744 Liră turcească TRY 0,0971 Dolar american USD 4,5850 Rand sud-african ZAR 0,2791 Real brazilian BRL 0,9003 Renminbi chinezesc CNY 0,6776 Rupie indiană INR 0,0476 100 Woni sud-coreeni KRW 0,3104 Peso mexican MXN 0,2638 Dolar neo-zeelandez NZD 2,6873 Dinar sârbesc RSD 0,0446 Hryvnă ucraineană UAH 0,1024 Dirham EAU AED 1,2484 Baht thailandez THB 0,1363 Dolar Hong Kong HKD 0,5847 Shekel israelian ILS 1,5043 100 Rupii indoneziene IDR 0,0256 Peso filipinez PHP 0,0742 100 Coroane islandeze ISK 3,6632 Ringgit malaysian MYR 1,1213 Dolar singaporez SGD 3,5550 Gram de aur XAU 599,6219 DST (Drepturi Speciale de Tragere) XDR 6,2309

La ora 11:00, ratele dobânzilor interbancare au rămas neschimbate față de ziua precedentă. În cazul indicilor ROBID, valorile sunt de 5,35% pentru O/N și T/N, 5,42% pentru o săptămână (1W), 5,45% pentru o lună (1M), 5,54% pentru trei luni (3M), 5,60% pentru șase luni (6M) și 5,64% pentru 12 luni.

Pentru ROBOR, dobânzile se situează la 5,63% pentru O/N și T/N, 5,71% pentru o săptămână (1W), 5,74% pentru o lună (1M), 5,84% pentru trei luni (3M), 5,93% pentru șase luni (6M) și 5,98% pentru 12 luni.

Comparativ cu valorile înregistrate luni, 20 iulie, atât indicii ROBID, cât și cei ROBOR au rămas la aceleași niveluri pe toate scadențele.