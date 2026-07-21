Curs valutar marți, 21 iulie. BNR a publicat noile cotații valutare. Cât valorează euro și dolarul
SURSA FOTO: Dreamstime - Curs valutar
Curs valutar marți, 21 iulie. Banca Națională a României (BNR) a publicat marți, 21 iulie, cursul valutar oficial, care include cotațiile principalelor valute internaționale, precum și prețul gramului de aur și valoarea Drepturilor Speciale de Tragere (DST).
Curs valutar marți, 21 iulie. BNR a publicat noile cotații valutare. Cât valorează euro și dolarul
Potrivit datelor publicate de BNR, un euro este cotat la 5,2384 lei, în timp ce dolarul american valorează 4,5850 lei. Lira sterlină a fost stabilită la 6,1574 lei, iar francul elvețian la 5,6619 lei.
În ceea ce privește celelalte monede importante, dolarul australian este cotat la 3,2207 lei, dolarul canadian la 3,2616 lei, iar dolarul neo-zeelandez la 2,6873 lei. Renminbi-ul chinezesc are o valoare de 0,6776 lei, iar dolarul din Singapore este cotat la 3,5550 lei.
Cursul valutar publicat de BNR mai arată că zlotul polonez valorează 1,2103 lei, coroana cehă 0,2166 lei, coroana daneză 0,7007 lei, coroana norvegiană 0,4769 lei și coroana suedeză 0,4744 lei. Totodată, 100 de forinți maghiari sunt cotați la 1,4545 lei, iar 100 de yeni japonezi la 2,8185 lei.
Leul moldovenesc are un curs de 0,2606 lei, rubla rusească este cotată la 0,0584 lei, iar dinarul sârbesc la 0,0446 lei. Hryvna ucraineană valorează 0,1024 lei, iar lira turcească este cotată la 0,0971 lei.
Potrivit BNR, lira egipteană este cotată la 0,0900 lei, randul sud-african la 0,2791 lei, realul brazilian la 0,9003 lei, rupia indiană la 0,0476 lei, peso-ul mexican la 0,2638 lei și peso-ul filipinez la 0,0742 lei.
În același timp, dirhamul Emiratelor Arabe Unite are un curs de 1,2484 lei, bahtul thailandez este cotat la 0,1363 lei, dolarul din Hong Kong la 0,5847 lei, shekelul israelian la 1,5043 lei, ringgitul malaysian la 1,1213 lei, iar 100 de rupii indoneziene valorează 0,0256 lei. De asemenea, 100 de coroane islandeze sunt cotate la 3,6632 lei.
BNR a anunțat și cotația gramului de aur, care a ajuns la 599,6219 lei. Totodată, valoarea unui DST (Drept Special de Tragere) este de 6,2309 lei.
|Monedă / Indicator
|Simbol
|Curs BNR (21 iulie)
|Dolar australian
|AUD
|3,2207
|Dolar canadian
|CAD
|3,2616
|Franc elvețian
|CHF
|5,6619
|Coroană cehă
|CZK
|0,2166
|Coroană daneză
|DKK
|0,7007
|Liră egipteană
|EGP
|0,0900
|Euro
|EUR
|5,2384
|Liră sterlină
|GBP
|6,1574
|100 Forinți maghiari
|HUF
|1,4545
|100 Yeni japonezi
|JPY
|2,8185
|Leu moldovenesc
|MDL
|0,2606
|Coroană norvegiană
|NOK
|0,4769
|Zlot polonez
|PLN
|1,2103
|Rublă rusească
|RUB
|0,0584
|Coroană suedeză
|SEK
|0,4744
|Liră turcească
|TRY
|0,0971
|Dolar american
|USD
|4,5850
|Rand sud-african
|ZAR
|0,2791
|Real brazilian
|BRL
|0,9003
|Renminbi chinezesc
|CNY
|0,6776
|Rupie indiană
|INR
|0,0476
|100 Woni sud-coreeni
|KRW
|0,3104
|Peso mexican
|MXN
|0,2638
|Dolar neo-zeelandez
|NZD
|2,6873
|Dinar sârbesc
|RSD
|0,0446
|Hryvnă ucraineană
|UAH
|0,1024
|Dirham EAU
|AED
|1,2484
|Baht thailandez
|THB
|0,1363
|Dolar Hong Kong
|HKD
|0,5847
|Shekel israelian
|ILS
|1,5043
|100 Rupii indoneziene
|IDR
|0,0256
|Peso filipinez
|PHP
|0,0742
|100 Coroane islandeze
|ISK
|3,6632
|Ringgit malaysian
|MYR
|1,1213
|Dolar singaporez
|SGD
|3,5550
|Gram de aur
|XAU
|599,6219
|DST (Drepturi Speciale de Tragere)
|XDR
|6,2309
Ce modificări au înregistrat ratele dobânzilor interbancare
La ora 11:00, ratele dobânzilor interbancare au rămas neschimbate față de ziua precedentă. În cazul indicilor ROBID, valorile sunt de 5,35% pentru O/N și T/N, 5,42% pentru o săptămână (1W), 5,45% pentru o lună (1M), 5,54% pentru trei luni (3M), 5,60% pentru șase luni (6M) și 5,64% pentru 12 luni.
Pentru ROBOR, dobânzile se situează la 5,63% pentru O/N și T/N, 5,71% pentru o săptămână (1W), 5,74% pentru o lună (1M), 5,84% pentru trei luni (3M), 5,93% pentru șase luni (6M) și 5,98% pentru 12 luni.
Comparativ cu valorile înregistrate luni, 20 iulie, atât indicii ROBID, cât și cei ROBOR au rămas la aceleași niveluri pe toate scadențele.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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