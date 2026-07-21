Sorin Grindeanu atacă dur USR: Tinerii frumoşi şi liberi se ocupă de ciocolată, în loc să facă autostrăzi

Sorin Grindeanu a lansat, marți, un nou atac la adresa USR și a conducerii Ministerului Transporturilor, acuzând lipsa rezultatelor în infrastructură. Liderul PSD a susținut că, în ultimele trei luni, nu a fost inaugurat niciun kilometru de autostradă, deși 2026 ar fi trebuit să fie un an record pentru rețeaua rutieră. Declarațiile au fost făcute într-o conferință de presă și au venit pe fondul scandalului izbucnit la CENAFER, după un control efectuat de ministrul Transporturilor.

Sorin Grindeanu a afirmat că România ar fi trebuit să inaugureze în acest an peste 250 de kilometri de autostradă, însă acest obiectiv nu a fost atins. Fostul ministru al Transporturilor a susținut că ritmul investițiilor în infrastructura rutieră s-a redus considerabil și a criticat actuala conducere a ministerului.

Liderul PSD a arătat că a circulat recent pe Valea Oltului și a observat lucrările aflate în desfășurare, apreciind că soluția pentru fluidizarea traficului rămâne continuarea construirii autostrăzilor. În același timp, acesta a ironizat activitatea reprezentanților USR din Ministerul Transporturilor.

„Eu duminică am venit ultima dată pe Valea Oltului de la Timişoara, vineri am mers spre Timişoara tot pe aceeaşi rută. Sunt lucrări în desfăşurare pe Valea Oltului, inclusiv montări de plase. (…) Ştiţi care va fi cea mai bună soluţie? Să se continue să se facă autostrăzi în România. Dar eu văd că, de vreo trei luni de când sunt tineri frumoşi şi liberi care au haştag în faţă la Ministerul Transporturilor, se ocupă de ciocolată în loc să facă autostrăzi. N-am văzut nici măcar un kilometru de autostradă dat în circulaţie în trei luni de zile. Sigur, a mai avut România această experienţă când tot un domn de la acelaşi partid a condus Ministerul Transporturilor. Anul acesta trebuia să fie anul în care să se dea în circulaţie cel mai mare număr de kilometri din istoria României, peste 250 de kilometri”, a declarat Grindeanu.

În continuarea declarațiilor, Sorin Grindeanu a susținut că fostul ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă, continuă să influențeze activitatea ministerului, deși nu mai ocupă funcția. Liderul PSD a afirmat că actuala conducere ar urma recomandările acestuia și a invocat perioada în care Drulă a condus instituția pentru a-și susține criticile.

Grindeanu a comparat situația actuală cu cea din 2021 și a afirmat că nici atunci nu ar fi fost inaugurat vreun kilometru de autostradă în perioada în care Ministerul Transporturilor a fost condus de USR.

„Din păcate, de trei luni de zile, n-am văzut nici măcar un kilometru. Unul. Asta e! A mai fost asta în 2021, timp de nouă luni de zile. A mai fost un ministru acolo, tot de la USR, singurul ministru de când probabil s-a intrat în Uniunea Europeană în 2007 care a avut extraordinara performanţă să nu dea în circulaţie nici măcar un kilometru de autostradă. Domnul Drulă, dacă vă sună cunoscut, care, în principiu, din ce aud prin minister, este ministru informal la acest moment al Ministerului Transporturilor şi v-aş ruga să mergeţi, dacă aveţi curiozitatea, să cereţi la jandarmi Registrul de intrare şi ieşire de la Ministerul Transporturilor şi să vedeţi de câte ori a intrat şi a ieşit în aceste trei luni domnul Drulă acolo. Aş spune domnului Miruţă să n-asculte de el, fiindcă a condus prost, dovadă că n-a făcut niciun kilometru şi uite că asta se întâmplă şi acum. Nu e un exemplu bun”, a transmis liderul PSD.

Declarațiile liderului PSD au fost făcute în contextul verificărilor desfășurate recent la Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviară (CENAFER), unde ministrul Transporturilor, Radu Miruță, a efectuat un control inopinat.

În urma verificărilor, ministrul a anunțat că directoarea generală a instituției, Anna Maria Dudaș, ar fi transformat o parte din sediul CENAFER într-un atelier de producție a ciocolatei, iar un alt spațiu într-o locuință personală. Potrivit informațiilor prezentate de ministru, în timpul controlului au fost găsite cantități mari de ingrediente și forme pentru ciocolată.

Întrebată despre cele descoperite în sediul instituției, Anna Maria Dudaș a susținut că ingredientele și echipamentele au fost cumpărate din fonduri proprii și că produsele erau destinate donațiilor către biserică. Totodată, aceasta a afirmat că nu consumă dulciuri.