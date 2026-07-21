Google riscă o amendă de un miliard de euro din partea UE. Decizia poate amplifica tensiunile cu administrația Trump
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Google ar putea primi joi prima sancțiune aplicată de Comisia Europeană în baza Regulamentului privind piețele digitale (DMA). Potrivit unor informații publicate de presa germană, amenda ar putea ajunge la un miliard de euro și vizează două investigații privind presupuse practici anticoncurențiale. Decizia este așteptată la Bruxelles și riscă să genereze noi tensiuni între Uniunea Europeană și administrația președintelui american Donald Trump.
Google este vizat de două investigații privind presupusul abuz de poziție dominantă
Google se află în centrul a două anchete deschise de Comisia Europeană în martie 2024, iar rezultatul acestora ar putea conduce la prima sancțiune aplicată companiei în temeiul Regulamentului privind piețele digitale (DMA). Potrivit publicației germane Handelsblatt, care citează doi înalți oficiali europeni sub protecția anonimatului, executivul european ar urma să anunțe joi o amendă care poate ajunge la un miliard de euro.
Prima investigație analizează dacă gigantul tehnologic își favorizează propriile servicii în rezultatele afișate de motorul său de căutare, în detrimentul concurenților. Cea de-a doua procedură vizează acuzațiile potrivit cărora compania limitează posibilitatea dezvoltatorilor de aplicații de a promova metode alternative de descărcare a aplicațiilor, în afara magazinului Google Play.
Valoarea finală a sancțiunii urmează să fie stabilită de Colegiul comisarilor europeni, organismul executiv condus de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
Regulamentul privind piețele digitale impune noi obligații pentru marile companii tehnologice
Procedurile împotriva Google sunt fundamentate pe Regulamentul privind piețele digitale (DMA), legislație europeană care urmărește să limiteze practicile anticoncurențiale ale marilor platforme online și să creeze condiții de concurență echitabile pe piața digitală.
Normele obligă companiile desemnate drept „gatekeeper” să respecte o serie de cerințe privind interoperabilitatea serviciilor, accesul concurenților și libertatea de alegere a utilizatorilor.
Administrația președintelui american Donald Trump a criticat în repetate rânduri această legislație, susținând că Bruxelles-ul aplică în mod disproporționat regulile împotriva marilor companii americane din sectorul tehnologic, ceea ce ar putea alimenta noi dispute comerciale între Uniunea Europeană și Statele Unite.
Comisia Europeană a impus deja noi obligații pentru Google în baza DMA
Informațiile privind posibila amendă apar la doar câteva zile după ce Comisia Europeană a decis ca Google să partajeze, începând din ianuarie 2027, datele generate de motorul său de căutare cu motoarele de căutare concurente. Totodată, compania va trebui să permită serviciilor concurente de inteligență artificială acces la sistemul de operare Android, măsuri adoptate tot în baza Regulamentului privind piețele digitale.
Explicând obiectivul acestor obligații, oficialii europeni au susținut că schimbările urmăresc extinderea opțiunilor disponibile pentru utilizatorii din Uniunea Europeană.
„O gamă mai largă de servicii”, a declarat comisarul european responsabil de tehnologie, Henna Virkkunen.
Google a criticat însă decizia executivului european și a avertizat că noile obligații ar putea avea efecte asupra protecției datelor și securității utilizatorilor și să „submineze garanțiile esențiale privind confidențialitatea și securitatea pentru milioane de europeni”, a susținut Kent Walker, președintele pentru afaceri globale al Google.
Sancțiunile prevăzute de DMA pot ajunge la 10% din cifra de afaceri anuală globală
Regulamentul privind piețele digitale permite Comisiei Europene să aplice amenzi de până la 10% din cifra de afaceri anuală globală a unei companii în cazul încălcării obligațiilor prevăzute de legislație.
Compania Alphabet, grupul care deține Google, a raportat în 2025 o cifră de afaceri anuală record de 402,8 miliarde de dolari, echivalentul a aproximativ 353,08 miliarde de euro. În acest context, sancțiunea estimată la un miliard de euro ar reprezenta doar o fracțiune din plafonul maxim pe care legislația europeană îl permite.
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