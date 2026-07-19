Averea co-fondatorului Google, Larry Page, a depășit 300 de miliarde de dolari. Declarațiile care au ridicat acțiunile Alphabet

Larry Page a intrat într-un club extrem de restrâns al miliardarilor, după ce averea sa a depășit pragul de 300 de miliarde de dolari. Creșterea vine pe fondul aprecierii acțiunilor Alphabet, impulsionate inclusiv de declarațiile făcute de Warren Buffett despre investiția Berkshire Hathaway în compania-mamă a Google.

Acțiunile Alphabet au urcat cu 3,9% în cursul zilei de miercuri, până la aproximativ 373 de dolari pe acțiune, după ce în sesiunea precedentă câștigaseră aproape 2%.

Evoluția bursieră a avut loc la scurt timp după ce Warren Buffett a declarat, într-un interviu acordat CNBC, că el a fost cel care a inițiat prima investiție a Berkshire Hathaway în Alphabet, anul trecut. Investitorul a recunoscut totodată că a greșit prin faptul că nu a cumpărat acțiuni ale companiei mai devreme.

Potrivit lui Buffett, Alphabet se confruntă cu o concurență tot mai puternică în domeniul inteligenței artificiale, însă investiția Berkshire Hathaway s-a dovedit una profitabilă. În același timp, acesta a precizat că Apple rămâne una dintre companiile sale preferate și că vede un viitor la fel de promițător pentru producătorul iPhone, transmite Forbes.

Creșterea acțiunilor Alphabet a avut un efect imediat asupra averilor fondatorilor Google.

Larry Page și-a majorat averea cu aproximativ 8 miliarde de dolari, ajungând la 301,7 miliarde de dolari. În același timp, Sergey Brin a câștigat aproximativ 7,3 miliarde de dolari, averea sa fiind estimată la 278,2 miliarde de dolari.

Astfel, Larry Page a depășit pragul de 300 de miliarde de dolari și ocupă locul al doilea în clasamentul celor mai bogați oameni din lume, în timp ce Sergey Brin se află pe poziția a treia. Singurul care îi depășește este Elon Musk, a cărui avere este estimată la peste 866 de miliarde de dolari.

Berkshire Hathaway a dezvăluit în noiembrie anul trecut că a cumpărat peste 17,8 milioane de acțiuni Alphabet, investiție evaluată atunci la aproximativ 4,3 miliarde de dolari.

Ulterior, compania și-a extins participația prin achiziția a încă 36,4 milioane de acțiuni din clasa A și 3,6 milioane de acțiuni din clasa C, ajungând la aproximativ 58 de milioane de acțiuni deținute.

Valoarea acestei participații este estimată în prezent la aproximativ 21 de miliarde de dolari. În plus, Alphabet a anunțat luna trecută că Berkshire Hathaway a fost de acord să cumpere acțiuni nou emise în valoare de 10 miliarde de dolari, fondurile urmând să fie folosite pentru extinderea infrastructurii dedicate inteligenței artificiale.

Alphabet a înregistrat pentru prima dată venituri anuale de peste 400 de miliarde de dolari, compania atribuind rezultatele evoluției diviziilor Google Services și Google Cloud. Veniturile generate de serviciile cloud au crescut cu 48%.

Compania estimează că în anul fiscal 2026 cheltuielile totale ar putea ajunge la 185 de miliarde de dolari, în condițiile în care cererea pentru produse și servicii bazate pe inteligență artificială continuă să crească. În anul precedent, investițiile de capital au ajuns la 105 miliarde de dolari.

De la începutul anului, acțiunile Alphabet au avansat cu aproape 18%, peste ritmul de creștere al indicelui Nasdaq, care a câștigat aproximativ 12%.