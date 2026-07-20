România, printre țările cu cele mai mici facturi la energie. Cât plătesc românii comparativ cu restul Europei

România se află în a doua jumătate a clasamentului mondial privind cheltuielile gospodăriilor pentru energia din locuințe. Potrivit datelor Agenției Internaționale pentru Energie (IEA), un român cheltuiește în medie 464 de dolari pe an pentru energie electrica, gaze naturale, încălzire și alți combustibili utilizați în locuință, de aproape patru ori mai puțin decât un locuitor al Suediei.

Potrivit bazei de date privind cheltuielile gospodăriilor pentru energie a Agenției Internaționale pentru Energie (IEA), România ocupă locul 34 din 66 de state analizate.

Cheltuiala anuală medie pentru energia utilizată în gospodărie este estimată la 464 de dolari pe persoană în 2025. În această sumă sunt incluse costurile cu energia electrică, gazele naturale, încălzirea și alți combustibili utilizați în locuință, însă nu sunt luate în calcul cheltuielile pentru transport.

România se situează peste Bulgaria (444 de dolari), Ungaria (378 de dolari) și Albania (247 de dolari), dar sub Polonia (786 de dolari), Grecia (764 de dolari), Croația (637 de dolari) și Slovacia (594 de dolari).

Cele mai mari cheltuieli cu energia din locuințe sunt înregistrate în Europa de Nord.

Suedia ocupă primul loc, cu o medie anuală de 1.926 de dolari pe persoană, urmată de Finlanda, cu 1.786 de dolari, și Austria, cu 1.709 dolari.

În topul primelor zece se mai regăsesc Danemarca, Germania, Elveția, Cehia, Franța, Italia și Țările de Jos.

Statele Unite ocupă poziția a 16-a, cu 1.042 de dolari pe persoană, iar Canada se află pe locul 22, cu 748 de dolari.

Cele mai mici cheltuieli pentru energia din gospodării sunt înregistrate în Bolivia, unde media este de doar 25 de dolari pe persoană pe an.

Urmează Algeria, cu 29 de dolari, și Egiptul, cu 35 de dolari. India are o medie de 52 de dolari, Pakistanul de 54 de dolari, iar China de 173 de dolari.

Potrivit analizei, nivelul redus al cheltuielilor nu înseamnă neapărat că locuințele sunt mai eficiente din punct de vedere energetic. Aceste valori pot reflecta venituri mai mici, acces limitat la servicii moderne de energie, locuințe mai mici, un climat mai cald, subvenții acordate de stat sau prețuri mai reduse la electricitate și combustibili.

Agenția Internațională pentru Energie arată că valoarea cheltuielilor este influențată de mai mulți factori, nu doar de prețul energiei.

Țările cu un climat rece au nevoie de mai multă energie pentru încălzire, iar veniturile mai ridicate permit locuințe mai mari și un consum mai mare de electricitate, inclusiv pentru climatizare. În plus, multe state europene se confruntă cu prețuri ridicate la energia electrică și gazele naturale.

Chiar și în interiorul Europei există diferențe importante, determinate de climă, tipurile de combustibili folosiți, eficiența energetică a locuințelor și politicile de sprijin adoptate de fiecare guvern.