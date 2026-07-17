UE pregătește o nouă taxă. Lovitură pentru proprietarii de mașini și locuințe. Chisăliță: România trebuie să aibă o poziție fermă legitimă și negociabilă

Introducerea noului sistem european ETS2, programată în prezent pentru 1 ianuarie 2028, ar putea avea efecte importante asupra bugetelor românilor. Potrivit unei analize realizate de Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), noua taxă pe carbon ar putea scumpi carburanții, gazele naturale și numeroase produse și servicii. România se numără printre cele zece state membre care au cerut Comisiei Europene reanalizarea aplicării taxei pentru transport, însă nu și pentru încălzirea locuințelor.

Noul sistem ETS2 reprezintă o extindere a mecanismului european de taxare a emisiilor de carbon și ar urma să se aplice, potrivit calendarului actual, începând cu 1 ianuarie 2028.

Taxa ar viza emisiile de CO₂ generate prin arderea combustibililor fosili în transportul rutier, încălzirea locuințelor și clădirilor comerciale, precum și în anumite industrii mici care nu sunt incluse în actualul sistem ETS.

Potrivit lui Dumitru Chisăliță, România și alte nouă state membre au cerut Uniunii Europene reanalizarea ETS2 pentru carburanți, însă solicitarea nu vizează și componenta care privește combustibilii utilizați pentru încălzirea locuințelor.

Analiza Asociației Energia Inteligentă ia în calcul un preț al certificatelor de emisii de 80 euro pentru o tonă de CO₂ și un curs de schimb de 5,24 lei/euro.

În aceste condiții, expertul estimează următoarele majorări:

benzină: 0,92 lei/l fără TVA, respectiv 1,12 lei/l cu TVA;

motorină: 1,07 lei/l fără TVA, respectiv 1,30 lei/l cu TVA.

„Astfel, la prețurile de astăzi benzina 8,65 lei/l și motorina 9,43 lei/l, cu această nouă taxă am ajunge la un nivel de 9,77 lei/l (13%) și motorina 10,73 lei/l (14%).”

În analiza sa, Dumitru Chisăliță oferă și exemplul unei Dacia Logan, estimând că automobilul emite aproximativ 0,116 kg CO₂ pentru fiecare kilometru parcurs.

La un rulaj anual de aproximativ 15.000 km, emisiile ajung la circa două tone de CO₂.

„Introducerea unei taxe pe carbon, în sectorul transporturi, având în vedere că prețul carbon ETS este de 80 Euro/t, costurile care urmează să le scoată suplimentar din buzunar un român care folosește o mașină Dacia Logan sunt de cca. 840 lei/an, adică o creștere cu 7% față de costurile actuale cu combustibilul, respectiv costul total cu combustibilul urmează să ajungă la cca. 12.654 lei/an.”

Majorarea costurilor cu transportul s-ar putea transmite în economie prin scumpirea mai multor categorii de produse și servicii.

Estimările Asociației Energia Inteligentă indică următoarele posibile creșteri:

alimente obișnuite: 2-7%;

bunuri industriale și electrocasnice: 1-5%;

materiale de construcții: 5-15%;

produse agricole dependente de motorină: 5-20%;

curierat și livrări: 1-3%;

taxi și transport la comandă: 2-4%;

transport rutier de marfă: 4-6%.

Potrivit analizei, impactul indirect asupra unei gospodării ar putea ajunge la aproximativ 5%.

Analiza atrage atenția că sistemul ETS2 nu privește doar carburanții.

În cazul locuințelor încălzite cu gaze naturale, costurile suplimentare estimate sunt:

aproximativ 840 lei/an pentru un apartament cu două camere;

aproximativ 1.280 lei/an pentru un apartament cu patru camere;

aproximativ 2.520 lei/an pentru o casă de circa 120 mp.

Potrivit lui Dumitru Chisăliță, aceste valori ar însemna o majorare de aproximativ 21% a costurilor actuale cu gazele naturale, dacă se ia în calcul prețul plafonat existent.

Expertul atrage atenția că solicitarea transmisă de România la nivel european privește doar componenta referitoare la carburanți.

„Dar România a solicitat reconsiderarea ETS2 doar pentru transport nu și pentru taxa care se dorește să se aplice de la 1 ianuarie 2028 și pentru imobilele care folosesc combustibili gazoși.”

Totodată, noua taxă ar urma să fie aplicată și unor activități economice care folosesc combustibili fosili și care nu sunt deja incluse în actualul sistem european de comercializare a certificatelor de emisii.

În concluzia analizei, președintele Asociației Energia Inteligentă avertizează că aplicarea integrală a noii taxe pe carbon ar putea determina o creștere de aproximativ 10% a cheltuielilor suportate de populație.