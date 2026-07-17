Miza ascunsă din spatele naționalizării British Steel: reacția dură venită din China

China a reacționat negativ la decizia guvernului britanic de a naționaliza compania British Steel, afirmând că „se opune ferm și este profund nemulțumită de decizia guvernului britanic”.

Guvernul Regatului Unit a anunțat joi că preluarea companiei siderurgice aflate pe pierdere în proprietatea statului are scopul de a proteja locurile de muncă și de a menține o „capacitate națională vitală”.

Autoritățile britanice au preluat controlul asupra operațiunilor British Steel din Scunthorpe anul trecut, însă compania era încă deținută de grupul chinez Jingye, fapt care a redus posibilitatea guvernului de a influența direct direcția viitoare a uzinei.

Ministerul Comerțului din China a transmis vineri că măsurile luate de partea britanică „au încălcat grav drepturile și interesele legitime ale Jingye și au subminat grav încrederea companiilor chineze care investesc în Regatul Unit”.

Ministerul chinez a solicitat Marii Britanii să „îndeplinească cu fidelitate” obligațiile prevăzute de Tratatul bilateral de investiții China-Regatul Unit.

„Ignorând contribuția semnificativă a lui Jingye la economia și societatea britanică, partea britanică a preluat cu forța controlul asupra companiei în numele securității naționale”, a declarat ministerul chinez.

Declarația Beijingului a precizat că autoritățile chineze vor urmări atent evoluțiile viitoare și vor sprijini companiile chineze în protejarea drepturilor lor. Ministerul nu a oferit însă detalii despre măsurile concrete pe care le-ar putea lua în acest sens.

Decizia privind naționalizarea British Steel riscă să adauge noi tensiuni în relația dintre Londra și Beijing, într-un moment în care Andy Burnham urmează să devină prim-ministru luni.

Noul șef al guvernului britanic va trebui să stabilească modul de abordare a acestei situații, ținând cont atât de implicațiile politice ale disputei, cât și de relațiile economice cu China, a doua cea mai mare economie a lumii.

Tratatul bilateral de investiții dintre China și Regatul Unit este un acord obligatoriu din punct de vedere juridic, semnat în 1986, care urmărește promovarea și protejarea investițiilor dintre cele două state.

Naționalizarea British Steel a devenit posibilă după ce Parlamentul britanic a adoptat miercuri o lege care permite transferarea industriei siderurgice în proprietatea publică atunci când sunt îndeplinite condițiile unui test privind interesul public.

Jingye solicită despăgubiri după ce a declarat anterior că activitatea companiei genera pierderi de 700.000 de lire sterline pe zi. BBC a precizat că nu a reușit să obțină un răspuns din partea Jingye după anunțul guvernului britanic de joi.

Prin trecerea British Steel în proprietatea statului, guvernul britanic are acum autoritatea de a decide direcția viitoare a uzinei din Scunthorpe, menținând în același timp funcționarea furnalelor.

Este puțin probabil ca autoritățile să urmărească menținerea companiei pe termen lung în forma actuală, având în vedere costurile ridicate de operare suportate de stat.

În luna martie, Oficiul Național de Audit a estimat că uzina siderurgică din Scunthorpe costa guvernul aproximativ 1,3 milioane de lire sterline pe zi.

Secretarul pentru afaceri, Peter Kyle, a declarat pentru BBC că executivul britanic va trebui să acopere costurile de funcționare „pentru viitorul imediat”.

Guvernul britanic urmează să gestioneze activitatea companiei după transferul în proprietatea publică, în timp ce Beijingul continuă să conteste decizia și să solicite respectarea drepturilor companiei chineze Jingye.