Energia solară, privită în trecut ca o tehnologie exclusivistă și costisitoare, a parcurs o transformare radicală în ultimul deceniu, devenind una dintre cele mai accesibile surse de electricitate globale. Prețurile modulelor fotovoltaice au scăzut cu aproximativ 90% în ultimii zece ani, datele organizației Our World in Data arătând că, la fiecare dublare a capacității solare instalate global, costurile scad cu aproape 20%.

Acest trend a fost urmat și de bateriile solare, care s-au ieftinit tot cu 90% din 2010 până în prezent, datorită progreselor tehnologice și producției de masă.

Cu toate acestea, un cumul recent de incertitudini geopolitice, blocaje logistice și reforme fiscale adoptate în China amenință să schimbe această tendință descendentă, conform unei analize Euronews.com.

Pentru spațiul european, tranziția ecologică se bazează masiv pe exploatarea energiei solare, care în 2024 a reprezentat 23,4% din consumul total de electricitate al comunității. Mai mult, în luna iunie a anului trecut, soarele a constituit principala sursă de curent electric în blocul european.

Pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, această tehnologie ajută Europa să își reducă dependența de combustibilii fosili. Evaluările arată că energia solară a salvat bugetele europene de la cheltuieli zilnice de peste 100 de milioane de euro în luna martie, prin diminuarea importurilor de gaze. Dacă riscurile de securitate din Strâmtoarea Ormuz vor menține prețurile energiei la cote mari, economiile nete ar putea atinge 67,5 miliarde de euro până la finalul anului.

Această conjunctură a impulsionat interesul cetățenilor pentru independență energetică, marile companii raportând o creștere masivă a cererilor pentru instalații rezidențiale. Însă tocmai acest apetit ridicat, corelat cu taxele asiatice și scumpirea materiilor prime, riscă să determine majorări de tarife.

Vulnerabilitatea Europei provine din faptul că depinde masiv de importurile ecologice, care în 2024 au însumat 14,6 miliarde de euro, din care 11,1 miliarde au fost alocate panourilor solare. China este furnizorul suveran, acoperind 98% din aceste achiziții.

Datele Agenției Internaționale pentru Energie arată că Beijingul a investit peste 50 de miliarde de dolari în capacități fotovoltaice, depășind de zece ori eforturile Europei. Controlând peste 80% din etapele industriale globale, industria chineză a generat din 2011 peste 300.000 de locuri de muncă.

În acest context, Jannik Schall, reprezentantul startup-ului 1KOMMA5°, a explicat pentru Euronews Earth că trusturile chineze au atins un nivel al volumului de producție și costuri imposibil de egalat în restul lumii.

El a adăugat că unitățile din Europa se limitează în general la asamblarea finală, neavând nicio șansă în competiția directă a prețurilor cu marii producători asiatici.

Monopolul chinez a creat însă dezechilibre comerciale majore pe piața sa internă, unde competiția acerbă a împins firmele să vândă sub costurile de producție. Agenția Internațională pentru Energie a raportat că operatorii chinezi din sectorul solar au acumulat pierderi nete de aproximativ 5 miliarde de dolari de la începutul anului 2024.

Pentru a stabiliza situația, Beijingul a decis să reducă sprijinul fiscal oferit exporturilor. Începând cu 1 aprilie 2026, rambursarea TVA de 9% pentru livrările externe de panouri a fost desființată, în timp ce pentru baterii facilitatea a scăzut de la 9% la 6%, urmând să fie eliminată total la 1 ianuarie 2027.

Anunțul acestor reforme a provocat o grabă uriașă la nivel mondial, multe state încercând să cumpere stocuri masive înainte ca prețurile să urce. Monitorizările realizate de centrul de analiză Ember arată că în martie 2026 s-au înregistrat importuri record din China în mai multe țări europene, inclusiv în Franța, Italia, Polonia și România.

În legătură cu evoluția viitoare a tarifelor, Schall a estimat că suspendarea rambursării de TVA va genera o creștere automată de aproximativ 10% a prețurilor modulelor solare. Efectele s-au resimțit déjà în Marea Britanie, unde o companie de profil a fost nevoită să solicite cu circa 918 euro mai mult pentru un montaj rezidențial standard.

Totuși, analiștii precizează că piața absoarbe aceste modificări treptat și nu anticipează o scădere severă a cererii, deoarece energia solară își păstrează atractivitatea economică. Firma InfoLink Consulting menționează că proiectele mari, precum parcurile fotovoltaice, au înregistrat scumpiri ușoare, atenuate parțial de volumul mare de comenzi, în timp ce sistemele mici de acoperiș s-au ieftinit ușor.

Dincolo de factorii fiscali, fluctuațiile sunt determinate și de compoziția fizică a echipamentelor. Panourile solare integrează sticlă, plastic și aluminiu, dar conțin și argint, un excelent conductor electric. Deși reprezintă sub 5% din greutate, pasta de argint generează până la 30% din costul unei celule solare.

Instituția Silver Institute arată că în 2023 s-au consumat 4.000 de tone de argint pentru producția fotovoltaică, adică 14% din cererea globală, estimându-se că ponderea va urca la 20% până în 2030. Pentru a reduce cheltuielile, producătorii chinezi încearcă să înlocuiască argintul cu metale mai ieftine, precum cuprul, măsură ce ar putea aduce economii industriale de 15 miliarde de dolari anual. Totuși, și cuprul s-a scumpit pe piețele internaționale.

Referitor la cauzele din spatele scumpirii materiilor prime, Schall a subliniat că instabilitatea geopolitică, problemele logistice și cererea mare din partea centrelor de date dedicate inteligenței artificiale au propulsat prețurile pentru cupru, aluminiu și litiu începând cu finele anului 2025. El a menționat că argintul a înregistrat o apreciere spectaculoasă de peste 150% în primele săptămâni ale anului 2026, devenind un factor critic de cost.

Expertul a estimat că aceste scumpiri ale materiilor prime vor fi resimțite de consumatorii finali cel mai probabil în cursul acestei veri. Cu toate acestea, în ciuda incertitudinilor prezente, specialiștii subliniază că panourile fotovoltaice rămân considerabil mai ieftine comparativ cu nivelurile din 2023, scăderea fiind de circa 50%, ceea ce garantează că energia solară își menține, deocamdată, statutul de lider în accesibilitatea energetică globală.