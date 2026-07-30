Autostrada Moldovei A7 intră în linie dreaptă pentru termenul din PNRR. Lucrările se desfășoară contra cronometru

Lucrările la Autostrada Moldovei A7 au intrat într-o etapă decisivă, cu doar 32 de zile înainte de termenul-limită din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Potrivit secretarului de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, constructorii lucrează fără întrerupere pentru îndeplinirea jaloanelor asumate și pentru atragerea integrală a fondurilor europene alocate proiectului.

Horațiu Cosma afirmă că pe șantierele Autostrăzii Moldovei dintre Adjud, Bacău și Pașcani sunt mobilizate toate resursele necesare pentru respectarea termenului de 31 august.

Potrivit acestuia, obiectivul este îndeplinirea jaloanelor prevăzute în PNRR și păstrarea finanțării europene pentru unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră aflate în execuție în România.

Secretarul de stat arată că cele mai vizibile progrese au fost înregistrate la viaductul de 1,2 kilometri de la Cleja, în apropiere de Bacău, considerat punctul critic al întregului proiect.

Potrivit acestuia, pe viaduct a fost așternut deja primul strat de asfalt, au fost montați stâlpii de iluminat, iar lucrările la rosturile de dilatație au început.

Totodată, până la sfârșitul acestei săptămâni ar urma să fie finalizată betonarea plăcii pe una dintre căile de circulație, iar săptămâna viitoare este programată finalizarea betonării și pe cea de-a doua cale.

Horațiu Cosma precizează că peste 400 de muncitori lucrează doar în zona viaductului de la Cleja.

În această etapă sunt executate simultan lucrări de betonare, armare, hidroizolație, montare de echipamente și finisaje, fiind pregătite și etapele următoare, care includ asfaltarea, montarea parapetelor și realizarea marcajelor rutiere.

Oficialul subliniază că fiecare zi câștigată este importantă pentru respectarea calendarului de execuție.

Secretarul de stat amintește că, în urmă cu câteva săptămâni, România a reușit, împreună cu Comisia Europeană, să păstreze toate cele șase loturi ale Autostrăzii Moldovei dintre Focșani și Pașcani în cadrul PNRR.

În prezent, responsabilitatea revine autorităților și constructorilor de a finaliza la timp lucrările asumate.

Potrivit lui Horațiu Cosma, miza este de aproape două miliarde de euro fonduri europene nerambursabile și finalizarea celui mai important proiect de infrastructură rutieră aflat în execuție în regiunea Moldova.

Acesta a transmis că până la termenul din 31 august fiecare zi reprezintă o cursă contracronometru, iar lucrările pe Autostrada Moldovei continuă într-un ritm susținut pentru respectarea angajamentelor asumate prin PNRR.