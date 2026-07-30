Restructurări istorice în industria auto din Germania. Câți angajați își pierd locul de muncă

Industria auto germană traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimele decenii. Presiunea tot mai mare exercitată de producătorii chinezi de automobile electrice, alături de costurile ridicate de producție și de încetinirea vânzărilor, îi determină pe marii constructori să anunțe concedieri de amploare și programe de restructurare care vor afecta zeci de mii de angajați.

BMW a devenit cel mai recent constructor german care anunță reduceri de personal. Compania intenționează să elimine până la 8.000 de posturi la nivel global, echivalentul a aproximativ 5% din cei 154.000 de angajați.

Cele mai multe reduceri vor afecta operațiunile din Germania și vor fi realizate prin plecări voluntare și neînlocuirea angajaților care părăsesc compania.

Deși era considerată mai puțin vulnerabilă la concurența din China, BMW a avertizat că vânzările de pe cea mai mare piață auto din lume s-au redus semnificativ. Livrările de automobile în China au coborât anul trecut la cel mai redus nivel din 2017, iar în trimestrul încheiat în iunie au fost cu 30% mai mici față de aceeași perioadă a anului trecut.

Compania a raportat și o scădere de 35% a profitului net în trimestrul al doilea, până la 1,2 miliarde de euro, în timp ce veniturile au coborât de la 34 la 31 de miliarde de euro. BMW estimează o diminuare semnificativă a profitului până la finalul anului, potrivit Deutsche Welle.

La începutul săptămânii, Porsche a anunțat că va elimina încă 5.000 de locuri de muncă în Germania până la sfârșitul anului 2035.

Noile măsuri se adaugă programului de restructurare anunțat anterior, care prevedea eliminarea a 1.900 de posturi în regiunea Stuttgart până în 2029 și expirarea a 2.000 de contracte pe durată determinată.

Reducerile vor afecta în principal uzina din Stuttgart-Zuffenhausen și centrul de cercetare și dezvoltare din Weissach. În același timp, compania va amâna majorările salariale și va lega bonusurile de performanța financiară.

La sfârșitul anului trecut, Porsche avea aproape 41.800 de angajați, dintre care aproximativ 85% lucrau în Germania.

Volkswagen, cel mai mare producător auto din Europa, și-a extins programul de restructurare și intenționează să reducă până la 100.000 de locuri de muncă.

Grupul analizează și închiderea a patru fabrici din Germania, însă planurile au fost contestate de sindicate și de landul Saxonia Inferioară, care deține 20% din drepturile de vot și poate bloca deciziile importante.

Volkswagen are aproximativ 630.000 de angajați la nivel mondial, iar împreună cu societățile mixte din China numărul acestora ajunge la aproximativ 680.000.

Compania produce un număr de automobile comparabil cu Toyota, însă are cu aproximativ 60% mai mulți angajați. În plus, costurile de producție din Germania sunt considerabil mai ridicate decât cele ale competitorilor, iar ritmul mai lent al tranziției către automobile electrice a afectat vânzările pe piața chineză și în Europa.

Mercedes-Benz derulează un program de economii de 5 miliarde de euro până în 2027.

Până în luna martie, aproximativ 5.500 de angajați din administrație, cercetare, dezvoltare și IT au părăsit compania prin programe de plecări voluntare. În același timp, constructorul a amânat plata unor bonusuri pentru o mare parte dintre angajații din Germania și propune extinderea săptămânii de lucru de la 35 la 40 de ore fără majorarea salariilor.

Compania a anunțat recent că a înregistrat pierderi contabile de peste 700 de milioane de euro din cauza concurenței puternice din China.

Și Audi, parte a grupului Volkswagen, a anunțat anul trecut că va elimina până la 7.500 de locuri de muncă în Germania până în 2029, prin pensionări și plecări voluntare.

În plus, uzina din Neckarsulm figurează printre unitățile care ar putea fi închise în 2030, o decizie care ar putea afecta aproximativ 15.000 de angajați.

Potrivit analizei DW, producătorii chinezi de automobile electrice câștigă tot mai mult teren atât pe piața din China, cât și în Europa, Asia-Pacific și America Latină.

În același timp, tarifele impuse de administrația americană, costurile ridicate cu energia și investițiile necesare pentru tranziția către mobilitatea electrică pun o presiune suplimentară asupra constructorilor germani.

În acest context, marile companii din industria auto încearcă să își reducă costurile, să își eficientizeze operațiunile și să își adapteze modelele de afaceri pentru a face față unei competiții globale din ce în ce mai puternice.