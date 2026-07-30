Viitorul unei fabrici Audi de tradiție este pus sub semnul întrebării. Mii de angajați se revoltată

Mii de angajați ai companiei Audi au participat la un protest împotriva posibilității închiderii fabricii producătorului auto german din Neckarsulm. Acțiunea are loc într-o perioadă în care grupul Volkswagen, compania-mamă a Audi, înaintează cu un amplu proces de restructurare, care ar putea presupune eliminarea a zeci de mii de locuri de muncă.

Protestul angajaților Audi vine pe fondul presiunilor tot mai mari asupra industriei auto din Germania. Constructorii se confruntă cu costuri ridicate de producție, concurență tot mai puternică din partea producătorilor chinezi și efectele tarifelor americane, factori care au determinat mai multe companii să analizeze măsuri de reducere a cheltuielilor și reorganizare a activității.

Situația din sectorul auto german a fost accentuată și de anunțurile privind reduceri de personal făcute de alți producători premium. BMW a comunicat disponibilizări de mii de locuri de muncă, reprezentând o nouă lovitură pentru piața muncii din industria auto germană.

„Ne temem că fabricile se vor închide și că ne vor pune în pericol viitorul”, a declarat Melih Cevlik, angajat Audi, la protestul din Neckarsulm.

Potrivit consiliului de întreprindere, aproximativ 6.000 de persoane au participat la manifestație. Angajații au solicitat informații suplimentare din partea conducerii Volkswagen privind viitorul fabricii și al locurilor de muncă.

Directorul general al Volkswagen, Oliver Blume, a avertizat anterior că fabrica din Neckarsulm se află printre cele patru uzine germane care ar putea fi închise după anul 2030 dacă nu va fi identificată o alternativă viabilă.

„Personalul dorește claritate pentru că este îngrijorat să vină la muncă. Multe familii sunt și ele îngrijorate”, a declarat Frank Wojko, stagiar Audi, în contextul zgomotului zornăitoarelor fluturate de protestatari.

Blume a transmis că încearcă să evite închiderea fabricilor și a prezentat mai multe variante pentru utilizarea capacităților de producție existente. Printre opțiunile analizate se află posibile parteneriate în domeniul apărării și producția unor modele Volkswagen dezvoltate pentru piața chineză, care nu sunt comercializate în prezent în Europa.

Până în acest moment nu a fost luată o decizie finală privind soarta fabricilor vizate. A doua jumătate a anului este așteptată să fie marcată de negocieri dificile între conducerea Volkswagen și reprezentanții sindicatelor, inclusiv pe tema reducerilor de personal propuse la nivelul grupului. Discuțiile vizează inclusiv posibilitatea majorării planului de reducere a locurilor de muncă la aproximativ 100.000 în întregul grup Volkswagen.

Uzina Audi din Neckarsulm are aproximativ 15.000 de angajați și este una dintre locațiile importante ale producătorului german. Fabrica produce modelele Audi A5, A6 și A8 și găzduiește, de asemenea, producția în serie limitată a modelului complet electric Audi e-tron GT.

Alexander Reinhart, șeful consiliului de întreprindere al fabricii, a declarat că atribuirea unui vehicul electric de mare capacitate către Neckarsulm ar putea contribui la consolidarea perspectivelor de viitor ale uzinei.

Audi a fost afectată de reducerea vânzărilor pe piața chineză, care a reprezentat anterior o sursă importantă de profit pentru companie. În același timp, lipsa unei capacități de producție suficiente în Statele Unite a crescut expunerea companiei la efectele tarifelor vamale.

Anul trecut, Audi a anunțat intenția de a reduce până la 7.500 de locuri de muncă în Germania până în 2029, măsurile vizând în principal domeniile administrației și dezvoltării.

Primarul orașului Neckarsulm, Steffen Hertwig, a atras atenția asupra efectelor pe care o eventuală închidere a fabricii le-ar avea asupra regiunii Baden-Württemberg, din sud-vestul Germaniei.

Zona este una dintre regiunile tradiționale ale industriei auto germane, unde activează companii precum Mercedes-Benz, Porsche și furnizorul Bosch, care au fost, la rândul lor, afectate de presiunile existente în sector. „Ar fi un dezastru”, a declarat Hertwig pentru Reuters, avertizând asupra unui efect de domino în regiune.