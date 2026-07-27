Audi pregătește restructurarea împreună cu Volkswagen. Directorul financiar anunță schimbări major

Audi trebuie să colaboreze mai strâns cu Grupul Volkswagen pentru a-și reorganiza modelul de afaceri și a face față presiunilor din piața auto globală. Anunțul a fost făcut luni de directorul financiar al companiei, după publicarea unor rezultate financiare sub așteptări pentru al doilea trimestru. Scăderea vânzărilor din China și Statele Unite, alături de costurile ridicate și contextul geopolitic, au determinat grupul să își reducă estimările pentru întregul an.

Conducerea Audi susține că actualul context economic obligă compania să accelereze procesul de transformare și să își adapteze structura operațională. Potrivit directorului financiar Juergen Rittersberger, cooperarea cu Grupul Volkswagen este esențială pentru implementarea unor măsuri ample de reorganizare și pentru menținerea competitivității pe piața mondială.

„Provocările globale sporesc presiunea de a acționa. Pentru a rămâne competitivi pe scena globală, trebuie să colaborăm cu Grupul Volkswagen pentru a realinia modelul nostru de afaceri și a implementa îmbunătățiri structurale la scară largă”, a declarat Juergen Rittersberger.

Oficialul a precizat că grupul a început deja să implementeze măsuri concrete pentru ajustarea capacităților de producție, în condițiile în care cererea și evoluția piețelor impun o reorganizare a activității.

Una dintre unitățile vizate de planurile de reorganizare este fabrica Audi din Neckarsulm, situată în sud-vestul Germaniei. Aceasta se numără printre cele patru uzine germane ale Grupului Volkswagen care ar putea fi închise după anul 2030, pe fondul costurilor ridicate de producție, al concurenței tot mai puternice din China și al presiunilor generate de politicile comerciale și tarifare.

Directorul financiar al companiei a arătat că procesul de reducere a capacității este deja în desfășurare. În prezent, uzina funcționează la o capacitate anuală de aproximativ 225.000 de vehicule, cu circa 75.000 de unități sub nivelurile înregistrate în anii anteriori.

Tot în cadrul acestui program, compania a convenit reducerea turei de noapte la fabrica unde sunt produse exclusiv automobile echipate cu motoare cu ardere internă.

„Lucrăm continuu pentru a adapta capacitatea la mediul pieței”, a declarat Juergen Rittersberger.

Grupul Audi, care include mărcile Lamborghini, Bentley și Ducati, a raportat venituri de 15 miliarde de euro în al doilea trimestru, în scădere cu 12,5% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Profitul operațional s-a diminuat cu 3%, până la 533 de milioane de euro, ceea ce a condus la o marjă operațională de 3,6%. Nivelul este semnificativ sub obiectivul stabilit de companie pentru acest an, respectiv o marjă cuprinsă între 5% și 7%.

Pe fondul rezultatelor mai slabe și al dificultăților întâmpinate pe piața chineză, precum și al efectelor generate de conflictul din Orientul Mijlociu, Audi și-a revizuit în scădere estimările financiare pentru întregul an.

La sfârșitul săptămânii trecute, Grupul Volkswagen a raportat, la rândul său, o reducere de 9,5% a profitului în al doilea trimestru. Cu toate acestea, analiștii au remarcat unele semnale de stabilizare, înaintea negocierilor dificile cu sindicatele, în contextul în care directorul general Oliver Blume încearcă să accelereze programul de restructurare și reducere a numărului de angajați.