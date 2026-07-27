O noapte cu schimbări pe ruta București – Aeroport Henri Coandă. Ce trenuri sunt afectate

CFR Călători anunță modificări temporare în circulația trenurilor de pe ruta București Nord – Aeroportul Internațional Henri Coandă și retur, ca urmare a unor lucrări efectuate la infrastructura feroviară.

Intervențiile sunt programate în noaptea de 30 spre 31 iulie 2026, în intervalul orar 00:20 – 03:00. Lucrările sunt solicitate și realizate de administratorul infrastructurii feroviare, Compania Națională de Căi Ferate CFR SA.

Pentru desfășurarea operațiunilor în condiții de siguranță, mai multe trenuri CFR Călători nu vor circula în intervalul menționat. Compania precizează că, pentru menținerea transportului de călători pe această rută, vor fi introduse alte trenuri care vor asigura legătura între București Nord și Aeroportul Henri Coandă.

Potrivit CFR Călători, următoarele trenuri nu vor circula în perioada în care sunt efectuate lucrările:

R-M 7901, cu plecare din București Nord la ora 00:30 și sosire la Aeroport Henri Coandă la ora 00:51;

R-M 7902, cu plecare din Aeroport Henri Coandă la ora 00:32 și sosire în București Nord la ora 00:57;

R-M 7903, cu plecare din București Nord la ora 01:50 și sosire la Aeroport Henri Coandă la ora 02:11;

R-M 7904, cu plecare din Aeroport Henri Coandă la ora 01:12 și sosire în București Nord la ora 01:37;

R-M 7906, cu plecare din Aeroport Henri Coandă la ora 02:32 și sosire în București Nord la ora 02:57.

Pentru asigurarea continuității transportului feroviar de pasageri, CFR Călători va menține în circulație alte trenuri pe aceeași relație.

În intervalul lucrărilor, călătorii vor putea utiliza următoarele trenuri:

R-M 7961, cu plecare din București Nord la ora 00:30 și sosire la Aeroport Henri Coandă la ora 00:58;

R-M 7962, cu plecare din Aeroport Henri Coandă la ora 00:39 și sosire în București Nord la ora 01:12;

R-M 7964, cu plecare din Aeroport Henri Coandă la ora 01:39 și sosire în București Nord la ora 02:12.

CFR Călători transmite că pasagerii afectați de aceste modificări pot solicita restituirea contravalorii biletelor cumpărate și neutilizate.

Restituirea se poate face pentru întreaga rută sau pentru distanța care nu a mai fost parcursă, conform regulamentelor de transport feroviar în vigoare.

Compania recomandă călătorilor să verifice situația trenurilor înainte de deplasare prin intermediul canalelor oficiale de informare. Informații despre circulația trenurilor pot fi obținute la numărul 0219521 – INFO CFR, la numerele de telefon ale stațiilor CFR publicate de companie, dar și prin aplicația TRENUL MEU.

Prin introducerea numărului exact al trenului în aplicație, pasagerii pot vedea informații actualizate despre opriri, eventuale întârzieri, timpul de staționare în gări și ora estimată de sosire.

Date despre mersul trenurilor sunt disponibile și pe site-ul CFR Călători, la secțiunea dedicată traficului intern. De asemenea, compania precizează că pe site-ul CFR sunt actualizate permanent camerele web din mai multe gări, inclusiv București Nord și Aeroport Henri Coandă, care indică orele de sosire și plecare ale trenurilor.

CFR Călători este operatorul național de transport feroviar de pasageri și asigură servicii de transport pe calea ferată pentru călătorii din România și pentru conexiunile internaționale.