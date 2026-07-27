Horațiu Cosma anunță când vor circula primele trenuri pe calea ferată Cluj-Oradea. Ministerul Transporturilor estimează deschiderea primelor sectoare în 2027

Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, a anunțat luni că primele sectoare modernizate ale căii ferate Cluj-Oradea vor fi redeschise circulației începând din 2027. Oficialul susține că lucrările avansează pe toate cele patru loturi ale magistralei, iar obiectivul imediat este îndeplinirea jaloanelor asumate prin PNRR până la finalul lunii august. Proiectul este considerat cea mai importantă investiție feroviară aflată în execuție în România și ar urma să fie finalizat integral în 2028.

Horațiu Cosma a transmis că șantierele de pe magistrala feroviară Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor funcționează la capacitate ridicată, iar ritmul lucrărilor este susținut pe toate cele patru loturi ale proiectului. Potrivit secretarului de stat, mobilizarea constructorilor este vizibilă, iar progresul înregistrat în teren crește constant de la o săptămână la alta.

Conform datelor prezentate de oficial, montarea șinei a depășit 70% pe lotul Cluj-Napoca – Aghireș, a ajuns la 80% pe sectorul Aghireș – Poieni, la aproximativ 30% pe tronsonul Poieni – Aleșd și la 65% pe lotul Aleșd – Frontieră.

Horațiu Cosma a precizat că, în paralel cu montarea infrastructurii feroviare, continuă și celelalte lucrări esențiale pentru finalizarea proiectului.

„O vară fierbinte pe magistrala feroviară Cluj – Oradea – Episcopia Bihor! Pe toate cele patru loturi ale celui mai important proiect feroviar aflat astăzi în execuție în România se lucrează la foc continuu pentru atingerea jaloanelor asumate prin PNRR. Mobilizarea este foarte bună, iar progresul din teren se vede de la o săptămână la alta”, a scris Horațiu Cosma.

Secretarul de stat a explicat că ritmul ridicat al lucrărilor se reflectă și în volumele executate zilnic pe șantiere. Potrivit acestuia, echipele montează zilnic peste doi kilometri de șină și traverse, în timp ce sute de tone de piatră spartă sunt puse în operă pentru consolidarea infrastructurii.

În același timp, lucrările înaintează la electrificarea traseului, la ultimele poduri aflate încă în execuție, precum și la modernizarea stațiilor și punctelor de oprire de pe întreaga magistrală.

Oficialul a afirmat că Ministerul Transporturilor este încrezător că toate obiectivele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență vor fi îndeplinite până la termenul stabilit.

„În fiecare zi sunt puse în operă sute de tone de piatră spartă, se montează peste 2 kilometri de traverse și șină, iar lucrările avansează într-un ritm susținut și la electrificare, la ultimele poduri aflate încă în execuție, precum și la stațiile și punctele de oprire de pe întregul traseu. Suntem foarte optimiști că până la 31 august vom atinge toate jaloanele europene asumate prin PNRR. Asta înseamnă aproximativ 2 miliarde de euro atrași pentru România”, a transmis Horațiu Cosma.

După îndeplinirea jaloanelor din PNRR, autoritățile spun că ritmul lucrărilor nu va fi redus, întrucât următorul obiectiv îl reprezintă redeschiderea circulației pe primele tronsoane modernizate ale magistralei.

Horațiu Cosma a precizat că primele sectoare dintre Cluj și Oradea ar urma să fie date în exploatare în cursul anului 2027, în timp ce întregul proiect trebuie finalizat în 2028.

„Dar 31 august nu este linia de sosire. Este doar o victorie de etapă. Vom continua să ținem ștacheta sus și după îndeplinirea jaloanelor PNRR, pentru că obiectivul nostru rămâne redeschiderea circulației pe primele sectoare modernizate dintre Cluj și Oradea începând cu anul 2027. Iar în 2028 trebuie să livrăm integral acest proiect major pentru România: o magistrală modernă, electrificată, sigură și rapidă, care va reconecta Transilvania la standardele europene de transport feroviar”, a subliniat Horațiu Cosma.

Situația lucrărilor de pe această magistrală a fost abordată și în luna martie de premierul Ilie Bolojan, care atrăgea atenția asupra efectelor întârzierilor înregistrate în proiect.

Șeful Guvernului declara atunci că suspendarea circulației pe calea ferată Cluj-Oradea timp de aproximativ trei ani a generat pierderi economice și dificultăți pentru călători. Totodată, acesta anunța că executivul a transmis un avertisment constructorilor pentru respectarea termenelor de execuție.

Modernizarea căii ferate Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor este cea mai amplă investiție feroviară aflată în execuție în România. Proiectul include reabilitarea infrastructurii, electrificarea traseului și creșterea vitezei de circulație, fiind finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență și având ca termen de finalizare anul 2028.