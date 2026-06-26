Horațiu Cosma: Primul lot al Autostrăzii Unirii A8 a ajuns la un stadiu fizic de aproximativ 50% (video)

Lucrările la Autostrada Unirii A8 înaintează într-un ritm susținut, potrivit autorităților. Pe șantierul dintre Târgu Mureș și Miercurea Nirajului, mobilizarea de forță de muncă și utilaje este semnificativă. Proiectul a ajuns la un stadiu important de execuție.

Secretarul de stat în cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Horațiu Cosma, a anunțat vineri, 26 iunie, că lucrările la primul lot al Autostrăzii Unirii A8, între Târgu Mureș și Miercurea Nirajului, avansează într-un ritm susținut, proiectul ajungând la un stadiu fizic de aproximativ 50%.

Potrivit acestuia, în șantier sunt mobilizați aproape 800 de muncitori și peste 700 de utilaje, iar constructorul desfășoară lucrări simultan pe întregul traseu. Cosma a precizat că se execută zilnic peste 15.000 de metri cubi de terasamente, profitându-se de condițiile meteorologice favorabile, iar în paralel a început așternerea primului strat de asfalt, într-un ritm de peste 1.000 de tone pe zi.

Secretarul de stat a arătat că pe poduri și pasaje sunt în desfășurare lucrări de montare a grinzilor, armare a plăcilor de suprabetonare și turnare a betonului, descriind șantierul drept unul aflat într-o activitate intensă.

Cosma a declarat că a discutat cu antreprenorul despre accelerarea lucrărilor pe sectorul dintre Târgu Mureș și Acățari, astfel încât circulația să poată fi deschisă în prima parte a anului viitor, înainte de termenul contractual. În opinia sa, acesta ar deveni primul tronson al Autostrăzii Unirii A8 dat în trafic, reprezentând un moment important pentru infrastructura rutieră a României.

Referindu-se la întregul proiect, oficialul a subliniat că Autostrada Unirii A8 însumează aproape 300 de kilometri și are o valoare totală de peste 9 miliarde de euro. El a precizat că autostrada este împărțită în 12 tronsoane care vor asigura legătura dintre Moldova și Transilvania, precum și conexiunea cu vestul Europei.

Cosma a afirmat că, dintre cele 12 tronsoane, 10 au deja constructori desemnați, iar pentru ultimele două procedurile de contractare se află în etapa finală, urmând să fie încheiate după soluționarea contestațiilor și semnarea acordului cu Republica Moldova pentru ultimul sector. Potrivit acestuia, finanțarea proiectului este asigurată din fonduri europene și prin programul SAFE.

În ceea ce privește sectorul montan al autostrăzii, secretarul de stat a evidențiat că acesta depășește 100 de kilometri și include numeroase poduri, viaducte, tuneluri și alte lucrări de artă, apreciind că A8 este una dintre cele mai complexe autostrăzi aflate în construcție în Europa.

Guvernul a aprobat hotărârea privind exproprierile necesare realizării Drumului Expres Focșani – Brăila, a anunțat, tot vineri, Cosma. Potrivit acestuia, proprietarii afectați de traseu vor primi despăgubiri în valoare de aproximativ 36 de milioane de lei, măsura fiind considerată esențială pentru demararea lucrărilor în ritm accelerat până la finalul anului.

Oficialul a precizat că proiectul se află în prezent în etapa de proiectare și va deveni cel mai lung tronson de drum de mare viteză realizat printr-un singur contract în România. Acesta a arătat că infrastructura va asigura conectarea Autostrăzii Moldovei A7 cu Podul peste Dunăre de la Brăila, precum și legături ulterioare către Galați, Tulcea și Constanța, facilitând astfel conexiunea rapidă dintre regiunile Moldovei și Dobrogea.

Cosma a transmis că proiectul tehnic este în curs de actualizare pentru a integra noi standarde de siguranță, printre care introducerea benzii de urgență, similară celei de pe autostrăzi. El a explicat că această modificare a fost decisă pentru a crește siguranța rutieră și pentru a evita situațiile întâlnite pe alte drumuri expres, unde lipsa unui acostament adecvat limitează intervențiile în caz de urgență.

În opinia sa, noua soluție tehnică va contribui la creșterea siguranței pentru participanții la trafic, la îmbunătățirea timpilor de intervenție în caz de incidente și la alinierea infrastructurii rutiere din România la standardele moderne. Drumul Expres Focșani – Brăila va avea o lungime de 73 de kilometri, va include 57 de poduri și pasaje și șase noduri rutiere, fiind considerat una dintre cele mai importante investiții pentru dezvoltarea estului țării și valorificarea Podului peste Dunăre de la Brăila.