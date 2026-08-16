Cum poți să ieși la pensie mai repede. Anunț de la Casa de Pensii pentru o categorie de români: Vă recomandăm să depuneți documentele doveditoare

Casa de Pensii atrage atenția că dosarul de pensionare trebuie depus complet, iar în anumite situații este necesară prezentarea unor documente în original, deoarece lipsa acestora poate crea probleme atât la stabilirea drepturilor de pensie, cât și la acordarea unei pensii mai mari.

Potrivit instituției, românii pot ieși la pensie anticipat prin reducerea vârstei standard de pensionare în anumite condiții, de exemplu dacă au lucrat în condiții deosebite sau speciale. De asemenea, legea prevede o reducere a vârstei de pensionare pentru persoanele care au copii.

În cazul femeilor, vârsta standard de pensionare se reduce cu șase luni pentru fiecare copil născut și crescut până la vârsta de 16 ani sau pentru fiecare copil adoptat și crescut timp de 13 ani. Legea stabilește că reducerea maximă poate ajunge la trei ani și șase luni pentru femeile care au șapte copii.

Pentru a beneficia de această reducere, viitoarele pensionare trebuie să aibă dosarul complet. Casa de Pensii precizează că, în cazul cererii de pensie anticipată pentru femeile care au mai mulți copii, legea nu impune în mod expres depunerea certificatelor de naștere ale copiilor.

Cu toate acestea, instituția recomandă depunerea certificatelor de naștere ale copiilor la dosarul de pensie.

În cazul pensiei anticipate, cuantumul pensiei se stabilește prin diminuarea cuantumului pensiei pentru limită de vârstă, în funcție de numărul de luni cu care se anticipează pensionarea și de stagiul de cotizare realizat peste stagiul complet de cotizare contributiv.

Casa de Pensii subliniază că data la care sunt îndeplinite condițiile pentru pensia pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare este importantă și pentru perioada în care se aplică diminuarea pensiei anticipate.

Instituția recomandă ca certificatele de naștere ale copiilor să fie depuse la dosar din timp. Aceste documente pot fi depuse oricând, neexistând un termen-limită, însă depunerea lor anticipată poate evita situațiile în care solicitantele riscă să nu primească pensia anticipată din cauza lipsei documentelor necesare.

Casa de Pensii recomandă ca persoanele care solicită pensie anticipată și beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare pentru copii să depună documentele doveditoare încă din momentul solicitării pensiei anticipate, astfel încât acestea să se afle deja în dosarul de pensie și să poată fi luate în considerare atunci când sunt îndeplinite condițiile legale pentru trecerea la pensia pentru limită de vârstă.