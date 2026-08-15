Pensie mai mare după o victorie în instanță împotriva Casei de Pensii. Judecătorii au obligat instituția să emită o nouă decizie de pensionare

Un pensionar român, fost angajat al CFR, a câștigat în instanță un proces împotriva Casei de Pensii și a obținut recunoașterea unei perioade lucrate în condiții speciale, echivalentă cu grupa I de muncă. În urma deciziei instanței, acesta urmează să beneficieze de o pensie mai mare.

Bărbatul a decis să dea în judecată Casa de Pensii după ce instituția nu i-a recunoscut toți anii lucrați în condiții speciale, ceea ce i-a afectat posibilitatea de a ieși mai devreme la pensie.

Potrivit hotărârii instanței, pensionarul a desfășurat activitate în perioada 1 ianuarie 1993 – 1 aprilie 1995 în funcția de meseriaș întreținere cale II, între 1 aprilie 1995 și 1 iunie 2004 în funcția de meseriaș lucrări de artă I, iar începând cu 1 iunie 2004 și până în prezent în funcția de șef echipă lucrări de artă.

Activitatea prestată până la 1 aprilie 2001 era înscrisă în carnetul de muncă drept activitate desfășurată în grupa I de muncă.

Pentru perioada ulterioară datei de 1 aprilie 2001, angajatorul a emis o adeverință în care funcțiile ocupate de reclamant erau raportate la pozițiile 32 și 52 din lista funcțiilor și meseriilor cu atribuții și responsabilități în siguranța circulației feroviare.

În anul 2024, fostul angajat CFR a depus cerere de pensionare pentru limită de vârstă. Prin decizia emisă în 2025, Casa de Pensii i-a respins cererea, motivând că la data solicitării vârsta acestuia era mai mică decât vârsta standard de pensionare redusă.

La stabilirea condițiilor de pensionare, instituția a valorificat perioadele înscrise în carnetul de muncă în grupele I și II de muncă și i-a acordat o reducere a vârstei standard de pensionare de 5 ani și 4 luni. Astfel, vârsta de pensionare a fost stabilită la 59 de ani și 8 luni, în timp ce solicitantul avea la momentul depunerii cererii 58 de ani și o lună.

Pensionarul a susținut că perioada lucrată după 1 aprilie 2001 nu a fost valorificată ca activitate desfășurată în condiții speciale, deși funcțiile exercitate erau menționate în adeverința emisă de angajator și se regăseau în lista funcțiilor cu atribuții în siguranța circulației feroviare.

Casa de Pensii a refuzat să recunoască activitatea desfășurată în condiții speciale după anul 2001. Pensionarul a arătat că recunoașterea perioadei ulterioare datei de 1 aprilie 2001 ar modifica vârsta standard de pensionare, stagiul total de cotizare, numărul total de puncte realizate și punctele de stabilitate.

Instanța i-a admis cererea și a obligat Casa de Pensii să emită o decizie de acordare a pensiei pentru limită de vârstă începând cu luna noiembrie 2024, cu luarea în considerare a perioadei 1 ianuarie 1993 – 25 octombrie 2024, indicată în adeverința emisă în 2024 de Sucursala Căi Ferate, perioadă în care reclamantul a desfășurat activitate în condiții speciale de muncă, cu aplicarea tuturor efectelor legale aferente acestui stagiu. În urma hotărârii judecătorești, pensionarul se poate aștepta la o majorare a pensiei.