Banii s-au dus, factura rămâne. Bogdan Ivan, atac direct la Ilie Bolojan 

Bogdan Ivan îl critică pe premierul Ilie Bolojan în contextul crizei energetice și susține că România a cheltuit 2,5 milioane de euro în doar jumătate de zi pentru energia cumpărată suplimentar din import. Fostul ministru afirmă că această cheltuială ajunge, în cele din urmă, să fie suportată de români prin prețuri, costuri de transport și facturi.

Potrivit lui Bogdan Ivan, necesarul suplimentar de energie cumpărat din afara țării a generat o cheltuială de 2,5 milioane de euro într-un interval de numai 12 ore. El pune această situație pe seama modului în care guvernul demis ar fi gestionat criza energetică.

„2,5 milioane de euro în doar jumătate de zi. Atât a costat România energia cumpărată suplimentar din afara țării, din cauza crizei energetice gestionate cu amatorism de guvernul demis. Factura nu o plătesc Ilie Bolojan și cei de la Palatul Victoria. O plătim noi toți: în prețuri, în transport, în facturi și în fiecare zi în care România este condusă prin improvizații”, a mai scris Bogdan Ivan.

În aceeași postare, Bogdan Ivan îi solicită premierului Ilie Bolojan să intervină în gestionarea situației și critică modul în care Executivul ar fi reacționat la problemele din sectorul energetic. Mesajul fostului ministru este formulat direct, cu referire la costurile pe care le-ar presupune lipsa unei reacții rapide.

Bogdan Ivan susține că România nu își mai permite pierderi financiare generate de ceea ce consideră a fi lipsa de reacție a guvernului demis. El face referire inclusiv la activitatea de la Palatul Victoria și la modul în care sunt gestionate problemele apărute în sectorul energetic.

„Domnule Bolojan, terminați cu tabelele și faceți-vă treaba. România nu își mai permite să piardă milioane pentru lipsa de reacție a unui guvern demis”, a concluzionat Bogdan Ivan în postarea sa de pe Facebook.

Mesajul publicat de fostul ministru a generat și reacții din partea utilizatorilor. Unul dintre comentarii face referire la perioada în care Bogdan Ivan a ocupat funcția de ministru al Energiei și la deciziile politice luate ulterior de partidul din care face parte.

Un comentator i-a transmis lui Bogdan Ivan că, în perioada în care s-a aflat la conducerea Ministerului Energiei, a avut posibilitatea de a aplica măsurile pe care le considera necesare. Acesta a făcut legătura între poziția actuală a fostului ministru și retragerea partidului său de la guvernare.

„Domnule Bogdan Ivan, ați fost ministru al Energiei și ați avut posibilitatea de a pune în practică măsurile pe care le considerați necesare. Ulterior, partidul dumneavoastră a preferat să iasă de la guvernare. Este mai ușor să spuneți acum ce ar trebui să facă premierul sau actualii miniștri decât să fi rămas la guvernare, asumându-vă responsabilitatea și deciziile dificile. Critica este firească, dar asumarea și continuitatea în aplicarea soluțiilor sunt la fel de importante”.

Comentariul pune accent pe responsabilitatea politică și pe continuitatea deciziilor în gestionarea problemelor din sectorul energetic. Reacția vine după criticile formulate de Bogdan Ivan la adresa premierului Ilie Bolojan și a modului în care guvernul demis gestionează situația energetică.