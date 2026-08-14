Mesajul care zguduie Guvernul. Claudiu Manda îi cere lui Ilie Bolojan să plece: Poate că este timpul să faceți și dumneavoastră un sacrificiu

Secretarul general al PSD, eurodeputatul Claudiu Manda, îi cere premierului Ilie Bolojan să demisioneze, după mai bine de 100 de zile de la adoptarea moțiunii de cenzură de către Parlament. Social-democratul susține că, în această perioadă, România a trecut „dintr-o criză în alta”, iar măsurile prezentate drept reforme au însemnat, în opinia sa, politici de austeritate.

Claudiu Manda și-a transmis criticile printr-o postare publicată pe Facebook, în care face referire la evoluția economiei și la efectele măsurilor fiscale adoptate de Guvern. Eurodeputatul afirmă că România a încheiat primele șase luni din 2026 cu o scădere a Produsului Intern Brut față de aceeași perioadă a anului precedent.

„Domnule Bolojan, au trecut mai bine de 100 de zile de când ocupați abuziv scaunul de premier. Peste 100 de zile în care ați aruncat România dintr-o criză în alta și ați numit austeritatea ‘reformă’. Bilanțul dumneavoastră: România este pe minus. În timp ce economia Uniunii Europene a fost pe creștere în trimestrul al doilea, România a încheiat primele șase luni ale acestui an în contracție față de aceeași perioadă din 2025. PIB-ul a scăzut cu 0,8% pe seria brută și cu 1,6% pe seria ajustată sezonier”, a scris Claudiu Manda, pe contul personal de socializare.

În aceeași postare, reprezentantul PSD critică măsurile fiscale adoptate de Executiv și susține că efectele acestora sunt suportate de populație. Manda face referire la puterea de cumpărare a salariilor și pensiilor, la inflație și la evoluția numărului de șomeri și salariați.

„Și acestea nu sunt doar procente într-un tabel. În spatele lor sunt oamenii care plătesc, în fiecare zi, costul acestei guvernări. România a ajuns la cea mai drastică scădere a puterii de cumpărare a salariilor din ultimii 15 ani. Pensiile au înregistrat cea mai mare pierdere a puterii de cumpărare din ultimii 25 de ani. Inflația s-a dublat. România a depășit 510.000 de șomeri, iar într-un singur an numărul salariaților s-a redus cu 63.000. Românii plătesc mai mult, își permit mai puțin și trăiesc mai nesigur”, a mai scris Claudiu Manda.

Europarlamentarul susține astfel că măsurile fiscale și economice ale Guvernului au generat efecte negative asupra veniturilor populației și asupra pieței muncii. Acuzațiile sunt formulate de Manda în contextul datelor economice pe care le invocă în mesajul adresat premierului.

În partea finală a postării, secretarul general al PSD îi solicită lui Ilie Bolojan să își asume un „sacrificiu”, respectiv să plece din funcția de premier. Mesajul este formulat ca o critică directă la adresa modului în care Executivul a gestionat măsurile de reducere a cheltuielilor și politica fiscală.

„Ați făcut din sacrificiul românilor principala sursă de finanțare a incapacității acestui Guvern. Când nu vă ies calculele, mai tăiați un venit, mai puneți o taxă, mai cereți ceva. Dar factura pentru ambiția dumneavoastră de a rămâne la Palatul Victoria continuă să crească în fiecare zi. Am înțeles cu toții: în România lui Ilie Bolojan, toată lumea este vinovată. Mai puțin Ilie Bolojan. Ați cerut sacrificii unei țări întregi. Poate că este timpul să faceți și dumneavoastră unul. Plecați”, a mai subliniat europarlamentarul Claudiu Manda.

Potrivit datelor semnal publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS), Produsul Intern Brut al României a scăzut în semestrul I 2026 cu 0,8% comparativ cu semestrul I 2025, pe seria brută. Pe seria ajustată sezonier, diminuarea indicată de INS a fost de 1,6%.

Acestea sunt datele statistice la care Claudiu Manda face referire în mesajul său public. Eurodeputatul compară evoluția economiei României cu cea a Uniunii Europene și leagă rezultatele economice de măsurile adoptate de Guvern.

În mesajul transmis pe Facebook, Manda pune accent pe scăderea puterii de cumpărare, evoluția inflației și situația de pe piața muncii. El susține că aceste evoluții reflectă costurile suportate de populație ca urmare a politicilor guvernamentale.

Criticile social-democratului se încheie cu solicitarea adresată premierului Ilie Bolojan de a renunța la funcție, în contextul evaluării pe care Manda o face asupra primelor luni de guvernare și a evoluției indicatorilor economici menționați în postare.