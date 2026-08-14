Ce făcea Emmanuel Macron în timp ce Franța ardea. Fotografia care a declanșat furie

Președintele francez Emmanuel Macron este criticat de mai mulți politicieni din opoziție după apariția sa pe coperta revistei Paris Match, într-o fotografie realizată în timpul vacanței petrecute la reședința prezidențială Fort Brégançon. Imaginea îl prezintă pe șeful statului aflat pe un skijet, în timp ce Franța traversează o perioadă marcată de temperaturi ridicate și incendii.

Fotografia a provocat reacții din partea unor reprezentanți ai opoziției, care consideră că apariția publică a președintelui transmite un mesaj nepotrivit într-un moment dificil pentru țară. În imagine, Macron poartă ochelari de soare și privește spre cameră, iar fotografia este însoțită de titlul „Vara trecută la cârmă”.

Paris Match descrie perioada petrecută de președinte la Fort Brégançon drept una „studioasă”. Publicația precizează că Macron își petrece timpul la telefon și că are amenajat un birou la reședința prezidențială.

Apariția fotografiei a fost comentată în special prin prisma situației cu care se confruntă Franța în perioada vacanței prezidențiale, marcată de valul de căldură și de incendiile care afectează mai multe zone ale țării.

Olivier Faure, liderul Partidului Socialist, a criticat public alegerea revistei de a publica fotografia cu Emmanuel Macron pe skijet. Politicianul a susținut că imaginea este nepotrivită raportat la situația din Franța și la dificultățile întâmpinate de o parte a populației.

„În timpul valului de căldură, când Franța arde, când unii francezi nu au putut merge în vacanță, președintele se distrează pe un skijet în Brégançon. Acesta este mesajul? Este foarte bine realizat”, a scris Olivier Faure pe x.com.

Criticile au fost preluate și de reprezentanți ai Verzilor. Marine Tondelier, secretara națională a formațiunii și candidată la alegerile prezidențiale, a făcut referire la situația dificilă din Franța și a ironizat fotografia publicată de Paris Match.

Politiciana a descris perioada drept o „vară apocaliptică”, enumerând mai multe probleme cu care se confruntă țara. Mesajul său a făcut referire la efectele valurilor de căldură, secetă, incendiile de vegetație, situația agriculturii, șomaj, sărăcie, criza locuințelor și nivelul datoriei publice.

„Franța: mii de decese din cauza a 5 valuri de căldură, o secetă istorică și incendii de vegetație, o criză agricolă, șomaj și sărăcie în creștere, o criză a locuințelor, o datorie colosală… Emmanuel Macron: Ai văzut cât de repede merge skijet-ul meu mare?”, a scris Marine Tondelier pe x.com.

🚨 À la une de 𝗣𝗔𝗥𝗜𝗦 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 cette semaine. 📌 Emmanuel Macron : dernier été à aux commandes.

👉 Exclusif : avec Brigitte, les photos de leurs vacances à Brégançon.

👉 Comment il prépare la fin de son mandat. 📌 Léa Salamé et Raphaël Glucksmann : l’heure des grandes… pic.twitter.com/zKvUxkuDGt — Paris Match (@ParisMatch) August 12, 2026

Apariția președintelui francez a fost criticată și de senatorul comunist Pierre Ouzoulias. Acesta a susținut că Emmanuel Macron ar fi trebuit să fie mai aproape de autoritățile și echipele implicate în gestionarea incendiilor care afectează Franța. „Acesta este genul de politică care nu-mi place”, a comentat Pierre Ouzoulias, la postul de radio Europe 1.

Senatorul a explicat că, în opinia sa, președintele ar fi trebuit să adopte o altă imagine publică în perioada în care incendiile reprezentau o problemă pentru autorități și populație. „Să fie într-o mașină de pompieri ajutând pompierii să stingă incendiul. Acolo i-ar fi fost locul.

După vara pe care am avut-o, demonstrând că președintele este, de fapt, în vacanță, nu cred că acest lucru reflectă nivelul de îngrijorare publică, care este larg răspândit”, a declarat reprezentantul Partidului Comunist Francez.

Reacțiile politicienilor din opoziție s-au concentrat astfel pe imaginea publică a președintelui și pe momentul în care fotografia a fost făcută publică. Criticile au apărut pe fondul informațiilor despre valul de căldură și incendiile de vegetație din Franța.

Nu toți politicienii din opoziție au considerat însă fotografia o problemă majoră. Deputata Edwige Diaz, din Adunarea Națională, a descris imaginile drept „stângace”, dar a subliniat că președintele are dreptul la o perioadă de vacanță. „Toată lumea are dreptul să-și ia o vacanță” și există „chestiuni mai importante”, a declarat Edwige Diaz pentru Franceinfo.