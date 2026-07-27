Incendii de proporții în Spania și Franța. MAE avertizează românii care merg în Spania

Incendiile de vegetație continuă să se extindă în Spania și Franța, unde sute de mii de persoane au fost evacuate din calea flăcărilor. Ministerul Afacerilor Externe a emis o avertizare de călătorie pentru românii care intenționează să ajungă în Spania și recomandă evitarea zonelor afectate. Mii de pompieri, inclusiv un contingent din România, sunt mobilizați pentru limitarea incendiilor care au distrus zeci de mii de hectare.

Incendiile care afectează sudul Europei au ajuns la un nivel fără precedent în Spania, unde autoritățile încearcă să limiteze extinderea focarelor din mai multe regiuni. Situația a determinat Ministerul Afacerilor Externe din România să emită o avertizare de călătorie și să le recomande cetățenilor români să evite deplasările în zonele afectate de flăcări.

În apropierea Madridului, peste 1.200 de pompieri și militari, sprijiniți de aproximativ 400 de autospeciale, intervin pentru stingerea incendiilor care amenință capitala Spaniei. Până în prezent, flăcările au distrus aproximativ 77.000 de hectare de vegetație.

Unul dintre cele mai grave focare este cel din Vall d’Uixò, provincia Castellón, unde incendiul s-a extins pe aproximativ 21 de kilometri și a determinat evacuarea a circa 16.000 de persoane.

La nivelul regiunilor Madrid, Ávila și Castellón, autoritățile spaniole au evacuat peste 220.000 de oameni din cauza pericolului reprezentat de incendii.

Martorii descriu scene dramatice din zonele afectate.

„E groază, oameni buni! Uitaţi aici, noaptea, numai e elicoptere, numai e nimic. Arde, arde, arde.”, spune un localnic.

Incendiile au provocat și pierderi de vieți omenești. Un bărbat în vârstă de 79 de ani din Valencia și-a pierdut viața după ce a refuzat să își părăsească locuința în timpul evacuării, scrie observatornews.ro.

Pe fondul agravării situației, regele Felipe al VI-lea și regina Letizia au mers într-un centru destinat persoanelor evacuate din cauza incendiilor, unde au discutat cu familiile afectate.

În timpul vizitei, regina Spaniei a vorbit despre incertitudinea prin care trec oamenii obligați să își părăsească locuințele și despre nevoia unor măsuri care să reducă riscul unor tragedii similare.

„Tristețea pe care o descriu, angoasa, incertitudinea și acele întrebări pe care le lasă plutind în aer – când mă voi întoarce? Cum este casa mea? Ce voi găsi? Mai ales întrebarea ce trebuie făcut pentru a preveni repetarea acestui lucru?”, precizează Regina Letizia a Spaniei.

Imaginile surprinse pe drumurile către Madrid arată mașini și depozite distruse de flăcări, în timp ce incendiile afectează și fauna din zonele traversate de foc.

Situația rămâne critică și în Franța, unde incendiile de vegetație continuă să se extindă în apropierea orașului Bordeaux. Autoritățile au dispus evacuarea a aproximativ 55.000 de persoane din localitățile aflate în pericol.

Focarele au ajuns la aproximativ 15 kilometri de zona metropolitană Bordeaux, iar ordinul de evacuare este considerat cel mai amplu emis în această regiune după încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial.

Pentru a limita propagarea incendiilor, echipele de intervenție defrișează arbori și creează culoare de protecție menite să oprească înaintarea flăcărilor.

Locuitorii din zonele afectate vorbesc despre pierderile uriașe provocate de incendii.

„Simţim că tot ce ne-au lăsat strămoşii noştri, toată munca pe care au depus-o, s-a dus pe apa sâmbetei.”, mărturiseşte un francez.

Cel mai grav focar din Franța rămâne în departamentul Gironde, unde peste 42.000 de hectare au fost mistuite de flăcări. În zonă sunt mobilizați peste 5.000 de pompieri, sprijiniți și de un modul românesc format din 40 de salvatori.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a transmis un mesaj public de mulțumire României pentru sprijinul acordat în lupta împotriva incendiilor.

Detalii despre misiunea contingentului românesc au fost prezentate de comandantul acestuia.

„Suntem în sudul Franţei, localitatea Perpignan, modulul român este din 40 de pompieri şi 8 autospeciale, din care 4 sunt autospeciale de stingere, una este cisternă pentru transport apă, iar 3 vehicule sunt destinate asigurării coordonării în teren.”, explică locotenent-colonel Opriş Florin, comandantul modului de pompieri români.

În contextul dezastrului care afectează cele două state, Papa Leon al XIV-lea a îndemnat credincioșii să se roage pentru persoanele afectate de incendiile devastatoare.

Potrivit datelor comunicate de autorități, în Spania și Franța au fost evacuate, cumulat, peste 320.000 de persoane, pe fondul extinderii incendiilor de vegetație.