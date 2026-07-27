Olympus a colectat aproape 120.000 de tone de lapte de la fermieri români. Peste 1.200 de producători fac parte din rețeaua companiei

Olympus Foods România a anunțat că a colectat în 2025 aproape 120.000 de tone de lapte de la 1.200 de fermieri locali. Materia primă a fost procesată în Fabrica de Lapte Brașov, unde sunt produse lactatele destinate pieței din România. Compania susține că investițiile în rețeaua de colectare și în sprijinirea fermierilor au depășit patru milioane de euro.

Olympus Foods România, unul dintre cei mai mari producători de lactate din regiune, a colectat anul trecut 119.470 de tone de lapte de la fermieri români. Cantitatea totală a fost formată din 102.897 de tone de lapte de vacă, 11.550 de tone de lapte de capră și 5.023 de tone de lapte de oaie.

Întreaga cantitate de lapte a fost procesată în Fabrica de Lapte Brașov și utilizată pentru producerea lactatelor Olympus destinate pieței din România.

Compania precizează că, în cei peste 25 de ani de activitate pe piața locală, și-a dezvoltat o rețea formată din aproximativ 1.200 de fermieri parteneri. Începând din acest an, colaborarea cu producătorii locali este evidențiată și prin marcajul „100% Lapte Românesc”, introdus pe noile ambalaje ale produselor Telemea de Vacă, Telemea de Capră și Telemea de Oaie.

În contextul prezentării acestor rezultate, compania arată că investițiile în infrastructura de colectare au făcut posibilă colaborarea inclusiv cu ferme mici, aflate în zone greu accesibile.

„În spatele acestui număr se află mulți fermieri mici, localizați în zone izolate, la care nu am fi putut ajunge fără investiții semnificative în infrastructură de colectare și transport. În același timp, numărul cuprinde și fermieri a căror producție crește de la an la an, ajutați de existența rețelei noastre de colectare și a programelor prin care îi ajutăm să-și diversifice efectivul și să sporească productivitatea. Aceste demersuri se înscriu în viziunea Grupului Hellenic Dairies, prin care compania înțelege că progresul real înseamnă progres împreună și că cea mai valoroasă recompensă este satisfacția tuturor celor care se bucură zi de zi de calitatea Olympus”, declară Dimitrios Kelas, Director General Fabrica de Lapte Brașov.

Potrivit datelor companiei, în cursul anului 2025, Fabrica de Lapte Brașov a procesat, în medie, 364 de tone de lapte în fiecare zi. În perioada verii, volumele zilnice au depășit 570 de tone.

Unitatea de producție din Hălchiu, județul Brașov, este prezentată de companie drept unul dintre cele mai tehnologizate centre de producție a lactatelor din Europa și reprezintă, totodată, un hub logistic internațional pentru produsele Olympus.

Pe lângă fabrica din Brașov, compania operează trei centre regionale de colectare în Banat, Dobrogea și Oltenia. Acestea permit preluarea laptelui de la ferme aflate la sute de kilometri distanță, răcirea și verificarea acestuia în condiții controlate, înainte ca materia primă să fie transportată spre fabrica din Hălchiu.

Reprezentanții companiei susțin că acest sistem contribuie la menținerea unui lanț de aprovizionare stabil și oferă inclusiv fermelor mici posibilitatea de a-și valorifica producția, indiferent de cantitatea livrată.

Olympus afirmă că menținerea unei rețele extinse de colectare implică investiții constante, care fac ca laptele achiziționat de pe piața locală să fie, în multe situații, mai costisitor decât materia primă din import.

Procesul presupune efectuarea a trei serii de teste de calitate – la preluarea laptelui din ferme, în centrele regionale de colectare și în Fabrica de Lapte Brașov –, precum și transportul și răcirea materiei prime pe întregul lanț logistic.

La aceste costuri se adaugă programele de stimulente financiare destinate fermierilor parteneri, prin care compania urmărește dezvoltarea efectivelor și creșterea productivității exploatațiilor agricole.

Potrivit Olympus Foods România, valoarea sprijinului financiar acordat până în prezent fermierilor români a depășit patru milioane de euro.

În acest context, compania explică motivele pentru care continuă să prioritizeze aprovizionarea din fermele locale, în pofida costurilor mai ridicate.

„Chiar dacă ar fi mai simplu și mai ieftin să importăm lapte, considerăm că susținerea fermierilor locali și a economiei locale sunt mai importante decât oportunitățile de moment, mai ales că succesul Olympus în România se datorează în primul rând consumatorilor din România. Totodată, experiența de peste 75 de ani în industria lactatelor ne-a învățat că este mult mai sustenabil și mai sigur să dezvoltăm o rețea locală și extinsă de parteneri, pentru ca mai apoi să ne sprijinim reciproc, iar pe termen lung să sprijinim împreună dezvoltarea micilor comunități rurale”, a adăugat Athanasios Giannousis, Commercial Manager al Olympus Foods România.

Compania produce în Fabrica de Lapte Brașov o gamă variată de brânzeturi, iaurturi, lapte de consum și lactate Bio, realizate din lapte provenit de la fermierii români. Recent, portofoliul a fost extins și cu gama Olympus PrOtein.

Oferta companiei include și ceaiuri, sucuri fără conservanți și fără zahăr adăugat, precum și specialități precum Feta și Halloumi, produse de Hellenic Dairies în fabricile sale din Grecia și Cipru, în conformitate cu legislația privind produsele cu denumire de origine protejată (DOP).

Fabrica Olympus din Hălchiu, județul Brașov, a fost inaugurată în 2011, iar producția este destinată atât pieței din România, cât și exporturilor.

Grupul Hellenic Dairies, cu sediul în Trikala, Grecia, este o afacere de familie aflată la a treia generație și desfășoară operațiuni în 55 de țări. În prezent, compania deține zece fabrici în Grecia, România, Bulgaria și Cipru, unde produce lactate, brânzeturi, băuturi vegetale, sucuri naturale, apă minerală și băuturi răcoritoare.