Cinci milioane de euro dintr-o taxă de câțiva euro: experimentul turistic al Veneției continuă

Autoritățile din Veneția au obținut în acest sezon venituri de peste cinci milioane de euro, echivalentul a aproximativ 5,7 milioane de dolari, din taxa de acces plătită de turiștii care vizitează orașul italian pentru o singură zi.

Măsura a fost aplicată în perioada cu cel mai mare aflux de vizitatori din Laguna Venețiană și a vizat gestionarea numărului ridicat de turiști care ajung zilnic în celebra destinație.

Taxa are o valoare cuprinsă între cinci și 10 euro și este percepută în 60 de zile considerate cu trafic intens, selectate în intervalul principalului sezon turistic, din aprilie până în iulie. În acest an, peste 650.000 de persoane au achitat taxa pentru accesul în oraș.

Vizitatorii care ajung la Veneția pentru o excursie de o zi nu trebuie să plătească această taxă în restul anului. Sistemul a fost introdus pentru a controla presiunea exercitată de turismul de masă asupra orașului istoric.

Primarul Veneției, Simone Venturini, a declarat că intenționează să propună creșterea taxei anul viitor, astfel încât aceasta să ajungă între 30 și 50 de euro în zilele în care sunt prognozate cele mai mari fluxuri de turiști. Totuși, autoritatea locală nu poate decide singură o astfel de majorare.

Deși taxa a fost introdusă printr-o decizie a Consiliului Local, valoarea maximă admisă este stabilită prin legislația națională. Din acest motiv, orice modificare a plafonului actual necesită consultări cu Guvernul de la Roma.

Turiștii care își rezervă vizita cu cel puțin trei zile înainte beneficiază de tariful minim, de cinci euro. Persoanele care aleg să rămână peste noapte în Veneția sunt exceptate de la această taxă de acces, însă achită taxa turistică aferentă fiecărei nopți de cazare.

Schema de taxare, lansată inițial ca un experiment, a ajuns în al treilea an de aplicare. Programul a fost extins după ce, în primul sezon de implementare din 2024, taxa fusese percepută doar în 29 de zile din perioada estivală.

În anul precedent, orașul a înregistrat peste 720.000 de vizitatori de o zi care au plătit taxa de acces, generând venituri de aproximativ 5,4 milioane de euro. Autoritățile au direcționat aceste fonduri către măsuri destinate unei gestionări mai eficiente a turismului intens.

Banii obținuți sunt folosiți pentru administrarea fluxurilor de vizitatori într-un oraș cunoscut la nivel mondial pentru canalele sale, palatele istorice, Piața San Marco și Podul Rialto.

Măsura a generat reacții diferite, iar criticii susțin că taxa introdusă pentru reducerea efectelor supraturismului nu îi determină pe vizitatori să renunțe la călătoriile către Veneția.

În prezent, aproximativ 50.000 de persoane mai locuiesc în centrul istoric al orașului. Numărul acestora este inferior celui al locurilor de cazare disponibile în unitățile hoteliere din Veneția.

Taxa pentru vizitatorii de o zi rămâne una dintre măsurile adoptate de autorități pentru administrarea turismului într-o destinație care atrage anual un număr foarte mare de persoane.