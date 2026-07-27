Dincolo de legea salarizării: problema care a adunat nemulțumirile medicilor din România

Legea salarizării provoacă proteste în sistemul public. Medicii intră în grevă generală, iar sindicatele anunță manifestații la Parlament

Nemulțumirile angajaților din sănătate și din alte domenii bugetare se amplifică pe fondul controverselor legate de proiectul legii salarizării.

Cadrele medicale anunță declanșarea grevei generale de marți, iar mai multe confederații sindicale organizează proteste în fața Palatului Parlamentului pe parcursul întregii săptămâni.

Un medic chirurg de la Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Pantelimon” din București a declarat că problemele angajaților din sănătate nu sunt legate exclusiv de prevederile legii salarizării, ci și de lipsa personalului, nivelul ridicat de epuizare și dificultățile întâmpinate în activitatea zilnică. Medicul a precizat că o intervenție din partea președintelui României și inițierea unor negocieri privind legea salarizării ar putea contribui la oprirea protestelor.

„Cred că președintele României ar trebui să țină cont de dorințele noastre și să existe negocieri privind această lege a salarizării”, a spus chirurgul.

Potrivit acestuia, actualele nemulțumiri sunt rezultatul acumulării mai multor probleme din sistemul medical, iar legea salarizării reprezintă doar factorul care a declanșat reacția angajaților.

„Legea salarizării este doar picătura care a umplut paharul. Marea problemă este nepăsarea față de angajatul din sănătate și indiferența cu care sunt tratați membrii echipei medicale. Problemele sunt epuizarea, imposibilitatea de a merge în concediu și de a ne face meseria așa cum ar trebui. În aceste condiții, este foarte greu să le oferim pacienților serviciile medicale de care au nevoie”, a mai spus medicul, potrivit Antena 3.

Chirurgul a atras atenția și asupra presiunii existente asupra unităților medicale, menționând probleme legate de capacitatea secțiilor de terapie intensivă. „Mor copii pentru că nu sunt locuri la terapie intensivă”, a afirmat chirurgul.

La Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Pantelimon” urmează să fie inaugurată o secție modernă de terapie intensivă cu 30 de paturi. Medicul susține însă că lipsa personalului reprezintă o dificultate importantă pentru funcționarea acesteia la capacitate maximă.

Cadrele medicale anunță că, odată cu declanșarea grevei generale, activitatea din spitale va fi redusă, iar personalul se va concentra pe intervențiile și serviciile necesare pentru salvarea vieților pacienților.

Reprezentanții sindicali susțin că avertismentele privind declanșarea grevei au fost transmise de mai multe luni, însă revendicările angajaților nu au primit răspunsurile așteptate.

Răzvan Gae, vicepreședintele Sanitas, a explicat modul în care va funcționa sistemul medical pe durata protestului.

„Practic, activitatea se întrerupe în proporție de două treimi, pe termen nedefinit. Angajații vor ieși în fața spitalelor, dar pentru perioade scurte de timp, deoarece, spre deosebire de greva de avertisment, care a fost limitată, greva generală se desfășoară pe o perioadă nedeterminată. Dacă nu vom primi un răspuns, în special din partea Guvernului, Parlamentului și partidelor politice, greva va continua. Sistemul va funcționa în regim de avarie. Vom asigura toate serviciile care țin de salvarea vieții pacienților, astfel încât aceasta să nu fie pusă în pericol”.

În paralel cu greva din sănătate, cele mai mari confederații sindicale din România anunță proteste în fața Palatului Parlamentului. Manifestațiile sunt programate pe durata întregii săptămâni, între orele 10:00 și 17:00.

Organizațiile sindicale estimează participarea a aproximativ 25.000 de persoane și solicită partidelor politice parlamentare oprirea demersurilor legislative privind proiectul legii salarizării în sectorul public.

La proteste participă cele cinci confederații sindicale reprezentative la nivel național: Confederația Național Sindicală „Cartel ALFA”, Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România „Frăția”, Confederația Sindicatelor Democratice din România, Confederația Națională Sindicală „Meridian” și Blocul Național Sindical.

Sindicatele transmit că nu vor mai participa la consultări și cer autorităților oprirea procedurilor legate de proiectul legislativ. Reprezentanții acestora avertizează că protestele ar putea fi extinse și către alte domenii, inclusiv transportul public.

Rodrigo Maxim, președintele Federației Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România, a declarat că angajații resimt scăderea puterii de cumpărare și creșterea diferenței dintre venituri și costurile de trai.