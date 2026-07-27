ROMATSA ar putea primi finanțare prin Exim Banca Românească. Guvernul caută o soluție pentru a evita blocajul financiar

Potrivit unor surse guvernamentale citate de Economedia, Guvernul analizează acordarea unei finanțări temporare pentru ROMATSA prin intermediul Exim Banca Românească, după blocarea principalelor încasări ale regiei în cadrul executării silite declanșate în Belgia în litigiul dintre statul român și Pfizer. Autoritățile încearcă să prevină apariția unor probleme de lichiditate, în timp ce traficul aerian continuă să se desfășoare în condiții normale. Măsura este analizată ca soluție-punte până la clarificarea situației juridice.

Guvernul pregătește o soluție financiară pentru ROMATSA, în încercarea de a evita blocarea activității regiei după indisponibilizarea principalelor sale surse de venit. Potrivit surselor citate de Economedia, una dintre variantele discutate la nivelul Executivului vizează acordarea unei finanțări temporare prin Exim Banca Românească.

Propunerea are ca obiectiv acoperirea necesarului de lichidități până la clarificarea procedurilor judiciare aflate în desfășurare în Belgia, unde sunt contestate măsurile de executare care au afectat încasările regiei.

„Am venit cu propunerea să deblocăm ROMATSA prin EximBank”, au declarat sursele guvernamentale pentru Economedia.

Inițiativa apare în contextul în care conducerea regiei a avertizat că blocarea sumelor colectate prin mecanismul administrat de EUROCONTROL afectează peste 85% din veniturile instituției. Deși activitatea operațională se desfășoară în prezent fără perturbări, lipsa accesului la aceste încasări poate genera dificultăți de lichiditate în perioada următoare.

Situația financiară a regiei a fost generată de executarea silită începută de Pfizer împotriva statului român, după hotărârea Tribunalului din Bruxelles prin care România a fost obligată să respecte contractele privind achiziția vaccinurilor anti-COVID-19 și să achite aproximativ 600 de milioane de euro.

În cadrul acestei proceduri, EUROCONTROL, organizația care colectează taxele de rută pentru serviciile de navigație aeriană, a primit obligația de a indisponibiliza sumele destinate ROMATSA. Conform notificării transmise regiei, executarea vizează peste 3,42 miliarde de lei, la care se adaugă 18,56 milioane de euro reprezentând cheltuieli de recuperare.

Conducerea regiei a subliniat că instituția nu este parte în litigiul dintre Pfizer și statul român, însă este afectată în mod direct deoarece aproape toate veniturile sale sunt încasate prin sistemul gestionat de EUROCONTROL.

Directorul general al ROMATSA, Adrian Cojoc, a explicat că instituția nu solicită sprijin financiar nerambursabil din partea statului, ci doar o soluție temporară care să permită funcționarea până la deblocarea fondurilor.

„Nu cerem bani cu titlu definitiv, nu cerem subvenții, nu cerem banii contribuabililor, cerem un mecanism-punte, recuperabil, până la deblocarea încasărilor”, a declarat acesta.

În paralel cu identificarea unei soluții de finanțare, autoritățile încearcă să obțină suspendarea măsurilor de executare dispuse în Belgia. Premierul Ilie Bolojan a anunțat anterior că România continuă negocierile cu Pfizer pentru închiderea litigiului și că va contesta executarea silită în instanțele belgiene.

În același timp, atât ROMATSA, cât și Ministerul Finanțelor au depus contestații la Tribunalul de Primă Instanță din Bruxelles, solicitând suspendarea popririi asupra sumelor colectate prin EUROCONTROL.

Conducerea regiei avertizează că activitatea poate fi susținută doar pentru o perioadă limitată din rezervele financiare existente și prin măsurile interne de reducere a cheltuielilor. În aceste condiții, un împrumut-punte ar permite menținerea funcționării până la soluționarea litigiului.

Autoritățile precizează că, în prezent, traficul aerian și siguranța zborurilor nu sunt afectate, iar plata salariilor personalului operațional și acoperirea cheltuielilor critice sunt asigurate cu prioritate. Totuși, dacă blocarea fluxului de încasări se va prelungi, presiunea asupra lichidităților regiei va crește semnificativ.