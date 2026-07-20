ROMATSA contestă blocarea fondurilor. Instanța din Bruxelles va decide pe 28 iulie

Tribunalul de Primă Instanță din Bruxelles va judeca pe 28 iulie contestația depusă de Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA) împotriva măsurii prin care au fost blocate sumele încasate prin intermediul Eurocontrol, la solicitarea companiei Pfizer. Până la pronunțarea unei decizii, fondurile rămân indisponibilizate, iar regia avertizează că dispune de resurse financiare suficiente doar pentru câteva săptămâni. Autoritățile avertizează că o eventuală întrerupere a activității ROMATSA ar putea afecta siguranța traficului aerian și misiunile NATO de pe flancul estic, motiv pentru care Ministerul Apărării analizează inclusiv preluarea dirijării spațiului aerian.

ROMATSA a contestat în instanțele belgiene măsura de poprire care vizează sumele încasate prin intermediul Eurocontrol, în cadrul executării silite inițiate de Pfizer România împotriva statului român. Potrivit reprezentanților regiei, acțiunea a fost depusă în termenul prevăzut de legislația belgiană și urmărește ridicarea popririi până la finalizarea litigiului dintre statul român și compania farmaceutică.

Pe 30 iunie 2026, Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian a fost notificată de Organizația Europeană pentru Siguranța Navigației Aeriene (Eurocontrol) cu privire la instituirea unei măsuri de poprire asigurătorie-executorie, în cadrul procedurii de executare silită deschise de Pfizer România împotriva statului român.

Compania farmaceutică solicită recuperarea unei creanțe de 3,42 miliarde de lei, reprezentând debit principal și dobânzi, la care se adaugă cheltuieli de recuperare estimate la 18,5 milioane de euro.

„ROMATSA a contestat măsura în faţa instanţei belgiene competente, prin avocaţi specializaţi în drept belgian. A fost depusă în termenul legal impus de legislaţia belgiană. Pe 28 iulie are loc înfăţişarea”, a declarat pentru News.ro un reprezentant al companiei.

Acesta a explicat că demersul urmărește suspendarea efectelor popririi până la soluționarea procesului dintre statul român și Pfizer.

„Subiectul contestaţiei vizează ridicarea popririi (pe conturi, n.r.), până la finalizarea procesului dintre statul român şi Pfizer”, a mai transmis reprezentantul ROMATSA, precizând că sumele rămân în continuare blocate.

ROMATSA a explicat că notificarea transmisă de Eurocontrol nu reprezintă o decizie proprie a organizației, ci aplicarea obligațiilor legale pe care aceasta le are în calitate de terț poprit, în cadrul procedurii de executare silită.

„Notificarea transmisă de Eurocontrol vizează punerea în aplicare a obligaţiilor care îi revin acestei organizaţii în calitate de terţ poprit, conform procedurilor legale aplicabile, şi priveşte sumele pe care Eurocontrol le colectează pentru furnizarea, de către ROMATSA, a serviciilor de navigaţie aeriană de rută”, au precizat reprezentanţii regiei.

Conform procedurii legale, Eurocontrol este obligată să declare sumele pe care le deține sau le datorează statului român și să le indisponibilizeze temporar, fără a putea efectua plăți către alte persoane până la soluționarea litigiului.

În urmă cu zece zile, conducerea ROMATSA avertiza că actuala situație financiară poate deveni critică într-un interval foarte scurt, deoarece tarifele de rută încasate prin Eurocontrol reprezintă principala sursă de venit a regiei.

„ROMATSA dispune pentru o perioadă limitată de resurse financiare care să asigure continuitatea activităţii operaţionale. Serviciile de navigaţie aeriană se desfăşoară normal, niciun zbor nefiind afectat până la această dată, iar cheltuielile critice de siguranţă şi salariile personalului operaţional sunt acoperite cu prioritate”, au transmis pe 10 iulie reprezentanţii ROMATSA, la solicitarea sursei citate.

Instituția a precizat că această situație nu poate fi menținută pe termen lung, chiar dacă au fost adoptate măsuri pentru conservarea lichidităților.

„Trebuie însă precizat cu claritate că această situaţie nu este sustenabilă pe termen nedefinit. Tarifele de rută încasate prin intermediul Eurocontrol reprezintă principala sursă de venit a regiei (85% din total venituri), iar orizontul de funcţionare pe baza resurselor proprii este unul limitat, măsurabil în săptămâni, nici măcar luni – chiar în condiţiile măsurilor de conservare a lichidităţilor deja adoptate”, au adăugat reprezentanţii operatorului român de trafic aerian.

Reprezentanții companiei au subliniat că măsura de poprire nu privește o datorie a regiei, ci o obligație financiară a statului român, motiv pentru care instituția a intervenit în procedurile judiciare din Belgia.

„Subliniem că ROMATSA nu este debitorul obligaţiei care a generat măsura de poprire – aceasta priveşte statul român. Regia a sesizat formal autorităţile competente şi a demarat, prin avocaţi belgieni în calitate de intervenient, procedurile legale de contestare a măsurii în faţa instanţelor din Belgia. Soluţionarea cu celeritate a situaţiei, la nivelul autorităţilor statului, este esenţială pentru menţinerea neîntreruptă a serviciilor de navigaţie aeriană”, au mai transmis reprezentanţii ROMATSA.

Conducerea regiei a precizat că situația actuală reprezintă al treilea caz în care fondurile încasate prin mecanismul administrat de Eurocontrol sunt afectate de executări silite îndreptate împotriva statului român.

Cazuri similare au fost înregistrate în litigiile dintre frații Viorel și Ioan Micula și statul român, în anii 2015 și 2019.

Pentru gestionarea actualului dosar, ROMATSA a apelat la aceeași casă de avocatură din Belgia care a reprezentat instituția și în litigiile anterioare, pentru analizarea tuturor opțiunilor legale disponibile, inclusiv a posibilității suspendării executării măsurii dispuse.

La începutul lunii aprilie, o instanță belgiană a obligat România și Polonia să preia o livrare de vaccinuri anti-COVID-19 produse de Pfizer, în valoare totală de 1,9 miliarde de euro. Potrivit hotărârii, obligația financiară care revine României este de aproximativ 600 de milioane de euro.

ROMATSA a ajuns și în atenția Consiliului Suprem de Apărare a Țării cu două zile înainte de instituirea popririi asupra sumelor încasate prin Eurocontrol, în contextul unui alt litigiu aflat pe rolul instanțelor.

Contextul era reprezentat de decizia Curții de Apel București de suspendare, pentru 30 de zile, a certificatului prin care ROMATSA este furnizor de servicii de navigație aeriană, în urma unui proces intentat de 12 controlori de trafic aerian care acuză compania de discriminare la angajare. Hotărârea nu este definitivă și nici executorie.

În urma analizei, membrii CSAT au stabilit că Guvernul României trebuie să identifice soluțiile necesare pentru asigurarea continuității serviciilor de navigație aeriană și a securității spațiului aerian.

„În luna februarie 2026, Curtea de Apel Bucureşti a decis suspendarea pentru 30 de zile a Certificatului prin care ROMATSA este furnizor de servicii de navigaţie aeriană, ca urmare a unui proces intentat de doisprezece controlori de trafic aerian care acuză compania de discriminare la angajare. O posibilă suspendare a activităţii ROMATSA ar genera o vulnerabilitate sistemică majoră la adresa securităţii naţionale, determinând degradarea imediată a supravegherii spaţiului aerian integrat şi perturbarea misiunilor tactice sau logistice ale NATO pe flancul estic”, se arăta în comunicatul CSAT.

În paralel, ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat că sunt analizate două situații distincte: litigiul privind suspendarea certificatului de furnizor de servicii de navigație aeriană și blocarea fondurilor provenite de la Eurocontrol.

„Sunt două aspecte. Unul cu dosarul pe care l-au intentat cei care au participat la selecţie şi s-au considerat nedreptăţiţi. Şi pedeapsa în prima instanţă pentru ROMATSA a fost suspendarea licenţei, dar nu este definitivă. Şi discuţiile pe care le-am purtat au fost cu varianta de a prelua aceste activităţi de dirijare a spaţiului aerian la zona militară de la Ministerul Apărării. A doua discuţie este cea care a apărut acum o săptămână, şi anume cu oprirea sumelor de bani, că şi aici e o confuzie. Am văzut multe titluri că s-au blocat conturile ROMATSA. Nu, nu s-au blocat conturile ROMATSA. S-a blocat intrarea în conturile ROMATSA a sumei venite de la Eurocontrol, care, da, e semnificativă”, a afirmat Miruţă.

Ministrul a precizat că Ministerul Apărării analizează în continuare posibilitatea preluării dirijării spațiului aerian, în timp ce litigiul privind fondurile blocate este gestionat de Ministerul Finanțelor, în calitate de reprezentant al statului român.

„Aici nu este ceva ce este vina Romatsa. Dacă pentru prima e chestiune în justiţie şi dacă i-au nedreptăţit pe acei candidaţi sau nu, va decide justiţia. Şi ca plan secund analizăm preluarea dirijării la Ministerul Apărării. Pe al doilea subiect, cu lipsa banilor şi dacă luăm la Ministerul Apărării o problemă, că nu mai vin banii de la Eurocontrol. Acolo este o chestiune care se desfăşoară sub coordonarea Ministerului de Finanţe, care este reprezentantul statului român în disputa respectivă. Suma de bani, revendicarea sumei de bani a fost contestată de cei de la Romatsa, însă contestaţia executării nu este cu decizie de la depunerea contestaţiei de suspendare a executării”, a transmis Miruţă.

Întrebat din ce surse ar putea fi asigurată finanțarea necesară funcționării regiei, ministrul a afirmat că menținerea serviciilor de dirijare a traficului aerian reprezintă una dintre prioritățile Guvernului.