CSAT se reunește azi la Cotroceni. Summitul NATO, misiunile Armatei și situația ROMATSA, pe agenda ședinței
SURSA FOTO: Administrația Prezidențială
Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) se va reuni luni, de la ora 15:00, la Palatul Cotroceni. Membrii Consiliului vor analiza mai multe teme de securitate națională, printre care participarea României la Summitul NATO de la Ankara, misiunile externe ale Armatei și situația ROMATSA.
Summitul NATO și participarea Armatei României la misiuni externe, printre principalele teme
Ședința CSAT va avea loc luni, la Palatul Cotroceni, începând cu ora 15:00, fiind convocată pentru analizarea unor subiecte importante privind securitatea și apărarea națională.
Potrivit Administrației Prezidențiale, una dintre principalele teme de pe ordinea de zi este stabilirea obiectivelor pe care România le va susține la Summitul NATO programat să aibă loc la Ankara în perioada 7-8 iulie.
Totodată, membrii Consiliului vor analiza resursele și capabilitățile militare care ar putea participa, în anul 2027, la misiuni și operații desfășurate în afara teritoriului național. Discuțiile vor viza atât prioritățile strategice ale României în cadrul Alianței Nord-Atlantice, cât și capacitatea Armatei Române de a contribui la operațiuni internaționale.
Suspendarea certificatului ROMATSA va fi analizată în cadrul ședinței
Pe agenda reuniunii figurează și analiza efectelor suspendării Certificatului ROMATSA de furnizor de servicii de navigație aeriană.
Membrii CSAT vor evalua impactul acestei situații asupra continuității serviciilor de navigație aeriană și asupra securității spațiului aerian al României.
Administrația Prezidențială a precizat că, pe lângă subiectele anunțate oficial, în cadrul ședinței vor fi discutate și alte teme de actualitate din domeniul securității naționale.
Ultima ședință CSAT a fost convocată după incidentul cu drona de la Galați
Precedenta reuniune a Consiliului Suprem de Apărare a Țării a avut loc în 29 mai 2026, după incidentul în care o dronă s-a prăbușit în municipiul Galați.
La finalul acelei ședințe, președintele Nicușor Dan a declarat că responsabilitatea pentru incident aparține Federației Ruse, apreciind că acesta este o consecință directă a războiului declanșat împotriva Ucrainei și a modului în care sunt utilizate sistemele de armament în apropierea frontierelor NATO.
În urma reuniunii, CSAT a decis informarea tuturor aliaților din NATO și a partenerilor din Uniunea Europeană, solicitarea desfășurării unor capabilități antidrone suplimentare pe teritoriul României pentru consolidarea apărării Flancului Estic și sesizarea Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite cu privire la incidentul produs la Galați.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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