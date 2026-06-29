CSAT se reunește azi la Cotroceni. Summitul NATO, misiunile Armatei și situația ROMATSA, pe agenda ședinței

Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) se va reuni luni, de la ora 15:00, la Palatul Cotroceni. Membrii Consiliului vor analiza mai multe teme de securitate națională, printre care participarea României la Summitul NATO de la Ankara, misiunile externe ale Armatei și situația ROMATSA.

Ședința CSAT va avea loc luni, la Palatul Cotroceni, începând cu ora 15:00, fiind convocată pentru analizarea unor subiecte importante privind securitatea și apărarea națională.

Potrivit Administrației Prezidențiale, una dintre principalele teme de pe ordinea de zi este stabilirea obiectivelor pe care România le va susține la Summitul NATO programat să aibă loc la Ankara în perioada 7-8 iulie.

Totodată, membrii Consiliului vor analiza resursele și capabilitățile militare care ar putea participa, în anul 2027, la misiuni și operații desfășurate în afara teritoriului național. Discuțiile vor viza atât prioritățile strategice ale României în cadrul Alianței Nord-Atlantice, cât și capacitatea Armatei Române de a contribui la operațiuni internaționale.

Pe agenda reuniunii figurează și analiza efectelor suspendării Certificatului ROMATSA de furnizor de servicii de navigație aeriană.

Membrii CSAT vor evalua impactul acestei situații asupra continuității serviciilor de navigație aeriană și asupra securității spațiului aerian al României.

Administrația Prezidențială a precizat că, pe lângă subiectele anunțate oficial, în cadrul ședinței vor fi discutate și alte teme de actualitate din domeniul securității naționale.

Precedenta reuniune a Consiliului Suprem de Apărare a Țării a avut loc în 29 mai 2026, după incidentul în care o dronă s-a prăbușit în municipiul Galați.

La finalul acelei ședințe, președintele Nicușor Dan a declarat că responsabilitatea pentru incident aparține Federației Ruse, apreciind că acesta este o consecință directă a războiului declanșat împotriva Ucrainei și a modului în care sunt utilizate sistemele de armament în apropierea frontierelor NATO.

În urma reuniunii, CSAT a decis informarea tuturor aliaților din NATO și a partenerilor din Uniunea Europeană, solicitarea desfășurării unor capabilități antidrone suplimentare pe teritoriul României pentru consolidarea apărării Flancului Estic și sesizarea Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite cu privire la incidentul produs la Galați.