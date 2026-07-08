Ministrul apărării naționale a participat la reuniunea NATO cu partenerii din Indo-Pacific. România a transmis mesajul privind apărarea și amenințările de pe Flancul Estic

SURSA FOTO: Facebook - Radu Miruță la Summitul NATO de la Ankara

Din cuprinsul articolului Ministrul apărării naționale a prezentat poziția României privind apărarea colectivă și securitatea Flancului Estic

Ministrul apărării naționale a participat marți, 7 iulie, la dineul de lucru al Consiliului Nord-Atlantic organizat în marja Summitului NATO de la Ankara, alături de statele partenere din regiunea Indo-Pacific. Reuniunea a avut loc în prezența reprezentanților Australiei, Japoniei, Noii Zeelande și Republicii Coreea. Pe agenda discuțiilor s-au aflat apărarea colectivă, sprijinul pentru Ucraina și consolidarea cooperării în domeniul industriei de apărare. România și-a prezentat prioritățile privind securitatea Flancului Estic și dezvoltarea capabilităților militare.

Ministrul apărării naționale a participat la dineul de lucru al Consiliului Nord-Atlantic, desfășurat în marja Summitului NATO de la Ankara, împreună cu statele partenere din regiunea Indo-Pacific (IP4) – Australia, Japonia, Noua Zeelandă și Republica Coreea.

În cadrul reuniunii, liderii aliați au reconfirmat angajamentul pentru misiunea fundamentală a Alianței, respectiv apărarea colectivă în baza Articolului 5 al Tratatului Nord-Atlantic. Totodată, aceștia au reafirmat obiectivul consolidării pilonului european în cadrul NATO, sub conceptul „a Stronger Europe in a Stronger NATO”, care presupune o distribuire mai echitabilă a responsabilităților între statele membre.

Pe agenda discuțiilor s-a aflat și continuarea sprijinului acordat Ucrainei, inclusiv prin mecanismul Prioritised Ukraine Requirement List (PURL), miniștrii apărării reconfirmând angajamentul Alianței pentru susținerea Kievului.

În intervenția sa, ministrul român al apărării a prezentat măsurile adoptate de România pentru consolidarea capacităților de apărare și pentru răspunsul la amenințările de securitate din regiune.

„Suplimentar deciziei de a își menține creșterea cheltuielilor pentru Apărare, România a făcut pași concreți pentru repornirea producției militare, în ultimul an semnând contracte de cooperare industrială pentru 5 facilitați de producție. În ceea ce privește amenițările cu dronă din Flancul Estic, România și-a învățat lecția și a contractat sisteme de apărare anti-dronă, considerând legitimă solicitarea de susținere aliată temporară până când acestea vor fi livrate. Din perspectiva României, Rusia rămâne o amenințare pe termen lung și susținem întărirea pilonului european în cadrul NATO. Suntem determinați, la nivel aliat, să demonstrăm credibilitate, unitate și solidaritate, astfel încât să avem instrumentele, forțele și capabilitățile necesare să descurajăm orice agresiune și, la nevoie să ne apărăm în fața oricărei amenințări”, a subliniat ministrul apărării naționale.

Cooperarea cu statele din Indo-Pacific a fost prezentată ca un element esențial pentru securitatea globală

În cadrul reuniunii, oficialii au evidențiat că provocările actuale de securitate depășesc granițele euro-atlantice și necesită o cooperare mai strânsă între NATO și partenerii din regiunea Indo-Pacific.

Participarea Australiei, Japoniei, Noii Zeelande și Republicii Coreea la reuniunea Consiliului Nord-Atlantic a fost prezentată ca o demonstrație a interdependenței provocărilor de securitate la nivel global și a necesității unor răspunsuri coordonate.

Potrivit informațiilor prezentate după reuniune, statele participante au evidențiat importanța intensificării cooperării în industria de apărare, inclusiv prin dezvoltarea și integrarea noilor tehnologii, în contextul evoluției amenințărilor la adresa securității internaționale.