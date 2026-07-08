ANAF pierde în primă instanță un litigiu de peste 33,9 milioane de lei cu National Bank of Greece

National Bank of Greece, una dintre cele mai importante instituții bancare din Grecia și fostul acționar al Băncii Românești, a obținut o decizie favorabilă într-un litigiu deschis împotriva Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF). Procesul are ca obiect acordarea unor dobânzi fiscale aferente restituirii cu întârziere a unei sume reprezentând impozit pe venit achitat fără a fi datorat.

Cu sediul la Atena, National Bank of Greece este o bancă fondată în 1824 și desfășoară activități prin subsidiare din 18 state din Europa, Africa și Asia. Instituția și-a făcut intrarea pe piața din România în anul 2003, după preluarea unui pachet de 81,6% din capitalul social al Băncii Românești de la Fondul Româno-American pentru Investiții, relatează justnews.ro.

Până în anul 2010, grupul era prezent pe piața românească prin Banca Românească, ETEBA România, Garanta Asigurări și NBG Leasing IFN. Ulterior, în 2019, National Bank of Greece a cedat participația deținută la Banca Românească către banca de stat EximBank. Doi ani mai târziu, grupul a vândut și divizia de asigurări Ethniki, prin intermediul căreia controla Garanta Asigurări.

În octombrie 2024, National Bank of Greece a înregistrat pe rolul Curții de Apel București o acțiune împotriva ANAF – Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, solicitând anularea parțială a unor acte administrative fiscale emise de autoritatea fiscală.

Banca a contestat, în parte, decizia nr. 51489 din 6 noiembrie 2023 privind restituirea sumelor de la buget sau acordarea dobânzilor aferente acestora, apreciind că autoritatea fiscală nu a răspuns solicitării privind acordarea diferenței de dobânzi formulate prin cererea nr. 48220 din 22 decembrie 2022, completată ulterior prin adresa nr. 22791 din 20 iunie 2023.

Totodată, reclamanta a solicitat anularea parțială a procesului-verbal nr. 51488 din 6 noiembrie 2023, emis de Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, susținând că documentul nu a luat în calcul diferența de dobânzi solicitată prin aceleași demersuri adresate autorității fiscale. Pe lista cererilor formulate în instanță s-a aflat și anularea integrală a procesului-verbal de audiere nr. 51493 din 6 noiembrie 2023, emis de aceeași structură a ANAF.

Prin acțiunea depusă la Curtea de Apel București, National Bank of Greece a cerut recunoașterea dreptului de a încasa diferența de dobânzi fiscale neacordată de Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili.

Valoarea totală solicitată s-a ridicat la 33.917.072 de lei, reprezentând dobânzi fiscale calculate pentru restituirea cu întârziere a unei sume aferente unui impozit pe venit considerat nedatorat. Potrivit cererii de chemare în judecată, dobânzile au fost calculate din momentul achitării acelui impozit și până la data de 18 aprilie 2023, când suma a fost restituită efectiv.

Pe lângă obligarea ANAF la plata acestei diferențe de dobânzi, banca a solicitat și recuperarea cheltuielilor de judecată generate de proces. În vara anului 2025, instanța de fond a pronunțat o hotărâre prin care a admis în parte cererea formulată de National Bank of Greece împotriva ANAF – Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili.

Hotărârea vizează litigiul referitor la acordarea dobânzilor fiscale solicitate de fostul acționar al Băncii Românești, după restituirea cu întârziere a sumei reprezentând impozit pe venit achitat fără a fi datorat.

În vara anului 2025, instanța de fond a admis în parte cererea reclamantei:

Solutia pe scurt: „Admite, în parte, cererea de chemare în judecată. Anulează, în parte, decizia şi procesul verbal contestate, în sensul că recunoaşte dreptul reclamantei de a beneficia de dobânzi fiscale de la momentul achitării impozitului pe venit nedatorat în valoare totală de 17958001 lei până la data de 18.04.2023. Obligă pârâta la plata dobânzilor fiscale pentru restituirea cu întârziere a sumei de 17958001 lei de la momentul achitării impozitului pe venit nedatorat până la data de 18.04.2023. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, cererea de recurs se va depune la Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, azi, 11.07.2025”.

ANAF a făcut recurs împotriva hotărârii pronunțate în primă instanță, astfel că dosarul a fost înaintat unui complet de judecată al Înaltei Curți de Casație și Justiție. La sfârșitul lunii iunie, instanța supremă a decis că autoritatea fiscală este obligată să achite către National Bank of Greece suma de 33.917.072 de lei, reprezentând dobânzi fiscale.

Câteva detalii din soluţie: „Admite recursul principal declarat de recurenta-pârâtă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală împotriva sentinţei nr. 1223 din 11 iulie 2025 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, precum şi recursul incident formulat de recurenta-reclamantă National Bank of Greece împotriva aceleiaşi sentinţe. Casează, în parte, sentinţa recurată şi, în rejudecare: Obligă pârâta Agenţia Naţională de Administrare Fiscală la plata către reclamanta National Bank of Greece a sumei de 33.917.072 lei, cu titlu de dobânzi fiscale, calculate până la data de 13.04.2023. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei instanţei de fond. Definitivă. Pronunţată astăzi, 24 iunie 2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei”.