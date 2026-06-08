ANAF a recuperat peste 18 milioane de lei în doar două luni prin noua platformă e-Licitații. Mii de contribuabili au urmărit licitațiile

Ministerul Finanțelor anunță că platforma e-Licitații ANAF a generat, în puțin peste două luni de la lansare, încasări de peste 18 milioane de lei la bugetul de stat, prin licitații online și prin creșterea conformării voluntare a contribuabililor.

Potrivit datelor prezentate, suma totală de 18 milioane de lei provine din două surse principale. Aproximativ 15,3 milioane de lei au fost încasați direct în urma licitațiilor organizate online, iar peste 3 milioane de lei au fost achitați de contribuabili după publicarea bunurilor pe platformă, înainte de finalizarea procedurilor de executare silită.

Platforma a fost lansată la 30 martie, iar în perioada analizată au fost adjudecate 78 de licitații. Prețurile finale obținute au fost, în medie, cu 17% mai mari decât prețurile de pornire, ceea ce indică o creștere a competitivității în cadrul procedurilor.

Totodată, autoritățile au identificat 17 cazuri în care contribuabilii și-au achitat integral datoriile după publicarea bunurilor pe platformă, ceea ce a dus la anularea licitațiilor și a contribuit la creșterea conformării voluntare.

„În puțin peste două luni de la lansare, platforma e-Licitații ANAF a generat încasări directe de 15,3 milioane de lei din licitații online. În plus, statul a mai recuperat peste 3 milioane de lei după ce contribuabilii și-au achitat datoriile pentru a evita valorificarea bunurilor. Ministerul Finanțelor anunță primele rezultate ale platformei e-Licitații ANAF, lansată la 30 martie: peste 18 milioane de lei recuperați la buget, prin licitații online și prin creșterea conformării voluntare. Din această sumă, 15.311.971 lei au fost încasați în urma licitațiilor organizate online, iar peste 3 milioane de lei au fost achitați de contribuabili după publicarea bunurilor pe platformă, înainte de finalizarea procedurilor de executare silită. În total, în perioada de la lansare până în prezent, au fost adjudecate 78 de licitații, cu prețuri finale cu 17% mai mari, în medie, față de prețurile de pornire”, a transmis Ministerul Finanțelor într-un comunicat.

În total, platforma a atras un interes public ridicat, fiind înregistrate 1.727.885 de vizitatori unici și 70.009.885 de accesări, ceea ce reflectă o utilizare intensă a sistemului digital.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis că platforma demonstrează efectele pozitive ale digitalizării administrației fiscale, prin recuperarea mai rapidă a banilor la buget, creșterea transparenței și extinderea accesului public la procedurile de valorificare a bunurilor sechestrate.

Acesta a subliniat că vizibilitatea procedurilor și claritatea acestora contribuie la creșterea conformării contribuabililor și că instituția trebuie să continue direcția de reducere a birocrației și dezvoltare a instrumentelor digitale pentru colectarea corectă a veniturilor.

„e-Licitații ANAF arată foarte concret ce poate însemna digitalizarea: bani recuperați mai rapid la buget, transparență mai mare și acces mai larg pentru cetățeni. Totodată, faptul că în 17 cazuri contribuabilii și-au achitat integral datoriile după publicarea bunurilor confirmă un lucru important: procedurile vizibile și clare cresc conformarea. ANAF trebuie să continue această direcție: mai puțină birocrație, mai multă transparență și instrumente digitale care susțin colectarea corectă”, a declarat Alexandru Nazare.

Platforma e-Licitații ANAF permite accesul unui număr mai mare de persoane interesate, indiferent de localitate, la procedurile de vânzare a bunurilor sechestrate. Prin creșterea transparenței și a concurenței între participanți, statul poate obține prețuri mai bune, iar procesul devine mai eficient.

Această platformă face parte dintr-un proces mai amplu de digitalizare a administrației fiscale. Ministerul Finanțelor urmărește tranziția de la proceduri tradiționale, greoaie și fragmentate, la servicii digitale mai simple și mai eficiente.

În aceeași direcție sunt menționate și alte proiecte, precum aplicația iBon, verificarea digitală a bonurilor fiscale, extinderea analizei de risc, modernizarea interacțiunii online cu contribuabilii și dezvoltarea unor instrumente care permit ANAF să acționeze mai rapid și mai eficient.