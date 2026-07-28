ANAF verifică veniturile din drepturi de autor! Cine riscă dobânzi și penalități retroactive

ANAF intensifică verificările asupra persoanelor care obțin venituri din drepturi de autor, vizând în special depășirea plafonului de înregistrare în scopuri de TVA. Mulți contribuabili nu cunosc aceste obligații fiscale și riscă să plătească retroactiv TVA, dobânzi și penalități dacă nu și-au declarat corect veniturile.

ANAF și-a îndreptat atenția asupra veniturilor obținute din drepturi de autor și verifică dacă persoanele fizice au depășit plafonul de înregistrare în scopuri de TVA. În acest context, contribuabilii vizați de controale trebuie să cunoască obligațiile fiscale care le revin.

Cosmin Dumitrașcu, antreprenor, expert contabil și fondator al ABS Group România, ne spune că, în ultima perioadă, a întâlnit cinci cazuri de persoane fizice care obțineau venituri din drepturi de autor prin platforme online sau în baza unor contracte cu parteneri și care nu știau că au obligații privind TVA. Potrivit lui Dumitrașcu, toți au crezut că eliminarea obligației de a transmite facturile în SPV le scutește de toate obligațiile fiscale și că nu vor mai avea de-a face cu ANAF.

„În ultima perioadă am avut 5 cazuri la persoanele fizice cu venituri din drepturi de autor de pe platforme online, respectiv contracte cu partenerii, care nu aveau cunoștință de obligația TVA. Toți au crezut faptul că anularea trimiterii facturilor în SPV le rezolvă toată corvoada fiscală și că nu vor mai avea nimic de-a face cu ANAF”, a declarat Dumitrașcu.

Persoanele care obțin venituri din drepturi de autor și depășesc plafonul actual de 395.000 de lei trebuie să se înregistreze la organul fiscal de care aparțin, pe baza CNP-ului, și să depună declarațiile aferente TVA, lunar sau trimestrial, în funcție de valoarea veniturilor. În acest scop, este necesară depunerea Formularului 020.

Creatorii de conținut care nu au declarat corect veniturile din drepturi de autor, respectiv obligațiile privind impozitul pe venit, CAS și CASS, sau care nu au luat în calcul obligațiile privind TVA după depășirea plafonului legal, riscă sancțiuni, precum și plata retroactivă a dobânzilor și penalităților.

Deși, începând cu 1 ianuarie 2026, persoanele care desfășurau activități în principal prin contracte de drepturi de autor ar fi trebuit să se înregistreze în sistemul e-Factura și să emită facturi la fel ca un PFA sau un SRL, acestea au fost, în cele din urmă, exceptate de la această obligație.

Cu toate acestea, persoanele care obțin venituri din drepturi de autor, inclusiv cele care încasează venituri prin intermediul platformelor internaționale de streaming online, au în continuare obligația de a plăti impozitul pe venit, precum și contribuțiile CAS și CASS, acolo unde legea le impune.

O excepție este reprezentată de persoanele care obțin venituri din drepturi de autor și au, în același timp, un contract individual de muncă cu normă întreagă. În această situație, ele nu datorează contribuțiile CAS și CASS pentru veniturile din drepturi de autor.