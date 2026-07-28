Atacul cibernetic de la ANCPI amână depunerea proiectelor AFIR. Când vor putea aplica fermierii pentru finanțare

Atacul cibernetic care a afectat Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) produce efecte și asupra programelor de finanțare destinate fermierilor. Ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, a anunțat că depunerea proiectelor pentru două linii importante de finanțare prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) va fi amânată până în luna septembrie.

Potrivit viceprim-ministrului, imposibilitatea obținerii extraselor de carte funciară, în urma atacului cibernetic asupra sistemelor ANCPI, afectează direct depunerea dosarelor pentru finanțările acordate prin AFIR.

În aceste condiții, Ministerul Agriculturii a decis modificarea calendarului de lansare a unor programe de investiții.

Astfel, sesiunea pentru investițiile în fermele de mici dimensiuni (DR-14) va începe la 1 septembrie, iar cea destinată consolidării exploatațiilor tinerilor fermieri și fermierilor cu vârsta de până la 45 de ani (DR-12) va fi deschisă pe 15 septembrie.

Tánczos Barna a explicat că decizia a fost luată deoarece nu există garanții că activitatea ANCPI va reveni la normal în următoarele zile, iar începutul lunii august coincide și cu perioada concediilor.

„Având în vedere situaţia de la catastru, unde văd că nu se clarifică situaţia şi nu avem siguranţa că în următoarele zile se poate scoate extras de carte funciară, mai este şi perioadă de concediu din 1 august, am decis să începem depunerea proiectelor pe 1 septembrie la DR- 14 şi 15 septembrie la DR 12”, a declarat vice-premierul, marţi, într-o conferinţă de presă.

Ministrul interimar al Agriculturii a precizat că situația este diferită în cazul programului de finanțare destinat realizării unor noi capacități de producere a energiei electrice. În acest caz, sesiunea de depunere a proiectelor nu va fi prelungită.

Solicitanții vor putea depune o declarație pe propria răspundere în locul extrasului de carte funciară, urmând ca documentul să fie prezentat ulterior, după reluarea activității normale a sistemului informatic al ANCPI.

Potrivit ministrului, această soluție a fost adoptată pentru a evita blocarea programului de finanțare.

„Este o sesiune deschisă, care este afectată de această situaţie de la ANCPI. Împreună cu colegii s-a decis ca, fără prelungire, să mergem înainte, dar în loc de extras de carte funciară, să se accepte o declaraţie pe propria răspundere, urmând ca în momentul în care se rezolvă problema legat de sistemul informatic de la ACPI, colegii să primească şi extrasele de carte funciară, conform declaraţiilor de propria răspundere, care vor fi depuse în cadrul cererilor de finanţare”, a precizat ministrul.

Tánczos Barna a atras atenția și asupra Programului pentru acvacultură și pescuit 2021-2027, unde există riscul dezangajării unei finanțări europene în valoare de 14 milioane de euro.

Pentru a evita pierderea acestor fonduri, Ministerul Agriculturii a decis deschiderea unei sesiuni de finanțare dedicate serviciilor de mediu.

Potrivit ministrului, sprijinul financiar va fi de 174,92 euro pe hectar pe an pentru acvacultura extensivă și de 97,18 euro pe hectar pe an pentru fermele semi-extensive.

„Este vorba despre o finanţare care este cu risc de dezangajare, o sumă de 14 milioane de euro pentru ferme de acvacultură, pentru a evita acest risc de dezangajare am decis să deschidem această sesiune de finanţare pentru servicii de mediu. Sumele sunt de 174,92 euro pe hectar pe an pentru acvacultura extensivă şi 97,18 euro pentru ferme semi-extensive”, a afirmat ministrul.

Ministerul Agriculturii a anunțat că termenul pentru depunerea cererilor de finanțare în cadrul programului destinat acvaculturii a fost prelungit până în luna septembrie.