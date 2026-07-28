România și Ucraina vor produce la Cluj 1.000 de drone militare pe lună. SUA încearcă să recupereze decalajul față de Ucraina

Războiul din Ucraina schimbă rapid industria mondială a dronelor. Atât SUA, cât și România încearcă să își consolideze capacitățile de producție. În timp ce Washingtonul investește miliarde de dolari pentru a reduce decalajul față de Ucraina, la Cluj-Napoca va fi deschisă o fabrică de drone militare care va integra tehnologie românească de inteligență artificială și experiența operațională a producătorului ucrainean EDRONE.

SUA se află încă într-o etapă incipientă a dezvoltării unei industrii naționale de drone și sunt mult în urma Ucrainei, lider mondial în ceea ce privește capacitatea de producție. Cu toate acestea, autoritățile americane speră să recupereze rapid decalajul.

Potrivit lui Travis Metz, oficial al Pentagonului responsabil de programul american în domeniul dronelor, Ucraina ar urma să producă în acest an între 6 și 7 milioane de drone mici de atac de tip FPV, adică aproximativ 500.000 de unități pe lună. Prin comparație, programul Pentagonului, finanțat cu 1,1 miliarde de dolari, includea până în luna februarie o comandă de mai puțin de 200.000 de drone.

„Este mult mai greu să treci de la zero la 200.000” decât să crești ulterior producția, odată ce există deja capacitatea industrială necesară, a explicat oficialul american.

În paralel, Washingtonul încearcă să reducă dependența de componente fabricate în alte țări. Noile reguli publicate pe 23 iulie urmăresc dezvoltarea unui lanț de aprovizionare complet american pentru dronele militare de mici dimensiuni. Totuși, Metz a recunoscut că unele componente sunt greu de procurat din SUA, iar semiconductorii reprezintă una dintre cele mai mari provocări.

Dronele celor 19 companii care vor participa la o rundă de testare în luna august nu vor putea utiliza anumite componente fabricate în China, inclusiv motoare fără perii și baterii. Oficialul Pentagonului estimează că „marea majoritate” a dronelor achiziționate într-o etapă anterioară a programului foloseau, cel mai probabil, motoare chinezești. În același timp, Pentagonul recunoaște că încearcă să valorifice experiența acumulată de producătorii ucraineni în timpul războiului pentru a accelera dezvoltarea industriei americane de drone.

Luna viitoare, șase companii ucrainene vor participa la testele Gauntlet II, organizate la Fort Carson, în statul Colorado. Pentru a putea obține viitoare contracte, acestea vor trebui să își localizeze producția în Statele Unite prin parteneriate cu firme americane. Printre participanți se numără F-Drones, care a încheiat un parteneriat cu Ukrainian Defense Drones și produce într-o fabrică din apropiere de Toledo, statul Ohio. Producătorul General Cherry a convenit asupra unei colaborări cu compania americană Wilcox Industries. Strategia urmărește ca experiența dobândită de Ucraina pe câmpul de luptă să contribuie direct la dezvoltarea capacității de producție din SUA și să sprijine planul Washingtonului de a reduce dependența de importuri.

Metz s-a declarat încrezător că industria americană poate ajunge, în cele din urmă, la nivelul celei ucrainene.

„Nu văd niciun motiv pentru care să nu putem deveni și noi campioni mondiali în acest domeniu”, a afirmat oficialul Pentagonului.

Producătorul ucrainean EDRONE și compania românească OVES Enterprise vor fabrica în serie drone militare la Cluj-Napoca, potrivit unui comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe. Unitatea de producție va începe activitatea cu trei tipuri de sisteme testate în condiții reale de luptă și va avea o capacitate estimată la aproximativ 1.000 de drone pe lună.

Primele modele fabricate în România vor fi drone FPV, drone de interceptare și drone de recunoaștere. Acestea vor integra tehnologia Nemesis AI, dezvoltată de OVES Enterprise, și vor fi prezentate în septembrie 2026. Prin acest parteneriat, compania ucraineană va transfera în România procesele de producție și experiența acumulată în fabricarea și utilizarea dronelor pe front, în timp ce OVES Enterprise va coordona producția locală, integrarea tehnologică și adaptarea sistemelor la cerințele beneficiarilor.

Producția este programată să înceapă în toamna anului 2026, când primele drone fabricate la Cluj-Napoca vor fi prezentate public și vor intra în etapa de testare și demonstrații.

În prima etapă, fabrica va produce trei categorii de sisteme: drone FPV, drone de interceptare și drone de recunoaștere. Ulterior, portofoliul realizat în România ar putea fi extins până la 27 de modele, în funcție de comenzile primite și de evoluția programelor de apărare din România și din celelalte state europene.

Cele două companii afirmă că obiectivul parteneriatului este dezvoltarea unei capacități industriale capabile să răspundă atât cererii din România și din alte state europene, cât și necesarului Ucrainei.

„Europa are nevoie de capacități proprii de producție, iar România trebuie să își construiască un rol industrial real în acest ecosistem, nu să rămână exclusiv o piață de desfacere”, spune Mihai Filip, CEO-ul OVES Enterprise.

Potrivit acestuia, EDRONE aduce în România experiența acumulată direct pe front, procese de fabricație validate și posibilitatea de a crește rapid producția unor sisteme deja testate în condiții reale de luptă. Dronele produse la Cluj vor integra platforma Nemesis AI, dezvoltată de OVES Enterprise.

Tehnologia include funcții pentru identificarea, clasificarea, urmărirea și fixarea țintelor, ghidajul în etapa finală a misiunii și analiza situațională. Integrarea inteligenței artificiale urmărește reducerea timpului de reacție, creșterea preciziei și adaptarea sistemelor la condițiile actuale ale operațiunilor militare.

OVES Enterprise prezintă Nemesis AI drept una dintre tehnologiile sale dedicate sistemelor autonome și industriei de apărare. Compania dezvoltă, de asemenea, drone și alte proiecte bazate pe inteligență artificială la Cluj-Napoca.

„Noi contribuim cu tehnologiile dezvoltate de OVES Enterprise, de la sisteme autonome și inteligență artificială până la integrarea platformei Nemesis AI în dronele produse în România”, afirmă Mihai Filip.

Unitatea de la Cluj-Napoca este concepută pentru a acoperi întregul proces de fabricație, de la integrarea componentelor și instalarea sistemelor dezvoltate de OVES Enterprise până la configurarea, testarea și pregătirea dronelor pentru misiune. Potrivit companiilor, dronele vor părăsi fabrica complet echipate și pregătite pentru utilizare operațională.

EDRONE va asigura transferul proceselor și al know-how-ului de fabricație, iar OVES Enterprise va coordona componenta locală, integrarea tehnologică și adaptarea sistemelor la cerințele beneficiarilor.

Echipa inițială va fi formată din aproximativ 30 de persoane, iar angajații locali vor fi instruiți pentru modelele și procesele introduse în producție de partenerul ucrainean. Potrivit OVES Enterprise, infrastructura necesară începerii activității este deja disponibilă, astfel încât producția poate fi lansată fără o investiție inițială majoră.

„Experiența ultimilor ani a demonstrat că viteza de dezvoltare, capacitatea de producție și adaptarea permanentă a tehnologiei sunt esențiale în industria dronelor militare”, spune Viktor Yevpak, fondatorul și CEO-ul EDRONE.

El afirmă că parteneriatul permite transferarea în România a unui model de producție construit și validat în Ucraina și combinarea acestuia cu tehnologiile dezvoltate de OVES Enterprise.

În prima etapă, cele două companii urmăresc atingerea unei capacități de producție de aproximativ 1.000 de drone pe lună. Pe termen mediu, OVES Enterprise și EDRONE estimează că fabrica din România ar putea ajunge la o producție lunară de 10.000-15.000 de unități.

Extinderea capacității de producție va depinde de comenzile primite, de necesarul programelor de apărare din România și din celelalte state europene, precum și de investițiile suplimentare realizate în unitatea de la Cluj-Napoca.

Potrivit celor două companii, producția locală va permite fabricarea, integrarea și testarea sistemelor în interiorul Uniunii Europene și ar putea transforma România într-un important punct de livrare atât pentru clienții europeni, cât și pentru Ucraina.

Dronele produse la Cluj-Napoca vor integra platforma Nemesis AI, dezvoltată de OVES Enterprise. Tehnologia include funcții pentru identificarea, clasificarea, urmărirea și fixarea țintelor, ghidajul în etapa finală a misiunii și analiza situațională. Integrarea inteligenței artificiale urmărește reducerea timpului de reacție, creșterea preciziei și adaptarea sistemelor la condițiile actuale ale operațiunilor militare.

OVES Enterprise prezintă Nemesis AI drept una dintre tehnologiile sale dedicate sistemelor autonome și industriei de apărare. Compania dezvoltă, de asemenea, drone și alte proiecte bazate pe inteligență artificială la Cluj-Napoca.

„Noi contribuim cu tehnologiile dezvoltate de OVES Enterprise, de la sisteme autonome și inteligență artificială până la integrarea platformei Nemesis AI în dronele produse în România”, afirmă Mihai Filip.

EDRONE este o companie ucraineană din industria de apărare, specializată în producția de drone FPV, drone de interceptare, drone de recunoaștere și vehicule terestre fără pilot. Compania se prezintă drept un producător cu ciclu complet, care desfășoară activități proprii de cercetare și dezvoltare, prototipare, testare și producție. De asemenea, oferă instruire pentru piloții de drone și asistență tehnică permanentă operatorilor din teren.

Compania a fost fondată de antreprenorul ucrainean Viktor Yevpak și și-a dezvoltat capacitatea industrială în timpul războiului. Potrivit datelor prezentate de EDRONE, firma a produs peste 230.000 de drone, livrate către peste 200 de unități militare ucrainene. Aceste cifre sunt comunicate de producător.

Portofoliul public al companiei include în prezent dronele FPV Baton Opto, două tipuri de interceptoare Baton, drona de recunoaștere Drakon și vehiculele terestre fără pilot Kalach și Kolobok. Unul dintre cele mai importante sisteme dezvoltate de EDRONE este Baton Optik, o dronă FPV controlată prin fibră optică.

Spre deosebire de dronele controlate prin unde radio, Baton Optik utilizează o legătură prin fibră optică între operator și dronă. Acest sistem este protejat împotriva metodelor clasice de bruiaj electronic, care urmăresc întreruperea semnalului radio sau video.

Ministerul ucrainean al Apărării a anunțat că sistemele Baton Optik au fost codificate și autorizate pentru utilizare de către Forțele de Apărare ale Ucrainei. Potrivit instituției, drona folosește canale de control și transmitere video prin fibră optică, protejate împotriva sistemelor de război electronic.

Conform producătorului, anumite configurații ale modelului Baton Opto pot utiliza cabluri din fibră optică de până la 35 de kilometri și pot transporta o sarcină utilă de până la 2 kilograme.

Dronele cu fibră optică sunt folosite în special în zonele în care sistemele de război electronic fac dificilă sau imposibilă operarea dronelor FPV controlate prin unde radio.

EDRONE produce și două versiuni ale interceptorului Baton: un multicopter cu decolare verticală și o variantă cu aripă fixă. Baton Interceptor Copter este destinat detectării și interceptării țintelor aeriene într-o zonă desemnată. Potrivit datelor tehnice publicate de companie, sistemul poate atinge o viteză maximă de 300 km/h, are o autonomie de aproximativ 15 minute și poate utiliza o cameră termică.

Versiunea Baton Interceptor Wing are aceeași viteză maximă declarată, de 300 km/h, însă dispune de o autonomie mai mare, de până la 42 de minute. Sistemul cu aripă fixă este lansat de pe catapultă și este destinat interceptării țintelor aeriene la distanțe mai mari. Compania ucraineană precizează că aceste interceptoare au fost dezvoltate pe baza experienței operaționale dobândite în războiul din Ucraina.

Producerea acestor drone la Cluj-Napoca va combina arhitectura și procesele de fabricație dezvoltate de EDRONE cu sistemele de inteligență artificială realizate de OVES Enterprise.

Portofoliul EDRONE include și drona de recunoaștere Drakon, destinată misiunilor de supraveghere și observare. Potrivit fișei tehnice publicate de producător, aceasta are o autonomie de cel puțin 40 de minute, poate atinge o viteză maximă de 100 km/h și poate opera în condiții de război electronic.

Sistemul utilizează inclusiv navigație bazată pe odometrie vizuală, prin care poziția și deplasarea dronei sunt estimate cu ajutorul imaginilor captate de camere. Acest tip de dronă se numără printre sistemele care vor intra în prima etapă a producției planificate la Cluj-Napoca.

EDRONE dezvoltă și vehiculele terestre fără pilot Kalach și Kolobok, destinate transportului de muniție, echipamente și alte încărcături în zone periculoase. Totuși, aceste sisteme nu se numără printre primele produse care vor fi fabricate în România.

OVES Enterprise este o companie românească de tehnologie, înființată în 2015 la Cluj-Napoca, specializată în dezvoltarea de sisteme autonome și aplicații bazate pe inteligență artificială.

În ultimii ani, compania și-a extins activitatea în industria de apărare, concentrându-se pe dezvoltarea și producția de drone, precum și pe platforma de inteligență artificială Nemesis AI.

OVES Enterprise lucrează la proiectul Sahara, prezentat drept un sistem avansat de rachetă de croazieră destinat aplicațiilor militare. Compania are peste 200 de angajați și deține birouri în România, Germania, Emiratele Arabe Unite, Marea Britanie, SUA și Norvegia.

Potrivit reprezentanților OVES Enterprise, peste jumătate din cifra de afaceri este generată de proiecte internaționale care integrează tehnologii de inteligență artificială și analiză de date.