Codul urbanismului a primit raport favorabil în Parlament. PMB ar putea prelua atribuțiile privind documentațiile de urbanism din 2028

Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor a primit, marți, raport de adoptare cu amendamente în Comisia pentru administrație a Camerei Deputaților. Proiectul prevede, printre altele, ca atribuția de emitere a documentațiilor de urbanism în București să fie transferată de la primăriile de sector către Primăria Capitalei începând cu 1 noiembrie 2028.

Proiectul legislativ a primit raport favorabil cu majoritate de voturi și urmează să intre miercuri în dezbaterea și votul plenului Camerei Deputaților.

Potrivit actului normativ, una dintre cele mai importante modificări vizează Bucureștiul, unde responsabilitatea privind emiterea documentațiilor de urbanism va reveni Primăriei Municipiului București începând cu 1 noiembrie 2028.

Ministrul interimar al Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat că adoptarea proiectului reprezintă un moment important, deoarece România va avea pentru prima dată după 1989 un Cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor.

Potrivit acestuia, noul cod va introduce reguli mai clare în domeniul urbanismului, va accelera procesul de digitalizare și va simplifica procedurile administrative pentru cetățeni.

De asemenea, oficialul a precizat că proiectul va aduce modificări privind regularizarea construcțiilor și va simplifica documentațiile tehnico-economice necesare investițiilor, astfel încât studiul de fezabilitate să nu mai fie dublat de proiectul tehnic.

„Cred că suntem foarte aproape de acest pas şi acest cod va aduce ordine, rigoare, responsabilitate şi corectitudine în tot ceea ce înseamnă acest domeniu al urbanismului, va introduce digitalizare, va introduce proceduri simplificate pentru cetăţeni, va face ordine în regularizarea construcţiilor, va simplifica documentaţiile tehnico-economice ale investiţiilor, astfel încât să nu dublăm studiul de fezabilitate cu proiectul tehnic şi va simplifica construcţiile pe anumite paliere şi domenii, care erau de mult aşteptate în societate. Suntem la finalul unei proceduri şi unei pregătiri profesionale de 4-5 ani de zile”, a spus acesta la Comisia de administraţie a Camerei Deputaţilor.

Ministrul interimar al Dezvoltării a arătat că noul Cod al urbanismului clarifică reglementările referitoare la elaborarea și aprobarea Planului Urbanistic General (PUG) și a Planurilor Urbanistice Zonale (PUZ).

Totodată, proiectul stabilește că certificatul de urbanism va deveni un act administrativ care va putea fi contestat în instanța de judecată.

„Certificatul de urbanism va fi un act administrativ care va putea fi atacat în instanţa de judecată”, a afirmat ministrul interimar.

După adoptarea raportului în Comisia pentru administrație, Codul urbanismului urmează să fie dezbătut și supus votului final în plenul Camerei Deputaților.