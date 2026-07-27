România are bani și investitori, dar apare o problemă care poate schimba direcția economiei

România dispune de capital, investitori și oportunități de dezvoltare, însă modelul economic bazat în principal pe consum, deficite bugetare și datorie publică a ajuns la limite, potrivit lui Daniel Anghel, Country Managing Partner al PwC România.

Daniel Anghel susține că economia are nevoie de o tranziție către un model axat pe producție, investiții, exporturi și inovare. Economia românească a înregistrat o încetinire după un deceniu de creștere susținută. Produsul Intern Brut a avansat cu 0,9% în 2024 și cu 0,7% în 2025, iar în primul trimestru din 2026 s-a redus cu 1,7% comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

„În economie există momente în care nu lipsa resurselor reprezintă problema, ci modelul după care acestea sunt utilizate, iar România se află într-un astfel de moment”, afirmă Daniel Anghel.

În paralel, România continuă să atragă investiții străine, proiectele de infrastructură susținute prin fonduri europene evoluează, iar procesul de aderare la OCDE se apropie de finalizare.

„Avem oportunități, capital și perspective, dar lipsește tranziția către un nou model de creștere. Întrebarea esențială nu mai este cât putem consuma, ci cât putem produce, inova și investi”, a explicat șeful PwC România pentru zf.ro.

Unul dintre avantajele tradiționale ale economiei românești, reprezentat de costurile reduse ale forței de muncă, s-a diminuat în ultimii ani. Costurile cu energia rămân ridicate, iar în mai multe domenii salariile au crescut într-un ritm mai rapid decât productivitatea.

Datele prezentate arată că ponderea industriei în Produsul Intern Brut a scăzut în ultimul deceniu de la 23,8% la 16,8%. În același timp, exporturile au coborât de la 41% din PIB în 2015 la 35,4% în 2025.

Daniel Anghel atrage atenția că o economie care importă mai mult decât produce poate acumula dezechilibre și poate deveni tot mai dependentă de finanțare prin împrumuturi.

Presiuni apar și în industria auto, unul dintre sectoarele importante pentru economia României. Domeniul contribuie cu aproximativ o treime la exporturile țării, însă producția de automobile a scăzut cu aproape 13% în prima jumătate a anului, pe fondul costurilor ridicate cu energia și al concurenței din regiune.

Investițiile străine directe au rămas un factor important pentru economie. România a atras 8,1 miliarde de euro în 2025, iar în perioada 2021–2025 valoarea totală a investițiilor străine directe a ajuns la aproximativ 40 de miliarde de euro, aproape dublu față de intervalul precedent de cinci ani.

Potrivit lui Daniel Anghel, atragerea capitalului străin nu este suficientă pentru dezvoltarea pe termen lung. Economia românească trebuie să susțină și apariția unor companii locale capabile să se extindă, să exporte, să inoveze și să investească pe piețe externe.

„O economie matură nu poate rămâne doar destinație pentru capital, trebuie să devină și exportator”, subliniază Daniel Anghel, potrivit unei analize publicate de Ziarul Financiar.

Pentru această schimbare sunt necesare investiții în tehnologie, infrastructură, educație și pregătirea profesională a angajaților.

Potrivit analizei, antreprenorii au nevoie de un cadru economic mai stabil, de reducerea birocrației și de o relație mai eficientă între instituțiile statului și mediul privat.

„Cele mai importante forme de sprijin nu sunt neapărat programele de finanțare, ci predictibilitatea legislativă, digitalizarea administrației, reducerea birocrației și o relație mai eficientă între stat și mediul privat. Antreprenorii nu cer un stat mai prezent, ci unul mai predictibil”, arată consultantul.

Un alt risc pentru economie este „capcana venitului mijlociu”, situație în care o țară nu mai poate concura prin costuri reduse, dar nici nu reușește să dezvolte suficiente activități cu productivitate și valoare adăugată ridicate.

Tehnologiile emergente, inclusiv inteligența artificială și sectorul IT, pot contribui la reducerea decalajelor de productivitate, însă este necesară o strategie pentru integrarea acestora în economie și administrație.