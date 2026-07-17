Un nou refugiu pentru miliardari. Planul Argentinei de a intra în competiția pentru averile lumii

Cofondatorul companiei Palantir, Peter Thiel, a atras atenția internațională după ce a decis să se mute cu familia sa la Buenos Aires la începutul acestei veri. Acesta ar fi cumpărat o vilă într-o zonă exclusivistă a capitalei Argentinei și s-a întâlnit cu președintele Javier Milei, precum și cu oficiali guvernamentali de rang înalt.

Mutarea lui Thiel apare într-un moment în care Argentina încearcă să se poziționeze ca destinație pentru investitori bogați și persoane interesate de obținerea unei a doua cetățenii.

Guvernul de la Buenos Aires pregătește lansarea unui program de cetățenie prin investiție, prin care străinii ar putea solicita pașaportul argentinian fără să fie obligați să locuiască mai întâi în țară.

În iulie 2025, Decretul 524/2025 a creat o Agenție pentru Programe de Cetățenie prin Investiții în subordinea Ministerului Economiei. Mecanismul exact al programului nu este încă stabilit, însă publicația Financial Times a relatat că investitorii străini ar putea obține cetățenia printr-o donație nerambursabilă de aproximativ 500.000 de dolari sau prin achiziționarea unor obligațiuni guvernamentale cu cupon zero în valoare de 1 milion de dolari, potrivit unor persoane familiarizate cu planurile autorităților.

Dimensiunea Argentinei reprezintă unul dintre elementele prin care inițiativa încearcă să se diferențieze de alte programe de cetățenie prin investiție existente. Cele mai cunoscute state care au oferit astfel de programe, precum Muntenegru și Malta, sunt mult mai mici ca populație și suprafață.

„Aceasta este o țară cu peste 40 de milioane de locuitori, iar oportunitățile de afaceri disponibile în Argentina sunt nelimitate”, a declarat pentru Fortune un reprezentant citat în legătură cu proiectul.

Printre argumentele prezentate investitorilor se numără resursele naturale ale Argentinei. Țara deține formațiunea Vaca Muerta, una dintre cele mai mari rezerve de petrol și gaze de șist din lume, comparată de specialiști cu formațiunea Eagle Ford din sudul Texasului. Argentina are, de asemenea, sectoare importante în domenii precum litiu, aur, argint, agricultură și producția de carne de vită.

Un alt element menționat de susținătorii programului este relația comercială a Argentinei cu Uniunea Europeană, estimată la aproximativ 22 de miliarde de dolari anual. Autoritățile încearcă astfel să prezinte țara drept o destinație pentru investiții pe termen lung.

Inițiativa apare pe fondul interesului guvernului argentinian de a atrage persoane cu averi mari. Un fost oficial a descris această direcție drept un „nou tărâm al libertății” pentru miliardari.

„Cred că va fi un concurent și un jucător serios în domeniul migrației averii și al investițiilor”, a declarat Dominic Volek, consultant.

Cererea pentru alternative de rezidență și cetățenie este deja prezentă în rândul unor familii cu averi mari. Un sondaj privat realizat pe 1.800 de americani, comandat de firma lui Katz, a indicat că 61% dintre respondenți ar lua în calcul mutarea din Statele Unite în următorii cinci ani. Katz a descris rezultatul drept „incredibil de șocant”.

În trecut, persoane cu averi mari au analizat opțiuni precum Noua Zeelandă, Portugalia, Grecia sau statele din Caraibe. Argentina încearcă acum să se prezinte drept o alternativă pentru cei care caută un al doilea loc de stabilire.

Pașaportul argentinian oferă deja acces fără viză în numeroase țări, iar o eventuală cetățenie ar putea aduce și drepturi de ședere în statele membre Mercosur, o organizație regională care include țări precum Brazilia, Columbia și Ecuador.

„Există o opționalitate sporită”, a spus Volek, explicând că distanța Argentinei față de Statele Unite, combinată cu diferența redusă de fus orar, reprezintă un avantaj pentru anumite categorii de investitori.

Katz a menționat și conexiunile aeriene cu Buenos Aires, afirmând că durata călătoriei este comparabilă cu cea spre Europa, însă fără același decalaj orar. „Acesta este un lucru enorm pentru cineva, mai ales pentru un om de afaceri american, a cărui viață este să călătorească”, a spus el. Un alt argument prezentat de consultanți este legat de poziția geografică a Americii de Sud. Katz a afirmat că regiunea este singurul continent, cu excepția Antarcticii, care nu se află în prezent în război, iar Argentina nu a fost implicată într-un conflict militar de zeci de ani.

Sosirea lui Peter Thiel este considerată un semnal al interesului crescut pentru Argentina, însă rămâne deschisă întrebarea dacă țara va reuși să transforme atenția investitorilor bogați în capital pe termen lung.

Firma lui Volek estimează că programul argentinian de cetățenie prin investiție ar putea fi lansat până la sfârșitul anului și afirmă că există deja persoane interesate să depună cereri după intrarea sa în vigoare.

Consultanții specializați în mobilitate internațională subliniază că obținerea unei a doua cetățenii nu trebuie privită exclusiv ca o strategie fiscală. Pentru cetățenii americani, schimbarea cetățeniei nu elimină obligațiile fiscale globale față de Statele Unite, cu excepția situației în care aceștia renunță la cetățenia americană.

În schimb, specialiștii descriu a doua cetățenie ca o formă de diversificare a opțiunilor personale, similară modului în care investitorii își diversifică portofoliile financiare.

„De ce oare ai avea o singură țară în care să ai cetățenie și o singură țară în care să trăiești, când ai capacitatea financiară de a construi un portofoliu de opțiuni?”, a spus Volek.

David Lesperance, consultant internațional în domeniul fiscal și al imigrației, recomandă clienților să privească rezidențele și cetățeniile alternative ca pe o formă de protecție împotriva unor situații neprevăzute.

David Lesperance a explicat că mutarea într-o altă țară nu presupune automat transferarea averii sau a operațiunilor financiare în acel stat. „Trebuie să faci diferența între locul în care locuiești și locul în care îți ai bunurile”, a spus el.

Consultantul a afirmat că a analizat la un moment dat posibilitatea de a-și muta familia la Buenos Aires, înainte de a alege în cele din urmă Koh Samui, Thailanda.

„Dacă te vei muta fizic cu familia ta într-un loc precum Argentina, asta nu necesită ca eu să-mi mut averea în Argentina”, a spus el.

Potrivit acestuia, o persoană poate considera un oraș precum Buenos Aires potrivit pentru familie, păstrând separat deciziile privind activitatea bancară și plata taxelor.

Lesperance a observat o creștere a interesului pentru America de Sud în rândul clienților americani în ultimele 12-18 luni, alături de interesul constant pentru destinațiile europene.

Deocamdată, consultanții și potențialii solicitanți așteaptă lansarea oficială a programului. „Toată lumea așteaptă ca programul să fie disponibil înainte de a lua orice fel de decizie”, a spus Volek.