Bursa de Valori București a început ziua pe verde. Acțiunile care au înregistrat cele mai mari creșteri și cele mai mari scăderi

Bursa de Valori București (BVB) a deschis ședința de tranzacționare de vineri cu evoluții preponderent pozitive, majoritatea indicilor afișând creșteri în primele 45 de minute de la debutul tranzacțiilor. Investitorii au realizat schimburi în valoare de aproape 15 milioane de lei, iar cele mai bune evoluții au fost consemnate de acțiunile Vrancart, Socep și chiar ale operatorului pieței de capital, Bursa de Valori București.

Primele minute ale ședinței de tranzacționare de vineri au adus o evoluție favorabilă pentru Bursa de Valori București, majoritatea indicilor bursieri înregistrând creșteri ușoare.

La aproximativ 45 de minute de la deschiderea pieței, valoarea totală a tranzacțiilor ajunsese la 14,7 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 2,8 milioane de euro, semn că investitorii au rămas activi încă din debutul sesiunii.

Indicele BET, principalul reper al pieței locale și cel care urmărește evoluția celor mai tranzacționate 20 de companii listate, consemna un avans de 0,04%.

În același timp, indicele BET-Plus, care include cele mai lichide 43 de acțiuni tranzacționate la BVB, urca cu 0,07%, confirmând sentimentul pozitiv de la începutul ședinței.

Și ceilalți indici ai pieței au avut, în mare parte, o evoluție pozitivă.

BET-XT, indicele care urmărește performanța celor mai lichide 25 de companii listate, înregistra o apreciere de 0,04%, în timp ce BET-BK, utilizat drept reper pentru administratorii de fonduri de investiții, afișa o creștere de 0,11%.

La rândul său, BET-FI, indicele dedicat fostelor societăți de investiții financiare, se aprecia cu 0,11%.

Singura evoluție negativă dintre principalii indici a fost consemnată de BET-NG, care urmărește companiile din sectorul energetic și al utilităților. Acesta înregistra un recul de 0,14%, sugerând o presiune ușor mai mare asupra emitenților din domeniul energiei.

În schimb, piața AeRO a continuat să afișeze o evoluție pozitivă, indicele BETAeRO urcând cu 0,13%.

La nivelul companiilor listate, cele mai mari aprecieri ale cotațiilor au fost înregistrate de Vrancart, ale cărei acțiuni avansau cu 4,30%.

Pe locurile următoare s-au situat Socep, cu o creștere de 3,01%, și Bursa de Valori București, ale cărei acțiuni se apreciau cu 2,88%.

Aceste evoluții le-au plasat în fruntea clasamentului celor mai performante acțiuni din prima parte a ședinței de tranzacționare.

Companiile care au înregistrat cele mai mari scăderi

Nu toate companiile listate au avut însă o evoluție pozitivă.

Printre cele mai importante scăderi s-au numărat acțiunile Biofarm, care pierdeau 2,19% din valoare.

De asemenea, Green Tech International înregistra un declin de 2,14%, iar Transilvania Broker de Asigurare se deprecia cu 2,09%.

Evoluțiile din prima parte a ședinței pot suferi modificări până la închiderea tranzacționării, pe măsură ce investitorii reacționează la ordinele din piață și la eventualele informații noi privind companiile listate.