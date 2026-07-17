Cartea electronică de identitate nu ajunge încă în ambasade și consulate. Motivul întârzierii anunțat de MAE

Procesul de eliberare a cărților electronice de identitate (CEI) prin intermediul ambasadelor și consulatelor României nu va începe în perioada estimată inițial. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat că procedura este amânată, după ce testele realizate pentru verificarea întregului flux de emitere au identificat probleme tehnice care trebuie soluționate înainte de lansarea serviciului pentru cetățenii români aflați în străinătate.

Potrivit informațiilor transmise de MAE, discuțiile tehnice și procedurale pentru preluarea cererilor de emitere a cărții electronice de identitate prin misiunile diplomatice și oficiile consulare au început în anul 2022. Proiectul vizează atât cartea electronică de identitate pentru persoanele cu domiciliul în România, cât și cartea electronică de identitate fără domiciliu în România.

Instituția precizează că procedura prin ambasade și consulate este diferită față de cea aplicată în România, deoarece presupune mai multe etape de transmitere și verificare a datelor între instituțiile implicate.

„Dialogul tehnic și procedural interinstituțional în vederea preluării cererilor de emitere a cărții electronice de identitate (CEI) de către MD/OC a demarat încă din anul 2022, atât pentru CEI cu domiciliul în România(CEI), cât și pentru cartea electronică de identitate fără domiciliu în România”, a transmis MAE.

Ministerul Afacerilor Externe arată că, în luna ianuarie 2026, Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor, a transmis specificațiile tehnice necesare pentru conectarea sistemelor informatice ale celor două instituții.

Ulterior, între lunile ianuarie și aprilie 2026, MAE a realizat adaptările necesare propriului sistem informatic pentru preluarea și procesarea solicitărilor de eliberare a cărților electronice de identitate prin ambasade și consulate.

În luna aprilie, o echipă formată din experți ai MAE, cu sprijinul specialiștilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, a desfășurat un test pilot la cinci oficii consulare. Verificarea a urmărit întregul circuit al documentului, de la depunerea cererii până la activarea și eliberarea către titular.

MAE precizează că testarea a evidențiat o problemă tehnică în etapa de activare a cărții electronice de identitate în momentul eliberării acesteia prin misiunile diplomatice și oficiile consulare.

„Testul pilot, care a verificat în mod real tot circuitul, a evidențiat o problema la activarea CEI la momentul eliberarii acestora la MD/OC. De asemenea, testele au indicat o serie de modificări necesare, transmise către dezvoltatorul software-ului utilizat de Compania Națională „Imprimeria Națională” care imprima CEI”, se arată în comunicatul transmis de instituție.

Potrivit ministerului, modificările necesare sunt analizate de echipa interinstituțională formată din reprezentanți ai MAE, MAI și Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, care caută o soluție pentru activarea documentelor prin intermediul ambasadelor și consulatelor.

Eliberarea cărților electronice de identitate în străinătate presupune ca datele colectate la depunerea cererii să fie transmise prin sistemul informatic al MAE către MAI/DGEP, unde sunt verificate și validate. Ulterior, documentele sunt confecționate și personalizate în România de către DGEP, apoi sunt transmise prin intermediul MAE către misiunile diplomatice și oficiile consulare pentru activare și predare către titulari.

„Imediat ce o soluție tehnică va fi implementată, inclusiv la nivelul softului gestionat de Compania Națională „Imprimeria Națională”, MAE va relua testele pilot pentru a se asigura că întregul proces funcționează corect, iar cetățenii care vor solicita în străinătate eliberarea CEI la MD/OC, vor avea posibilitatea utilizării CEI activate”, a precizat Ministerul Afacerilor Externe.

MAE a menționat că sunt în desfășurare și discuțiile pentru stabilirea unui mecanism destinat cetățenilor români cu domiciliul permanent în afara țării.

Instituția arată că implementarea acestui serviciu depinde de integrarea soluțiilor informatice utilizate de MAE și MAI/DGEP, iar specialiștii celor două instituții continuă lucrările pentru finalizarea componentelor tehnice necesare.