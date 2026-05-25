Potrivit instituției din Republica Moldova, noul act de identitate poate fi eliberat, la cerere, cu semnătură electronică inclusă. Documentul permite accesarea serviciilor publice online direct de pe platforma evo.gov.md.

Cetățenii moldoveni aflați peste hotare pot depune cererea pentru eliberarea cărții de identitate fie la orice centru multifuncțional din Republica Moldova, indiferent de domiciliu, fie la Ambasada Republicii Moldova din țara în care se află.

Autoritățile precizează că documentul poate fi ridicat în locul ales de solicitant, în funcție de situația acestuia.

„Noul act de identitate al cetățeanului Republicii Moldova este cartea de identitate, iar la solicitare aceasta se eliberează cu semnătura electronică înscrisă. Cu ajutorul ei puteți accesa servicii publice online, direct de pe platforma evo.gov.md.”, au transmis autoritățile din Republica Moldova.

Astfel, persoanele care depun cererea în Republica Moldova și pleacă ulterior peste hotare pot solicita ridicarea actului la ambasadă sau la consulat. În același timp, cetățenii care depun cererea în afara țării și revin ulterior în Republica Moldova pot ridica documentul la subdiviziunea pe care o aleg.

„Dacă sunteți stabiliți peste hotare, cererea poate fi depusă fie la orice centru multifuncțional din țară, indiferent de domiciliu, fie la Ambasada Republicii Moldova din țara în care vă aflați. Actul poate fi ridicat acolo unde vă este mai comod: dacă ați depus cererea în Moldova și plecați peste hotare, puteți solicita ridicarea la ambasadă sau consulat;

dacă ați depus cererea peste hotare și reveniți în Republica Moldova, puteți ridica documentul la subdiviziunea pe care o alegeți”, au explicat autoritățile.

Agenția de Servicii Publice a mai anunțat că solicitarea pentru schimbarea locului de ridicare poate fi depusă atât în Republica Moldova, cât și la misiunea diplomatică sau la oficiul consular.

Serviciul de livrare a actului este gratuit și nu implică taxe suplimentare. Instituția mai precizează că primul milion de cărți de identitate va fi eliberat gratuit, iar termenul de perfectare al documentului este de 20 de zile lucrătoare.