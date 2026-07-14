Ți-ai pierdut pașaportul în afara UE? Iată ce drepturi ai și cum poți primi ajutor

Ți-ai imaginat vreodată că îți pierzi pașaportul în timpul vacanței, într-o țară din afara Uniunii Europene (UE)? Deși pare un coșmar, există soluții. Puțini cetățeni știu că pot primi ajutor chiar de la ambasada unui alt stat membru al UE și că pot obține un document de călătorie provizoriu pentru a ajunge în siguranță acasă.

Dacă te afli într-o țară din afara Uniunii Europene (UE) și ai rămas fără pașaport sau te confrunți cu o altă situație de urgență, este important să știi că, în calitate de cetățean al UE, beneficiezi de dreptul la protecție diplomatică și consulară. Atunci când statul al cărui cetățean ești nu are ambasadă sau consulat în țara în care te afli ori reprezentanța diplomatică nu îți poate acorda asistență, poți solicita ajutor la ambasada sau consulatul oricărui alt stat membru al UE. Acesta este unul dintre drepturile fundamentale conferite de cetățenia europeană, iar autoritățile consulare ale celorlalte state membre au obligația de a te trata în aceleași condiții în care își asistă propriii cetățeni.

Un cetățean al UE este considerat nereprezentat atunci când statul său nu are ambasadă sau consulat în țara respectivă. De asemenea, această situație poate exista și atunci când reprezentanța diplomatică existentă nu poate oferi protecție consulară din motive obiective, de exemplu dacă se află la o distanță foarte mare de locul în care se găsește cetățeanul aflat în dificultate.

Asistența consulară poate fi acordată într-o varietate de situații de urgență. În cazul pierderii sau furtului pașaportului ori al cărții de identitate, ambasada poate elibera un document de călătorie provizoriu, care permite întoarcerea în țară. Dacă o persoană este arestată sau reținută, reprezentanții consulari pot oferi informații despre sistemul juridic local și pot facilita contactul cu un avocat. Totodată, victimele unor infracțiuni pot primi îndrumare și sprijin cu privire la demersurile care trebuie urmate.

În situația unui accident grav sau a unei îmbolnăviri severe, personalul consular poate ajuta la contactarea companiei de asigurări, a membrilor familiei sau a prietenilor. De asemenea, în caz de conflicte armate, dezastre naturale sau tulburări civile, ambasadele și consulatele pot sprijini evacuarea și repatrierea cetățenilor europeni. În cazul decesului unui cetățean al UE în străinătate, autoritățile consulare pot informa rudele apropiate și pot acorda asistență pentru îndeplinirea formalităților necesare.

Pentru a beneficia de protecție consulară, cetățenii UE trebuie să își dovedească identitatea, de regulă prin prezentarea unui pașaport sau a unei cărți de identitate. Dacă aceste documente au fost pierdute sau furate, cetățenia poate fi confirmată și prin alte mijloace, inclusiv prin verificări efectuate împreună cu autoritățile statului membru al cărui cetățean este solicitantul.

În situațiile de criză, cetățenii UE nereprezentați trebuie să beneficieze de asistență deplină, iar coordonarea acțiunilor este asigurată, la nivel european, cu sprijinul Diviziei consulare de gestionare a crizelor din cadrul Serviciului European de Acțiune Externă.

Înainte de a călători într-o țară din afara UE, este recomandat să verifici dacă statul tău are o ambasadă sau un consulat în țara de destinație. Dacă nu există o reprezentanță diplomatică, poți identifica ambasadele și consulatele altor state membre ale UE la care poți solicita asistență în caz de nevoie. Informații suplimentare despre protecția consulară a cetățenilor europeni și despre cooperarea dintre statele membre în domeniul consular sunt disponibile pe portalurile oficiale ale UE și ale Consiliului Uniunii Europene.

O formă importantă de asistență consulară acordată cetățenilor UE este eliberarea documentului de călătorie provizoriu, destinat persoanelor care și-au pierdut pașaportul sau ale căror documente de călătorie au fost furate ori distruse în timpul unei deplasări în afara UE.

Începând cu 9 decembrie 2025, a intrat în vigoare noul document de călătorie provizoriu al UE, care are un format modernizat și elemente de securitate îmbunătățite, introduse prin Directiva (UE) din 2019 privind documentul de călătorie provizoriu al UE. Comisia Europeană, Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și rețeaua delegațiilor UE au informat autoritățile din întreaga lume cu privire la noul document, iar informații suplimentare sunt disponibile și pe site-ul SEAE.

Documentul de călătorie provizoriu al UE este eliberat cetățenilor UE care și-au pierdut, li s-au furat sau le-au fost distruse documentele de călătorie într-o țară din afara UE în care statul lor de cetățenie nu are ambasadă sau consulat. În aceste situații, documentul poate fi emis de ambasada sau consulatul oricărui alt stat membru al UE, în cadrul mecanismului european de protecție consulară.

Statele membre pot decide să elibereze documentul de călătorie provizoriu și în alte situații. Acesta poate fi acordat propriilor cetățeni, cetățenilor UE care își pierd documentele de călătorie pe teritoriul UE sau în baza unor acorduri specifice între statele membre, membrilor de familie ai cetățenilor UE care sunt resortisanți ai unor state terțe și locuiesc în UE, precum și altor persoane cărora un stat membru este obligat să le ofere protecție în temeiul dreptului internațional sau național și care au reședința în UE.

Documentul de călătorie provizoriu al UE este valabil pentru o singură călătorie către statul membru al cărui cetățean este titularul sau în care acesta își are reședința. În situații excepționale, documentul poate permite deplasarea către o altă destinație, de exemplu într-o țară învecinată unde există o ambasadă sau un consulat al statului de cetățenie. Titularul este încurajat să își finalizeze călătoria cât mai curând posibil și să solicite imediat eliberarea unui document de călătorie obișnuit.

Valabilitatea documentului este limitată la perioada necesară efectuării călătoriei pentru care a fost emis și include o perioadă suplimentară de grație de două zile. Cu excepția unor situații excepționale, documentul nu poate avea o valabilitate mai mare de 15 zile calendaristice.

Pentru obținerea documentului de călătorie provizoriu, cetățeanul UE trebuie să depună o cerere la ambasada sau consulatul unui stat membru al UE. Solicitantul va trebui să furnizeze informațiile necesare pentru stabilirea identității sale, precum și orice documente disponibile, cum ar fi cartea de identitate sau permisul de conducere, și o fotografie.

Documentul este emis după verificarea identității și a cetățeniei solicitantului, prin cooperarea dintre statul membru care acordă asistența și statul membru al cărui cetățean este persoana respectivă. În condiții normale, procedura de emitere nu ar trebui să dureze mai mult de șapte zile lucrătoare.

Statul membru care eliberează documentul poate percepe aceeași taxă pe care o aplică propriilor cetățeni pentru emiterea documentelor naționale de călătorie provizorii. Din acest motiv, costurile pot varia de la un stat membru la altul.

La sosirea la destinația finală, titularul documentului va trebui să îl returneze autorităților competente, conform instrucțiunilor primite de la statul membru care l-a emis. Acesta va comunica și locul unde documentul trebuie predat.

Documentul de călătorie provizoriu al UE constă într-un autocolant și o broșură de dimensiunea unui pașaport, care arată astfel: