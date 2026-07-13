Uniunea Europeană pregătește reguli noi pentru accesul copiilor la rețelele sociale. Ursula von der Leyen: „Rețelele de socializare nu sunt o jucărie”

Comisia Europeană pregătește un nou pachet de măsuri privind protecția copiilor în mediul online, iar una dintre cele mai importante propuneri vizează introducerea unor reguli mai stricte pentru accesul minorilor la rețelele de socializare. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, susține că dovezile științifice indică necesitatea unor măsuri ferme, iar recomandările grupului de experți vor sta la baza unor inițiative legislative care urmează să fie prezentate statelor membre după perioada verii.

Protejarea copiilor în mediul digital devine una dintre prioritățile Comisiei Europene, în contextul în care tot mai multe studii indică efectele negative ale utilizării excesive a rețelelor sociale asupra sănătății mintale și dezvoltării emoționale.

În cadrul unei conferințe de presă susținute la Bruxelles, Ursula von der Leyen a afirmat că datele analizate de Grupul special privind siguranța copiilor online susțin tot mai clar ideea stabilirii unei vârste minime pentru accesul la platformele de socializare.

Președinta Comisiei Europene a arătat că una dintre variantele analizate este o abordare etapizată, în care regulile să difere în funcție de categoria de vârstă a utilizatorilor.

Potrivit acesteia, cea mai convingătoare concluzie a experților este că accesul copiilor foarte mici la platformele digitale ar trebui limitat semnificativ.

„Rețelele de socializare nu sunt o jucărie”, a spus ea, avertizând că „status quo-ul, o lume în care continuăm să permitem marilor companii tehnologice acces nerestricționat la copiii noștri, nu va face decât să condamne o altă generație la mai multe probleme psihice, dependențe și suferințe”.

Datele prezentate în raport arată că adolescenții petrec, în medie, între patru și șase ore pe zi în fața ecranelor, iar aproape 60% dintre copiii mici au experimentat probleme emoționale sau psihosociale generate de activitatea din mediul online.

We need age-appropriate restrictions on platforms. This is not about whether children can access social media. It is about when social media can access our children. For a safer start online for every child ↓ https://t.co/QheuC3gFzx — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 13, 2026

Printre recomandările formulate de grupul de experți se numără introducerea unei restricții armonizate la nivelul Uniunii Europene pentru accesul la platformele de tip „social media+” al copiilor cu vârsta sub 13 ani.

Profesorul Jörg Fegert, de la Universitatea din Ulm, consideră că măsura ar trebui aplicată unitar în toate statele membre.

„Pe baza dovezilor pe care le avem, am recomanda o armonizare la nivelul UE a introducerii unei restricții de vârstă pentru accesul la rețelele sociale+ pentru persoanele sub 13 ani.” Raportul atrage atenția că anumite funcții integrate în platformele digitale pot amplifica timpul petrecut online și riscul de dependență. Printre acestea sunt menționate derularea infinită a conținutului (infinite scroll), redarea automată a materialelor video și notificările persistente, elemente incluse în categoria denumită de experți „social media+”.

Un alt element aflat în centrul dezbaterii este utilizarea tehnologiilor de verificare a vârstei utilizatorilor.

Ursula von der Leyen a subliniat că discuția nu urmărește interzicerea completă a utilizării rețelelor sociale de către copii, ci stabilirea momentului și condițiilor în care platformele pot avea acces la aceștia.

Ea a explicat că dezbaterea nu este despre „dacă și când rețelele de socializare pot avea acces la copiii noștri”.

În opinia sa, sistemele de verificare a vârstei ar putea deveni un instrument important pentru aplicarea unor reguli diferențiate în funcție de categoria de vârstă.

Șefa executivului european consideră că responsabilitatea pentru siguranța mediului online nu trebuie transferată exclusiv asupra părinților, ci trebuie să revină în primul rând companiilor care dezvoltă și administrează platformele digitale.

Potrivit acesteia, marile companii din domeniul tehnologiei au obligația de a proiecta servicii care să protejeze utilizatorii vulnerabili.

„În Europa, oricine dezvoltă un produs este responsabil pentru siguranța acestuia”, a continuat ea. „Producătorii de automobile trebuie să își facă vehiculele sigure. Nu ne așteptăm ca copiii să își proiecteze singuri centurile de siguranță. Nu ne așteptăm ca părinții să monteze airbag-uri acasă. Și același lucru trebuie să fie valabil și pentru marile companii tehnologice.”

La rândul său, dr. Maria Melcior, coautoare a raportului, a subliniat necesitatea găsirii unui echilibru între avantajele tehnologiei și riscurile pe care aceasta le poate genera.

„Suntem cu toții conștienți de oportunitățile extraordinare pe care ni le oferă tehnologia, dar știm și că pericolele potențiale sunt la fel de mari.”

Comisia Europeană urmează să analizeze concluziile și recomandările formulate de grupul de experți înainte de elaborarea unui pachet legislativ privind protecția copiilor în mediul digital.

Ursula von der Leyen a confirmat că propunerile vor fi prezentate statelor membre după perioada verii și a încheiat cu un mesaj privind urgența adoptării unor măsuri.

„Pentru că copilăria nu va aștepta. Și odată ce a dispărut, nu o putem da înapoi.”