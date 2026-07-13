Rompetrol Energy a trecut cu succes testul unui blackout. Centrala de la Petromidia poate menține alimentarea consumatorilor industriali critici

Rompetrol Energy a anunțat că a finalizat cu succes testele privind funcționarea în regim insularizat și pornirea fără alimentare din Sistemul Energetic Național, în scenariul ipotetic al unui blackout. Exercițiile au fost desfășurate pe platforma Petromidia Năvodari, în colaborare cu parteneri din sectorul energetic și sub coordonarea Transelectrica. Potrivit companiei, centrala poate asigura alimentarea neîntreruptă a consumatorilor industriali critici și contribuie la stabilitatea sistemului energetic din Dobrogea.

Rompetrol Energy a anunțat că centrala de cogenerare de pe platforma Petromidia Năvodari a demonstrat, în urma unor teste complexe, capacitatea de a funcționa în regim insularizat și de a porni fără alimentare din Sistemul Energetic Național (SEN), în cazul producerii unui blackout. Potrivit companiei, această capabilitate permite menținerea alimentării cu energie pentru consumatorii industriali esențiali și contribuie la reducerea riscurilor asociate unor întreruperi majore de alimentare.

Testarea a fost certificată în cadrul mai multor exerciții desfășurate împreună cu parteneri din industrie, cel mai recent având loc sub coordonarea directă a Transelectrica și în colaborare cu Societatea Națională Nuclearelectrica SA și alți operatori din sectorul energetic. În paralel, au fost realizate și exerciții dedicate verificării funcționării în regim insularizat împreună cu instalația de stocare a energiei de la Gălbiori.

În urma acestor teste, compania susține că centrala nu poate susține doar activitatea rafinăriei Petromidia, ci și producători industriali specializați în generarea de energie, inclusiv din surse regenerabile.

„Prin exerciţiile din ultima perioadă, a fost reconfirmat rolul esenţial pe care Rompetrol Energy îl joacă în stabilitatea energetică din zona Dobrogei, o regiune strategică pentru infrastructura naţională. Prin capacităţile noastre de producţie şi prin posibilitatea de a funcţiona în regim insularizat, putem menţine alimentarea neîntreruptă pentru consumatori industriali critici, în special pentru rafinăria Petromidia, unitate de producţie vitală în economia naţională”, a declarat Boris Bucur, Directorul General al Rompetrol Energy.

Compania precizează că participarea la exercițiile comune cu operatorii din sectorul energetic a urmărit verificarea integrată a echipamentelor, a procedurilor operaționale și a fluxurilor de comunicare dintre participanți, astfel încât sistemele implicate să poată răspunde eficient în situații de avarie majoră.

Reprezentanții societății arată că rezultatele acestor exerciții contribuie la consolidarea rezilienței operaționale și la pregătirea infrastructurii energetice pentru scenarii excepționale, în care continuitatea alimentării devine esențială pentru funcționarea unor obiective industriale strategice.

„Fără configuraţia actuală, în care este inclusă centrala de cogenerare ca furnizor principal de energie electrică, rafinăria ar trebui să fie alimentată direct din SEN, ceea ce ar putea genera un deficit zonal de energie în Dobrogea şi ar putea afecta stabilitatea sistemului în condiţii de avarie”, se precizează în comunicat.

Centrala de cogenerare de la Petromidia este complet integrată atât cu rafinăria, cât și cu Sistemul Energetic Național, ceea ce îi permite să direcționeze în rețea surplusul de energie produs, în funcție de regimul de funcționare și de necesitățile sistemului energetic.

Centrala de la Petromidia asigură integral necesarul energetic al rafinăriei

Potrivit companiei, centrala de cogenerare de pe platforma Petromidia Năvodari reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte energetice dezvoltate în Dobrogea în ultimii 15 ani, având un rol strategic atât pentru activitatea rafinăriei, cât și pentru echilibrul energetic regional.

Instalația are o capacitate instalată de aproximativ 80 MWh energie electrică și poate produce până la 180 de tone de abur pe oră, nivel suficient pentru acoperirea integrală a necesarului energetic al rafinăriei Petromidia.

Prin integrarea cu infrastructura rafinăriei și cu Sistemul Energetic Național, centrala poate adapta livrările de energie în funcție de necesarul de consum sau de condițiile din rețea, contribuind la flexibilitatea și siguranța funcționării sistemului energetic din regiunea Dobrogea.