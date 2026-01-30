Salariații rafinăriei Petromidia s-au adunat în zona clădirii de birouri încă din primele ore ale dimineții, iar numărul participanților ar putea crește pe parcursul zilei, pe măsură ce lucrători din alte ture se alătură acțiunii. Potrivit primelor informații, nu au fost înregistrate incidente, iar activitatea rafinăriei nu este afectată semnificativ.

Liderul sindical Auraș Stănilă a declarat pentru „ZIUA de Constanța” că nemulțumirea angajaților se datorează faptului că oferta companiei nu prevede creșteri salariale.

„Suntem în negocierea colectivă de salarii în momentul acesta. Ieri a avut loc o rundă de discuții, iar conducerea a venit cu o propunere fără mărire salarială, doar cu acordarea unor bonusuri. Oamenii care protestează sunt nemulțumiți că nu s-a discutat despre creșterea salariilor”, a precizat liderul sindical.

Negocierile sunt încă în desfășurare, fiind programată o nouă întâlnire cu reprezentanții companiei. Până în prezent, conducerea rafinăriei Petromidia nu a făcut publice declarații oficiale privind protestul și solicitările angajaților.

„La ora 13.00 este programată o nouă întâlnire. Dacă reprezentanții salariaților nu vor fi de acord cu varianta bonusurilor și vor cere creșteri salariale, vom continua demersurile și vom decide pașii următori”, a adăugat Stănilă.

Luna februarie aduce o revizie generală a rafinăriei Petromidia, parte a Rompetrol, și un viitor incert pentru rafinăria Petrotel Lukoil, care se află de asemenea în mentenanță.

Cele două unități, care împreună acoperă aproximativ 70% din capacitatea de rafinare a benzinei și motorinei din România, vor fi temporar nefuncționale, astfel că singura rafinărie activă va fi cea de la Brazi, deținută de Petrom.

Această situație a stârnit întrebări privind posibila penurie de carburanți, în contextul instabilității regionale și al sancțiunilor internaționale impuse Rusiei, ce obligă companiile rusești să își vândă activele externe, inclusiv în România.

Ministerul Energiei a explicat că nu există motive de panică. Reprezentanții ministerului au precizat că stocurile existente sunt suficiente pentru a acoperi cererea internă timp de o lună și că, dacă va fi nevoie, România va recurge și la importuri.

De asemenea, ministerul a afirmat că piața carburanților este stabilă și funcțională, atât în ceea ce privește aprovizionarea, cât și accesul la produse petroliere.