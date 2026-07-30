China anunță un acord cu UE privind o relație comercială mai echilibrată. Beijingul și Bruxelles-ul pregătesc noi negocieri
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China susține că a ajuns la un consens cu Uniunea Europeană privind dezvoltarea unei relații comerciale „stabile și echilibrate”, în contextul tensiunilor tot mai mari dintre cele două părți. Anunțul vine după prima reuniune a noului mecanism de consultări privind comerțul și investițiile și înaintea unei noi runde de discuții programate pentru această toamnă.
Beijingul și Bruxelles-ul vor continua dialogul privind comerțul și investițiile
Purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez al Comerțului, He Yadong, a declarat că prima reuniune a mecanismului de consultări dintre China și Uniunea Europeană s-a încheiat cu un consens privind consolidarea unei relații comerciale stabile și echilibrate.
Potrivit oficialului chinez, cele două părți au convenit provizoriu să organizeze o nouă reuniune în această toamnă.
Acesta a precizat că, în ultimele săptămâni, autoritățile de la Beijing au lucrat la implementarea rezultatelor primei întâlniri și la pregătirea următoarei runde de negocieri prin coordonare internă și contacte frecvente cu reprezentanții Uniunii Europene.
Peste 20 de consultări au avut loc între echipele Chinei și Uniunii Europene
He Yadong a afirmat că echipele de lucru ale celor două părți au desfășurat deja peste 20 de consultări.
În plus, patru grupuri de lucru au analizat, potrivit oficialului chinez, principalele solicitări economice și comerciale într-un mod „profund și profesional”.
Beijingul și-a exprimat disponibilitatea de a continua dialogul cu Uniunea Europeană pe baza respectului reciproc și a identificării unor soluții practice la preocupările ambelor părți.
Potrivit autorităților chineze, obiectivul este dezvoltarea unei relații comerciale mai echilibrate și menținerea statutului de parteneri comerciali importanți.
Deficitul comercial și supracapacitatea industrială rămân principalele puncte de dispută
Declarațiile autorităților chineze vin după mai multe luni de tensiuni comerciale între Beijing și Bruxelles.
Uniunea Europeană susține că relația economică actuală este nesustenabilă, invocând un deficit comercial anual de aproximativ 360 de miliarde de euro și ceea ce consideră a fi o supracapacitate industrială în sectoare precum vehiculele electrice, bateriile, panourile solare și produsele chimice.
China respinge aceste acuzații și susține că nu există o supracapacitate structurală generată de subvenții sau de o cerere internă insuficientă. Totodată, Beijingul acuză Uniunea Europeană că politizează disputele comerciale și promovează măsuri pe care le consideră protecționiste.
Relațiile comerciale au fost afectate și de anchete și sancțiuni
Tensiunile dintre cele două părți au fost alimentate și de anchetele comerciale reciproce și de restricțiile europene aplicate în domenii considerate strategice.
În plus, luna aceasta, Comisia Europeană a aplicat o amendă de 550 de milioane de euro platformei chineze AliExpress, motivând că aceasta nu a combătut eficient comercializarea produselor ilegale.
Beijingul a condamnat sancțiunea și a anunțat că va adopta „măsuri ferme” ca răspuns.
În același timp, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat că Bruxelles-ul este pregătit să adopte noi măsuri comerciale începând din această toamnă dacă discuțiile cu autoritățile chineze nu vor conduce la progrese concrete.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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