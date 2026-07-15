UE vrea scutiri de la taxele vamale de 15% impuse de SUA. Bruxelles-ul cere excepții pentru sute de produse

Comisia Europeană încearcă să obțină scutiri de la taxele vamale de 15% impuse de Statele Unite asupra produselor europene, în baza acordului comercial încheiat în 2025. Bruxelles-ul a transmis Washingtonului o listă care include sute de produse considerate importante pentru economia Uniunii Europene.

Comisia Europeană a înaintat autorităților americane o listă cu produse europene pe care dorește să le excepteze de la tarifele vamale de 15%, potrivit unui document consultat de Euronews.

Printre acestea se numără produse alimentare și băuturi emblematice, precum brânza Roquefort, uleiul de măsline, vinurile, băuturile spirtoase, berea și pastele, dar și dispozitive medicale, echipamente electrice și utilaje industriale.

Oficialul european Matthias Jørgensen a declarat în fața eurodeputaților că lista acoperă exporturi europene în valoare de aproximativ 150 de miliarde de euro.

Potrivit acestuia, produsele incluse au fost selectate fie pentru importanța lor economică pentru Uniunea Europeană, fie pentru că există o disponibilitate limitată a acestora pe piața americană.

În iulie 2025, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele american Donald Trump au ajuns la un acord comercial în cadrul unei întâlniri desfășurate la Turnberry, în Scoția.

În baza acestuia, Uniunea Europeană a acceptat aplicarea unor taxe vamale americane de 15% pentru exporturile europene, în timp ce Bruxelles-ul s-a angajat să elimine taxele aplicate produselor industriale provenite din Statele Unite.

Ulterior, într-o declarație comună publicată în august 2025, cele două părți au convenit să analizeze posibilitatea acordării unor excepții pentru produsele considerate importante pentru economiile și lanțurile lor de aprovizionare.

Negocierile au fost însă amânate, după ce Washingtonul a condiționat începerea discuțiilor de eliminarea tarifelor europene aplicate produselor americane.

De la încheierea acordului, mai multe state membre au făcut presiuni asupra Comisiei Europene pentru a obține tratament preferențial pentru principalele lor produse de export către piața americană.

Franța, Italia și Spania se numără printre țările care solicită în mod special reducerea taxelor aplicate vinurilor exportate în Statele Unite.

Bruxelles-ul speră ca, după eliminarea taxelor europene pentru produsele industriale americane la începutul lunii iulie, negocierile privind excepțiile să avanseze.

Comisia Europeană intenționează să deschidă negocieri și pentru reducerea tarifelor de 50% pe care Statele Unite le aplică în continuare importurilor de oțel și aluminiu din Uniunea Europeană.

Matthias Jørgensen a avertizat însă că aceste discuții vor fi dificile, deoarece administrația americană consideră producția internă de oțel și aluminiu un element de securitate națională.

Oficialul european a mai declarat că, în ciuda acordului comercial semnat la Turnberry, relațiile comerciale dintre Uniunea Europeană și Statele Unite vor rămâne expuse unor riscuri ridicate de volatilitate.

Acesta a amintit și declarațiile publice ale președintelui Donald Trump privind posibilitatea unor măsuri împotriva statelor europene care decid să introducă taxe digitale aplicate marilor companii americane din sectorul tehnologic.