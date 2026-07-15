Comisia Europeană simplifică regulile pentru promovarea produselor agroalimentare din UE. Beneficiarii vor avea mai puține obligații administrative

Comisia Europeană a adoptat un nou set de reguli simplificate pentru politica de promovare a produselor agroalimentare din Uniunea Europeană. Modificările reduc cerințele administrative și financiare atât pentru beneficiari, cât și pentru statele membre și urmăresc să faciliteze implementarea programelor finanțate din fonduri europene.

Noile măsuri sunt rezultatul experienței acumulate în cei zece ani de administrare a acestor programe și au ca obiectiv simplificarea procedurilor administrative pentru organizațiile care solicită finanțare europeană.

Printre cele mai importante modificări se numără prelungirea termenului pentru încheierea contractelor. Acesta va crește de la 90 la 180 de zile, oferind statelor membre și beneficiarilor mai mult timp pentru finalizarea procedurilor necesare.

Comisia Europeană majorează și nivelul maxim al prefinanțării, care va ajunge la 30%. Măsura este destinată în special beneficiarilor de dimensiuni mai mici, care vor putea beneficia de fonduri mai consistente încă de la începutul implementării proiectelor.

Totodată, sunt reduse obligațiile de raportare către Comisia Europeană. Pentru programele simple, notificările privind impactul acestora vor fi limitate la o singură raportare finală, potrivit instituției.

Executivul european precizează că aceste modificări sunt rezultatul unui amplu proces de consultare desfășurat împreună cu statele membre și reprezentanții sectorului.

Regulamentul va intra în vigoare în a șaptea zi după publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, iar noile reguli se vor aplica începând cu acea dată.

Totuși, prevederile nu vor afecta contractele pentru implementarea programelor simple încheiate înainte de 1 decembrie 2026, astfel încât practica actuală să nu fie perturbată.

În ceea ce privește bugetul programului de promovare a produselor agroalimentare pentru anul 2027, Comisia Europeană precizează că acesta nu a fost încă stabilit.

Alocarea financiară depinde de revizuirea Cadrului Financiar Multianual 2021-2027, iar bugetul final al Programului anual de lucru pentru 2027 este așteptat să fie confirmat în luna octombrie 2026.

Comisia Europeană subliniază că resursele financiare adecvate sunt esențiale pentru ca aceste programe să continue să sprijine pe termen lung sectorul agroalimentar european.

Politica de promovare cofinanțează programe dedicate promovării produselor agroalimentare din Uniunea Europeană și recompensează fermierii și companiile din domeniu pentru respectarea celor mai ridicate standarde de calitate, siguranță și mediu într-o piață globală competitivă.

Din 2016, Comisia Europeană a cofinanțat peste 650 de campanii desfășurate sub mesajul comun „Enjoy, it’s from Europe”, contribuind la consolidarea reputației produselor agroalimentare europene atât pe piața internă, cât și la nivel internațional.

Potrivit Executivului european, această politică a sprijinit și implementarea acordurilor de liber schimb încheiate de Uniunea Europeană cu state precum Japonia, Coreea de Sud și Canada și a contribuit la evoluția pozitivă a balanței comerciale agroalimentare a Uniunii în ultimul deceniu.

De asemenea, programele de promovare pot consolida reziliența sectorului prin diversificarea strategică a piețelor de export pentru produsele agroalimentare europene.

Programele simple sunt cele în care participă una sau mai multe organizații din același stat membru al Uniunii Europene și sunt gestionate de autoritățile naționale.