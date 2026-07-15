ANM anunță cod galben de vreme severă în aproape jumătate de țară. Furtuni, vijelii și grindină. Urmează și canicula

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Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis noi atenționări Cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ, valabile miercuri și joi în numeroase regiuni din România. Aproape jumătate de țară va fi afectată de ploi torențiale, descărcări electrice, rafale de vânt de până la 70 km/h și, izolat, vijelii și grindină. În paralel, un val de căldură se va extinde treptat, iar temperaturile vor urca până la 37 de grade.

Administrația Națională de Meteorologie a emis noi atenționări Cod galben de instabilitate atmosferică și averse importante cantitativ, valabile miercuri și joi în mai multe regiuni ale țării.

Prima atenționare este valabilă miercuri, 15 iulie, în intervalul orar 12:00-23:00 și vizează zona montană, Maramureșul, nord-estul Olteniei, nordul Munteniei și sud-vestul Transilvaniei.

În aceste regiuni vor fi perioade cu averse torențiale și descărcări electrice. Vântul va avea intensificări, cu viteze la rafală cuprinse între 50 și 70 km/h.

Izolat, meteorologii anunță posibilitatea producerii unor vijelii și a căderilor de grindină de dimensiuni mici și, posibil, medii. Bucățile de grindină pot avea între 1 și 3 centimetri.

Cantități importante de apă se pot acumula într-un timp foarte scurt. În intervale de una până la trei ore, ploile vor aduce 15-25 de litri de apă pe metrul pătrat.

Pe arii restrânse, cantitățile pot depăși 30-40 de litri pe metrul pătrat.

Fenomene specifice instabilității atmosferice vor fi posibile, pe suprafețe restrânse, și în restul teritoriului. Astfel, furtuni locale se pot produce inclusiv în zone care nu sunt vizate direct de atenționarea Cod galben.

Vremea instabilă va continua și joi, 16 iulie. Între orele 12:00 și 22:00 va fi valabil un al doilea Cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ.

Atenționarea vizează cea mai mare parte a zonei montane, Maramureșul, estul și sud-estul Transilvaniei, nordul și estul Olteniei, precum și vestul și nordul Munteniei.

În aceste zone sunt prognozate din nou averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Rafalele vor atinge viteze de 50-70 km/h.

Izolat, se pot produce vijelii și căderi de grindină de dimensiuni mici și posibil medii, de 1-3 centimetri.

În intervale scurte, de una până la trei ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 l/mp. Izolat, valorile vor depăși 30-40 l/mp.

În timp ce mai multe regiuni vor fi afectate de furtuni, vestul, sudul și sud-estul României intră sub influența unui val de căldură.

Informarea meteorologică este valabilă în perioada 15 iulie, ora 12:00 – 18 iulie, ora 22:00.

Valul de căldură se va extinde și se va intensifica treptat, iar disconfortul termic va deveni tot mai accentuat în regiunile vestice, sudice și sud-estice și, local, în centrul țării.

Indicele temperatură-umezeală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități.

Joi și vineri va fi caniculă în Crișana, Banat și vestul Olteniei.

Sâmbătă, 18 iulie, temperaturile foarte ridicate se vor extinde și în restul zonei de câmpie a Olteniei, precum și în vestul, centrul și sudul Munteniei.

În aceste regiuni, maximele vor ajunge la 35-37 de grade.

În vestul și sudul țării sunt așteptate și nopți tropicale. Temperaturile minime se vor situa, în general, între 20 și 21 de grade.

Pentru județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare a fost emisă separat o atenționare Cod galben de caniculă, disconfort termic ridicat și noapte tropicală.

Avertizarea este valabilă de joi, 16 iulie, ora 12:00, până vineri, 17 iulie, la ora 10:00.

Indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, iar temperaturile maxime vor ajunge la 34-36 de grade.

Pe timpul nopții, minimele vor fi, în general, de 20-22 de grade, valori specifice unei nopți tropicale.

ANM precizează că mesajele meteorologice vor fi actualizate în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor prognozate.