Vreme severă în mai bine de jumătate din țară. Zonele vizate de furtuni și vijelii până luni seară

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe atenționări cod galben de instabilitate atmosferică, ploi torențiale și vijelii, care vizează zone extinse din țară. Avertizările au intrat în vigoare duminică, 12 iulie, la ora 10.00, și sunt valabile până luni seară, 13 iulie, la ora 22.00.

Meteorologii anunță perioade cu furtuni, descărcări electrice și intensificări ale vântului în mai bine de jumătate din România. Fenomenele meteo prognozate includ averse însemnate cantitativ, iar în unele regiuni pot apărea vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni.

Prima atenționare Cod galben este valabilă duminică, 12 iulie, între orele 10.00 și 18.00. Fenomenele vizate sunt instabilitatea atmosferică și aversele însemnate cantitativ.

Potrivit meteorologilor, în acest interval vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în sudul Banatului, cea mai mare parte a Olteniei, nordul Munteniei, sudul Transilvaniei și vestul Moldovei.

Manifestările atmosferice vor include averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu viteze la rafală cuprinse între 50 și 70 km/h. Pe arii restrânse sunt posibile vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni, între 1 și 3 centimetri. Cantitățile de apă pot ajunge la 15-25 l/mp în intervale scurte de timp, de una până la trei ore, sau prin acumulare. Izolat, valorile pot depăși 30-40 l/mp.

A doua atenționare Cod galben emisă de Administrația Națională de Meteorologie este valabilă de duminică, 12 iulie, ora 18.00, până luni, 13 iulie, ora 10.00.

În perioada menționată, instabilitatea atmosferică va afecta Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și Moldovei, precum și sud-estul Olteniei și al Transilvaniei.

Meteorologii prognozează perioade cu averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Rafalele pot atinge viteze de 50-70 km/h, iar pe suprafețe restrânse sunt posibile vijelii și grindină cu dimensiuni cuprinse între 1 și 3 centimetri.

Cantitățile de precipitații vor fi de 15-25 l/mp în intervale scurte de timp sau prin acumulare, iar izolat pot fi depășite valori de 30-40 l/mp.

Atenționările meteorologice rămân active pentru zonele indicate de hărțile emise de Administrația Națională de Meteorologie, până la expirarea intervalelor de valabilitate stabilite.